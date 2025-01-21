賴清德國務機要費3000萬「刪1000萬、凍2000萬」　張啓楷曝原因

▲立法院完成預算二讀，張啓楷提及，總統賴清德的國務機要費編列3000萬，被刪1000萬、凍結2000萬。（圖／張啓楷國會辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

立法院會昨（20）日起不斷電表決近20小時，於今（21日）清晨近6點時完成114年度中央政府總預算案二讀，預計下午1點繼續開會拚三讀。民眾黨立委張啓楷表示，有一筆特別的預算，是總統賴清德的國務機要費，編列3000萬元，現在被刪1000萬、凍結2000萬，就是因為賴至今都沒想跟立法院溝通。

張啓楷21日清晨6時透過影片表示，立法院從昨天早上10時不斷電表決，經過20小時，終於完成二讀會，現在初步統計，減列金額差不多是2000億到2100億，比之前民進黨執政8年每次都大放水，大概只刪了1.1％，雖然創歷史新高，但比起前總統蔡英文曾說，「以當部會首長的經驗，刪10％各部會都會活得好好的」等言論，還有好長一段距離；另還有凍結900多億，但報告完就凍結了，影響比較沒那麼大。

張啓楷指出，這次減列金額最大的是，本來要撥補給台電的1000億，民眾黨跟國民黨都認為不能再給了，台電應該好好檢討為什麼不用最便宜的核電，導致每一年增加1000億的差額，且買太貴的再生能源，結果買出了一些弊案，這必須先處理。

張啓楷提到，另機關被刪減最多的是數發部 、監察院、NCC、法務部，特別是數發部因為打詐不利被刪減2億，以及編列「民主網路之連結與創新」內容太空洞，所以被刪了4億，還有說要做「次世代銀髮族網路連結」，結果連他們自己的審查委員都講，此計畫跟以前都重複，所以被減列20億、凍結10億，算是除了台電外刪減最多的機關。

張啓楷說，監察院一般行政與業務費編列9000多萬全被砍掉，「等於是被廢掉的前兆，有一大半預算都被砍掉。」另外還有一筆預算非常特別，就是總統賴清德的國務機要費，編列3000萬，被刪減1000萬、凍結2000萬，因為賴清德至今都沒要跟立法院溝通，而這筆錢是他餽贈跟招待的錢，是今年度很重要的一筆預算。