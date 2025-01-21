柯建銘稱「地震是老天震怒」喊話罷免　民眾黨嗆：到底要多冷血

▲民眾黨截圖痛批柯建銘再度拿天災當政治攻擊工具。（圖／翻攝自threads／民眾黨）

記者袁茵／台北報導

嘉義大埔鄉今（21日）凌晨發生芮氏規模6.4地震，至上午11時許已56震，相關災情也陸續傳出。但去年稱0403大地震是「老天有眼」要救台灣民主的立院民進黨團總召柯建銘，又被抓包在臉書上一度說「地震是老天也震怒了」，雖然事後緊急刪除該段文字，但仍被民眾黨截圖下來。

立法院審查114年度中央政府總預算，朝野激烈攻防，藍白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算，從20日上午開始不斷電表決8個委員會剩餘的700多案，進行到21日清晨將近6時才完成二讀程序。

而昨天立法院還在上演表決戰，中間進入休息時間時，遇上嘉義大埔鄉6.4地震；而柯建銘也於凌晨以「島嶼天光倒數14天」為題發文，喊話「國民黨倒了，民眾黨散了」，要大家踴躍出來參加罷免活動，台灣與大家身家財產就保住了，其中一句話還說「此刻（12:17）正在發文時，剛好地震，天搖地動，老天也震怒了！」

這是柯建銘繼去年0403大地震失言稱「老天有眼」、「老天要救台灣的民主」後，再度拿天災批評藍白。儘管柯建銘迅速刪除該段落，但仍被民眾黨抓包並截圖，在Threads上痛批「到底⋯⋯到底要多冷血，才會一而再的把天災當成政治攻擊的武器！！！」