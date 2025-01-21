　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「辦會考的錢被藍白凍結了！」　綠委：為何要對孩子的未來下重手

▲▼亞洲小學生、教室。（示意圖／免費圖庫Pixabay） 

▲張雅琳直呼，辦會考的錢被藍白給凍結了。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「苦不能苦孩子，窮不能窮教育！」立法院審查114年度總預算，要砍政府各部會預算，民進黨立委張雅琳在臉書貼出「114年度中央政府總預算案（教育及文化委員會）提案表」，直呼辦會考的錢被國民黨和民眾黨凍結了，她實在無法接受，「為什麼要對孩子的未來下重手？」貼文曝光後，掀起討論。

民進黨立委張雅琳在臉書貼出「114年度中央政府總預算案（教育及文化委員會）提案表」，案由如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部國民及學前教育署預算114年度編列「經常支出」－「業務費」共計32億9097萬6千元，鑑於政府經費支出逐年膨脹，相關業務執行結果未能達預期目標，為撙節開銷，該項預算理應滾動檢視評估效益，審酌執行實績覈實編列，以利政府資源有效運用。

爰此，針對年114度教育部國民及學前教育署「經常支出」－「業務費」32億9097萬6千元，提案凍結30%，向教育及文化委員會提出預算執行情形專案報名，並經同意後，使得動支。（藍字會經過修改）

另一份提案表案由如下：

114年度教育部國民及學前教育署預算案於第2日「國民及學前教育」第1節「國民及學前教育行政及督導」項下「業務費」編列預算32億8562萬5千元。

有鑑於「財政收支劃分法」部分條文修正案已於113年12月20日正式立法院三讀程序。

然而，同月23日行政院即召開記者會指出，基於錢隨事權移轉原則，中央承接之省府業務，應一併移回各地方政府辦理，且未來各部會計畫型補助款將優先檢討回歸地方或提高自籌款比率因應。修法後中央政府只能透過相對縮減歲出規模因應，因此非依法律義務支出之其餘歲出1兆3181億元，須刪減約28%。

立法院審議財劃法時，即有多位委員要求依據地方制度法所規範之地方自治事項，合理指明依法應將財權、事權劃歸地方之事項，然而均未獲得公部門正式回應及提供精算金額。

爰凍結該項預算28%，俟教育部國民及學前教育署於1個月內就「教育部國民及學前教育署應移轉回歸地方自治之事權事項、金額、組織編制調整」及「配合事權調整所需之法規調適及時程規劃」向立法院教育及文化委員會提出專案報告後，使得動支。

而在凍結條件部分，則寫道「1個月內提出專報告後，始得動支」

對此，民進黨立委張雅琳就直呼，「家有今年五月會考生的家長，現在辦會考的錢被國民黨和民眾黨凍結了！為什麼要對孩子的未來下重手？我不能接受！」她也說，這筆近十億的凍結涉及會考舉辦、本土語文師資和教材、學生課後補救、國際大型教育評比調查。

張雅琳表示，會考攸關升學的公平性，必須謹慎籌辦，但現在試題研發、考場安排、試務作業都無法啟動，「藍白說，只是凍結，再解凍就好了！真的是這樣嗎？」過去解凍最快要5月才處理，但會考、出題老師入闈都是5月，來得及做前置作業嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「請藍白儘速撤案，讓會考籌備順利，給我兒子一個公平穩定的學習環境」、「藍白這樣刪預算真的亂來欸」、「罷免藍委救小孩」、「這些家長、老師不痛一下，還會繼續挺國民黨，我沒差」、「那些家長會，不知道會不會醒來？五月會考，關係到全國的國中生，真的可以這樣亂搞嗎」。

該則文章被轉至PTT後，也有網友討論道，「國中生歡呼一片！不用考會考了」、「凍結不就是要你們把預算書寫好」、「如果還是可以順利辦呢」、「好可怕喔，如果刪了會考又辦了又要怎麼解釋呢」、「上面不是說，提出專案報告才能解凍」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／謝淑薇「罕見摔拍」3盤挺進澳網4強
快訊／空軍地勤士官長遭「吸入戰機進氣口」！
快訊／台南醫院火警！　緊急疏散51人
嘉義凌晨多處「冒白光」　氣象署：與地震無太大關係
痛批NONO「根本不是人」！被害化妝師現身喊話法官：送他進去
川普辦公桌找到「拜登留下的信」！　信封上神秘數字涵義曝
柯建銘稱「地震是老天震怒」喊話罷免　民眾黨嗆：到底要多冷血
快訊／龍洞岩場發現一具男性骸骨
藍白聯手凍勞保業務10億　刪勞動部近8千萬預算「陪產假也遭殃
蘆洲死亡岔路再奪命！　騎士遭撞飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／12:10台南規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

