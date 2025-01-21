　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉　大票人幫高調

▲上萬斤蜜棗落果。（圖／翻攝自臉書／安心棗園）

▲上萬斤蜜棗落果。（圖／翻攝自臉書／安心棗園）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義大埔鄉今（21）凌晨發生規模6.4強震，隨後嘉義、台南和高雄連發生53起地震。位在台南楠西區的「安心棗園」，因此有上萬斤棗子落果，損失至少破百萬，也影響到大量的過年訂單。對此，老闆淚嘆，客戶若有退訂需求可聯絡他；不過，大票熱心網友則幫高調，直呼會繼續支持的。

「安心棗園」今早在粉專提到，「昨晚的楠西大地震，相信大家都有感受到威力，我們棗園的三個品種原本準備要大採收，趕在年前給客人送禮，但經歷這場浩劫，我們損失了大半棗子，至少萬斤的棗子落果，有熟的也有還沒熟的，損失至少破百萬。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆表示，很擔心目前已經接下的訂單，可能無法如期有足夠的量出貨，「這幾天我會盡快調整採收狀況，將年前的訂單盡可能的消化完畢，如果有已下單或已匯款的客人，不能接受、有可能需要退訂的，也請告訴我。我知道這些禮品都是為了過年要送禮用，屆時可能會造成客戶端有送禮安排被打亂的狀況，真的非常抱歉。」

最後，他也承諾道「請客人們給我們一些時間，耐心等候剩下的棗子，我們一樣拿出100分的品質把關與篩選分級，會盡全力把影響降到最低，若您願意等待，真的非常非常感謝。」

對此，大票網友紛紛轉發、留言，「老闆加油」、「辛苦了！加油」、「一夫辛苦了，挺你喔」、「預定明年的棗子」、「老闆辛苦了！如果有落果需要有人接收，我願意獻上一己之力購買」。

推薦閱讀

快訊／凌晨規模6.4地震！高雄那瑪夏全區停電　部落黑一片慘況曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉　大票人幫高調
勞保破產大限延後3年！精算報告開獎
嘉南6.4強震！玉井大廈「結構受損」成危樓　30住戶緊急撤離
嘉義6.4地震「當地61年來最大」　附近3斷層竟與台積電有關
取消身份屬地主義！川普簽署行政命令　在美出生「不再獲公民權」
快訊／寶林中毒6死24傷　負責人+廚師+實習生共5人起訴
嘉南6.4強震！南科台積電、聯電大廠被迫停機　影響統計中
林立私訊遭騷擾勒索　經紀公司還原始末：無踰矩行為
莊競程震後稱「老天怒了」　趙少康：說個笑話民進黨珍愛台灣
規模6.4地震狂搖！曾文水庫坍方暫停開放

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地震發生30分鐘後「竹北國道紫爆」！他愣：工程師都出門了嗎

巨大吉伊卡哇週六降臨高雄！時間、地點曝　快閃店開賣限定商品

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉　大票人幫高調

睡夢中被搖醒「要逃嗎？」　內政部給答案：受傷機會比留床上高

嘉義6.4地震台中也猛搖　中捷：巡檢後全線正常營運

雨天也好逛！蘭陽動植物王國開箱　食蟻獸X樹懶X呆萌狐獴齊拜年

嘉義大埔6.4地震「當地61年來最大」　附近3斷層竟與台積電有關

震央就在旁邊「他半夜被搖醒」嚇瘋衝出家門！網見位置：真搖滾區

警報狂響「10秒後才震」北部人驚呆！大票+1讚：這次有料

周五北東轉有雨　小年夜起急凍「冷空氣挑戰寒流」

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

#總預算案 立院表決大戰！民眾黨團抓包1綠委連按3個表決器

地震發生30分鐘後「竹北國道紫爆」！他愣：工程師都出門了嗎

巨大吉伊卡哇週六降臨高雄！時間、地點曝　快閃店開賣限定商品

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉　大票人幫高調

睡夢中被搖醒「要逃嗎？」　內政部給答案：受傷機會比留床上高

嘉義6.4地震台中也猛搖　中捷：巡檢後全線正常營運

雨天也好逛！蘭陽動植物王國開箱　食蟻獸X樹懶X呆萌狐獴齊拜年

嘉義大埔6.4地震「當地61年來最大」　附近3斷層竟與台積電有關

震央就在旁邊「他半夜被搖醒」嚇瘋衝出家門！網見位置：真搖滾區

警報狂響「10秒後才震」北部人驚呆！大票+1讚：這次有料

周五北東轉有雨　小年夜起急凍「冷空氣挑戰寒流」

地震發生30分鐘後「竹北國道紫爆」！他愣：工程師都出門了嗎

台積電、聯電南科廠注意！　9項地震災損30內要申報

春節9天連假！花蓮醫療全面啟動　防疫+健康守護攻略必看

58歲男神「冰塊腹肌＋帥臉」完勝鮮肉！　神逆齡4秘訣醫全公開了

韓國瑜盛裝打「蝴蝶領結」照片曝光！　攜慶賀團出席退伍軍團晚宴

亞洲職棒冠軍爭霸賽預計2026年秋季舉行

《戰車世界：閃擊戰》史上最大更新　遊戲引擎全面進化

高雄那瑪夏台29線地震落石封閉　公路局今早搶通

曾在台灣求學！川普就職　加州華裔市長：期待執政更靈活

常盯螢幕、滑手機「乾眼」患者年輕化　中醫針灸、穴道按摩助緩解

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／國家警報再響！01:42南部發生有感地震

好毛！　嘉義6.4強震與白河大地震「震央重疊」

快訊／00:26台南楠西區規模5地震　最大震度4級

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

專家示警「梅山斷層百年周期快到」　氣象署回應了

快訊／玉井6樓宅震損疏散17人　台南楠西、嘉義大埔今停班課

即／01:42台南南化區規模5.2地震　最大震度4級

快訊／6.4強震災情最新統整　嘉南共17起26傷

更多熱門

相關新聞

睡夢中被搖醒「要逃嗎？」　內政部給答案

睡夢中被搖醒「要逃嗎？」　內政部給答案

嘉義縣大埔鄉21日凌晨0時17分發生規模6.4地震，氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為6弱，出現在嘉義縣大埔。由於地震發生在深夜，很多人都從睡夢中被搖醒，如果就寢時碰上地震，要逃還是先留在床上？內政部過去曾經詳細說明。

大埔地震　中捷巡檢後全線正常營運

大埔地震　中捷巡檢後全線正常營運

網傳「高雄大樓傾斜」照是假的　警要辦了

網傳「高雄大樓傾斜」照是假的　警要辦了

嘉南6.4強震！南科大廠一度被迫停機

嘉南6.4強震！南科大廠一度被迫停機

嘉義大埔6.4地震「當地61年來最大」　附近3斷層竟與台積電有關

嘉義大埔6.4地震「當地61年來最大」　附近3斷層竟與台積電有關

關鍵字：

地震嘉義棗子安心棗園過年訂單

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

即／國家警報再響！01:42南部發生有感地震

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面