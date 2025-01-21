「辦會考的錢被藍白凍結了！」　綠委：為何要對孩子的未來下重手

▲張雅琳直呼，辦會考的錢被藍白給凍結了。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「苦不能苦孩子，窮不能窮教育！」立法院審查114年度總預算，要砍政府各部會預算，民進黨立委張雅琳在臉書貼出「114年度中央政府總預算案（教育及文化委員會）提案表」，直呼辦會考的錢被國民黨和民眾黨凍結了，她實在無法接受，「為什麼要對孩子的未來下重手？」貼文曝光後，掀起討論。

民進黨立委張雅琳在臉書貼出「114年度中央政府總預算案（教育及文化委員會）提案表」，案由如下：

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教育部國民及學前教育署預算114年度編列「經常支出」－「業務費」共計32億9097萬6千元，鑑於政府經費支出逐年膨脹，相關業務執行結果未能達預期目標，為撙節開銷，該項預算理應滾動檢視評估效益，審酌執行實績覈實編列，以利政府資源有效運用。

爰此，針對年114度教育部國民及學前教育署「經常支出」－「業務費」32億9097萬6千元，提案凍結30%，向教育及文化委員會提出預算執行情形專案報名，並經同意後，使得動支。（藍字會經過修改）

另一份提案表案由如下：

114年度教育部國民及學前教育署預算案於第2日「國民及學前教育」第1節「國民及學前教育行政及督導」項下「業務費」編列預算32億8562萬5千元。

有鑑於「財政收支劃分法」部分條文修正案已於113年12月20日正式立法院三讀程序。

然而，同月23日行政院即召開記者會指出，基於錢隨事權移轉原則，中央承接之省府業務，應一併移回各地方政府辦理，且未來各部會計畫型補助款將優先檢討回歸地方或提高自籌款比率因應。修法後中央政府只能透過相對縮減歲出規模因應，因此非依法律義務支出之其餘歲出1兆3181億元，須刪減約28%。

立法院審議財劃法時，即有多位委員要求依據地方制度法所規範之地方自治事項，合理指明依法應將財權、事權劃歸地方之事項，然而均未獲得公部門正式回應及提供精算金額。

爰凍結該項預算28%，俟教育部國民及學前教育署於1個月內就「教育部國民及學前教育署應移轉回歸地方自治之事權事項、金額、組織編制調整」及「配合事權調整所需之法規調適及時程規劃」向立法院教育及文化委員會提出專案報告後，使得動支。

而在凍結條件部分，則寫道「1個月內提出專報告後，始得動支」。

對此，民進黨立委張雅琳就直呼，「家有今年五月會考生的家長，現在辦會考的錢被國民黨和民眾黨凍結了！為什麼要對孩子的未來下重手？我不能接受！」她也說，這筆近十億的凍結涉及會考舉辦、本土語文師資和教材、學生課後補救、國際大型教育評比調查。

張雅琳表示，會考攸關升學的公平性，必須謹慎籌辦，但現在試題研發、考場安排、試務作業都無法啟動，「藍白說，只是凍結，再解凍就好了！真的是這樣嗎？」過去解凍最快要5月才處理，但會考、出題老師入闈都是5月，來得及做前置作業嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「請藍白儘速撤案，讓會考籌備順利，給我兒子一個公平穩定的學習環境」、「藍白這樣刪預算真的亂來欸」、「罷免藍委救小孩」、「這些家長、老師不痛一下，還會繼續挺國民黨，我沒差」、「那些家長會，不知道會不會醒來？五月會考，關係到全國的國中生，真的可以這樣亂搞嗎」。

該則文章被轉至PTT後，也有網友討論道，「國中生歡呼一片！不用考會考了」、「凍結不就是要你們把預算書寫好」、「如果還是可以順利辦呢」、「好可怕喔，如果刪了會考又辦了又要怎麼解釋呢」、「上面不是說，提出專案報告才能解凍」。