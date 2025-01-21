柯建銘遭抓包稱強震是「老天震怒」　黃揚明：去年就失言這次又再犯

▲立法院民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

嘉義大埔鄉今（21日）凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南、嘉義部分地區傳出災情。去年0403花蓮大地震時，立法院民進黨團總召柯建銘當時就曾失言稱「老天有眼」，未料這次強震他又再度發文提到「老天也震怒了」，雖然隨即刪除，仍遭到民眾黨截圖。對此，媒體人黃揚明表示，真的不要這樣！去年花蓮地震就已經失言過了，這次又再犯。

柯建銘21日凌晨以「島嶼天光倒數14天」為題發文，呼籲民眾站出來罷免國民黨立委，卻在文中突然提及「此刻（12:17）正在發文時，剛好地震，天搖地動，老天也震怒了」，此文一出，柯建銘立即刪除該段落，未料仍遭到民眾黨抓包截圖，這也是繼去年0403花蓮大地震時，柯建銘稱「老天有眼」、「老天要救台灣的民主」後，再度失言。

▼民眾黨截圖痛批柯建銘再度拿天災當政治攻擊工具。（圖／翻攝自threads／民眾黨）

另外，前民進黨立委、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程地震時也發出貼文稱「白藍亂搞國家！！！老天真的怒了！！！地震希望大家都平安」，隨即也迅速修改貼文。但同樣遭到網友截圖瘋傳，紛紛砲轟「師承柯總召嗎」？

▼趙少康曝莊競程震後貼文。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

對此，黃揚明表示，柯總召真的不要這樣啊！去年花蓮地震，柯就已經失言過了，這次又再犯。黃揚明也提到，莊競程是政院中部中心執行長，也如此失言。