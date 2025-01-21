嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉　大票人幫高調

▲上萬斤蜜棗落果。（圖／翻攝自臉書／安心棗園）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義大埔鄉今（21）凌晨發生規模6.4強震，隨後嘉義、台南和高雄連發生53起地震。位在台南楠西區的「安心棗園」，因此有上萬斤棗子落果，損失至少破百萬，也影響到大量的過年訂單。對此，老闆淚嘆，客戶若有退訂需求可聯絡他；不過，大票熱心網友則幫高調，直呼會繼續支持的。

「安心棗園」今早在粉專提到，「昨晚的楠西大地震，相信大家都有感受到威力，我們棗園的三個品種原本準備要大採收，趕在年前給客人送禮，但經歷這場浩劫，我們損失了大半棗子，至少萬斤的棗子落果，有熟的也有還沒熟的，損失至少破百萬。」

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老闆表示，很擔心目前已經接下的訂單，可能無法如期有足夠的量出貨，「這幾天我會盡快調整採收狀況，將年前的訂單盡可能的消化完畢，如果有已下單或已匯款的客人，不能接受、有可能需要退訂的，也請告訴我。我知道這些禮品都是為了過年要送禮用，屆時可能會造成客戶端有送禮安排被打亂的狀況，真的非常抱歉。」

最後，他也承諾道「請客人們給我們一些時間，耐心等候剩下的棗子，我們一樣拿出100分的品質把關與篩選分級，會盡全力把影響降到最低，若您願意等待，真的非常非常感謝。」

對此，大票網友紛紛轉發、留言，「老闆加油」、「辛苦了！加油」、「一夫辛苦了，挺你喔」、「預定明年的棗子」、「老闆辛苦了！如果有落果需要有人接收，我願意獻上一己之力購買」。

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