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嘉義地震和921「芮氏規模只差1」　全場愣：差多了

▲▼921地震南投集集車站。（圖／慈濟基金會提供）

▲921地震南投集集車站。（圖／慈濟基金會提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南、嘉義部分地區傳出災情。就有網友想起921集集地震，「規模7.3，深度8公里，台北震度4-5級，體感非常大，有房子倒塌」。相比這次的嘉義地震，「規模6.4，深度9公里，台北可以說幾乎無感」，忍不住好奇「6.4和7.3的差異那麼大嗎？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「6.4和7.3差很多嗎？」嘉義的地震規模6.4、深度9公里，台北可以說是無感。但回想起921集集地震，規模7.3、深度8公里，台北震度4-5級，體感非常大，有房子倒塌。這令原PO納悶「6.4和7.3的差異那麼大嗎？」

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看到貼文後，一票人紛紛留言，「差多了」、「差一個核電廠」、「國中地科」、「一個可以在房間發文，一個只能睡露天」、「2顆vs.46顆原子彈」、「芮氏規模差1，差32倍」、「差31倍，但是這次深度淺很多，又在西部。」

事實上，芮氏地震規模與能量（焦耳）關係，規模每相差1.0，釋放的能量就相差101.5倍，即31.6227766…倍，約31.6倍；每相差2.0，釋放的能量則相差103倍，即1000倍。以芮氏地震規模6.0來說，例子約是廣島市投擲的小男孩原子彈所產生的大約能量（～16 kt）；芮氏地震規模7.9的例子則是通古斯大爆炸。

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