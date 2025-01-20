大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來，藍白聯手在立法院大量刪減、凍結總預算一事，掀起不小爭議。數位發展部次長林宜敬今（20）日更直指，若沒有預算，民眾將無法網路報稅、購買台鐵車票，也無法查詢公車時刻；對此，媒體人黃揚明不以為然，直呼「這些不是數發部成立以前就可以做到的事嗎？」

林宜敬今在記者會上提到，數發部主要3個任務分別是資安韌性、數位產業發展及打詐；同時，還做了許許多多被視為理所當然的工作，「如果數發部沒有預算，台灣民眾將無法網路報稅、無法上網買台鐵車票、無法跨縣市辦理戶政、無法網路查詢公車幾點會到、偏鄉民眾無法看到台視、民視、華視、公視的新聞。」

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對此，黃揚明忍不住在臉書吐槽，「數發部真的太重要了！這些不是數發部成立以前就可以做到的事嗎？舉這些為例，不就證明了數發部真的沒用。」

而網友們也紛紛回應，「更證明數發部的存在是扯後腿？」「這些人很多在考驗人民智商，乾脆說刪預算會退回石器時代，要鑽木取火好了」、「已知用火」、「洗腦洗到自己都信了」、「最可怕的是，就算他們再怎麼亂掰，還是有人會信」、「原來2022年前，大家上網買的都是假票啊」、「若是說吃不到麵線，我就信了」、「沒有數發部時，都可以做到這些啊」。

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