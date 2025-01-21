柯建銘「地震是老天震怒」被炎上！媒體人急勸1句　網炸鍋了

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義大埔鄉今（21）日凌晨發生規模6.4強震，且餘震不斷，陸續傳出災情。怎料，民進黨團總召柯建銘被抓包，在臉書上一度稱「地震是老天也震怒了」，儘管事後火速刪除文字，仍被截圖瘋傳，遭大票網友怒轟，「可惡的老賊」、「假托天意，情勒百姓，如此官員，要之何益？」

繼去年0403大地震，柯建銘才失言稱「老天有眼」、「老天要救台灣的民主」，這回他再次被抓包，竟於臉書稱「此刻（12:17）正在發文時，剛好地震，天搖地動，老天也震怒了！」雖然他後來緊急刪除該段落，但早已被民眾黨抓包截圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

稍早，媒體人黃揚明在臉書感嘆，「柯總召真的不要這樣啊！去年花蓮地震，就已經失言過了，這次又再犯。莊競程是政院中部中心執行長，也如此失言......。」

▲柯建銘遭批，再度拿天災當政治攻擊工具。（圖／翻攝自Threads／民眾黨）

對此，大票網友洗版留言，「老番癲了就趕快退休，滿腦子都是仇恨」、「國家存在這樣的政客，悲哀啊」、「他的臉書...好多人去朝聖」、「不是失言，是內心真正想說的話」、「臭人說爛話。期望台灣一切都平安」、「神棍就這樣啊！動不動就老天都怎樣了」。

推薦閱讀

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉 大票人幫高調

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」 媒體人笑了

父親消失30年！媽成功離婚「兒不願扶養竟敗訴」 律師喊怪