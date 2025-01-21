今狂震56起！能量還在釋放　氣象署：不排除還有規模5以上餘震

▲中央氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

嘉義大埔鄉今天(21日)凌晨發生芮氏規模6.4地震，至上午11時許已56震。氣象署表示，上午8時後地震活動慢慢趨於平靜，不過嘉義大埔地震屬中大型地震，能量不會透過單一事件釋放，不排除3天內仍有規模5以上餘震發生。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，從1900年以來歷史資料，1964年嘉義白河發生規模6.3地震，而今日這起大埔地震，為白河地震61年後發生規模接近6.4地震，不過該規模為速報結果，重新定位後規模可能會再調整，這是61年該地發生規模類似地震；此外，1941年嘉義中埔曾有規模7.0地震，歷史資料庫半徑30公里內規模5.5以上地震不少，顯示該地的地震活躍、餘震頻繁。

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吳健富指出，嘉義大埔地震附近有「口宵里斷層」、「六甲斷層」、「觸口斷層」，地震成因依照目前資料無法歸在哪個斷層，但斷層多顯示地震活躍的趨勢，統計到今天上午9時半，餘震數量偵測到15個顯著有感地震，小區域地震有40個，總共55個地震，讓中南部民眾整夜睡不好覺，而地震分布偏震央南邊，在台南楠西、南化和嘉義大埔等跳來跳去。

由於今上午11時又一起規模3.9餘震，迄今已累計56起地震，吳健富說明，嘉義大埔規模6.4地震發生後，凌晨0時26分台南楠西區規模5地震，以及凌晨1時42分台南南化區規模5.2地震，後續地震數量降下來，規模大多3.3到3.4以上，上午8時後地震數量已經慢慢平靜。

吳健富呼籲，嘉義大埔地震算中大型地震，能量不會透過單一事件釋放，今天凌晨地震為前震機率不高，不排除3天內仍有規模5以上餘震發生，頂多為規模5.5到6的餘震，提醒做好防震準備，台灣為地震活躍區，做好防震準備，保護自身安全。