周五雨區擴大　春節可能迎入冬最強冷空氣

柯建銘「地震是老天震怒」被炎上！媒體人急勸1句　網炸鍋了

到場就有獎！蛇來添福紅包三重送　總獎金20萬好運搶先GO

1日限定優惠！　學測考生「出示證明」免費看球賽

嘉義地震和921「芮氏規模只差1」　全場愣：差多了

她月領35K想換工作！「職場條件」曝光...內行勸：先做好1件事

網購打錯1個字！他下班從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨：太值得

日本地鐵「通勤1巨雷」台灣超常見！　部落客喊：會被罵死

嘉義凌晨多處「冒白光」　氣象署：與地震無太大關係

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

快訊／12:10台南規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

周五雨區擴大　春節可能迎入冬最強冷空氣

柯建銘「地震是老天震怒」被炎上！媒體人急勸1句　網炸鍋了

到場就有獎！蛇來添福紅包三重送　總獎金20萬好運搶先GO

1日限定優惠！　學測考生「出示證明」免費看球賽

嘉義地震和921「芮氏規模只差1」　全場愣：差多了

她月領35K想換工作！「職場條件」曝光...內行勸：先做好1件事

網購打錯1個字！他下班從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨：太值得

日本地鐵「通勤1巨雷」台灣超常見！　部落客喊：會被罵死

嘉義凌晨多處「冒白光」　氣象署：與地震無太大關係

空拍凱翁峽谷景色遇溪水暴漲！登山客受困岩石峭壁　驚險救援畫面曝

快訊／抓到了！亂傳「高雄大樓傾斜照片」假訊息　39歲男落網

民調揭7成民眾反對罷免　林濁水曝藍營5警訊：預算風暴將衝高仇恨值

快訊／12:10台南規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

台積電震後完成損害檢查　各廠區營運正常「建廠工地正常施工」

嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

獨／6.4強震！高雄承億酒店「空中海嘯」畫面曝　員工嚇壞站不穩

周五雨區擴大　春節可能迎入冬最強冷空氣

快訊／謝淑薇「罕見摔拍」3盤挺進澳網4強　差2勝衛冕女雙冠軍

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

生活熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

即／國家警報再響！01:42南部發生有感地震

好毛！　嘉義6.4強震與白河大地震「震央重疊」

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

嘉義凌晨地震「不排除是前震」！專家示警：5%機率主震還沒來

快訊／00:26台南楠西區規模5地震　最大震度4級

專家示警「梅山斷層百年周期快到」　氣象署回應了

快訊／玉井6樓宅震損疏散17人　台南楠西、嘉義大埔今停班課

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

更多熱門

相關新聞

藍白聯手凍勞保業務10億　刪勞動部近8千萬預算「陪產假也遭殃」

藍白聯手凍勞保業務10億　刪勞動部近8千萬預算「陪產假也遭殃」

立法院20日、21日挑燈夜戰審查今年度中央政府總預算，針對勞動部部分，國民黨、民眾黨聯手通過凍結勞動保險業務10億元，待勞動部提出勞工保險條例之修正草案，送到立法院並經同意後，始得動支。另外，總共刪除勞動部近8000萬預算，當中也通過民眾黨團提案，刪除勞動部「勞動條件及就業平等業務」預算800萬，該預算則是「產檢假」及「陪產檢及陪產假」相關薪資補助。

震度4他住嘉義市怕爆！過來人搖頭：太年輕了

震度4他住嘉義市怕爆！過來人搖頭：太年輕了

原還要凍結地震測報預算100萬　他揭藍白立院5大罪狀

原還要凍結地震測報預算100萬　他揭藍白立院5大罪狀

Live／總預算刪多少？立院挑燈夜戰完成二讀　卓揆再上火線說明

Live／總預算刪多少？立院挑燈夜戰完成二讀　卓揆再上火線說明

慶賀團拿川普就職貴賓券朝野都說讚　林佳龍盼預算審查支持外交工作

慶賀團拿川普就職貴賓券朝野都說讚　林佳龍盼預算審查支持外交工作

關鍵字：

預算凍結張雅琳立委民進黨國民黨民眾黨PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面