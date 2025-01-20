父親消失30年！媽成功離婚「兒不願扶養竟敗訴」　律師喊怪

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexel）

記者周亭瑋／綜合報導

律師陳君瑋日前透露，最近處理到一件怪案，父親拋妻棄子30年，母親打離婚官司成功了；然而，孩子主張免除對爸爸的扶養義務，竟然敗訴了，讓他不禁錯愕直呼，「希望法官不是因過年壓力，才草率結案啊！」

陳君瑋在臉書粉專提到，「最近處理一個怪案，因爸爸拋家棄子30年，媽媽委任我們打離婚訴訟，勝訴；結果小孩對爸爸主張免除扶養義務，竟敗訴？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這讓他無法理解，不禁想問「所以小孩子必須繼續養這個30年不見的陌生人？有考慮過媽媽尷尬的處境嗎？希望法官不是因過年壓力，才草率結案啊！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友也傻眼，紛紛回應「這樣判真的很神經病，明明是陌生人，怎麼可以因為血緣關係就必須負擔照顧爸爸的責任？」「跟我一個朋友的情境好像」、「我的情況跟律師個案很像，我和媽媽得養一個在外風流30多年，生病回家耗損家裡金錢、精力的廢物，然後一直無效醫療」。

值得一提的是，《民法》第1118條之1第1項第2款規定，父母若無正當理由，對子女未盡扶養義務，例如流連賭場不回家，此時子女可請求法院減輕對父母的扶養義務；若情節重大，法院甚至可以免除扶養義務，而法院會斟酌所有客觀情事、對子女的影響等，綜合判定是否已達情節重大的地步。

推薦閱讀

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」 媒體人笑了

陪老公檢查「怕他得肺癌」 結局太反轉！妻淚喊：救命恩人

中山區被搭訕！3韓妹邀「手牽手圍一圈」下秒嚇壞她 結局超毛