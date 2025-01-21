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川普就職第一夫人帽子遮臉　軍裝風格帥氣簡潔

▲▼第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以俐落軍裝出席川普就職典禮。（圖／路透）

▲第一夫人梅蘭妮亞以俐落軍裝出席川普就職典禮，下同。（圖／路透）

文／中央社

美國第47位總統川普今天宣誓就職，第一夫人梅蘭妮亞一身簡潔帥氣的軍裝大衣吸引目光，頭上圓邊帽子遮住一半面容，帶出神秘感。川普與她親吻臉頰時，得要小心閃過帽沿。

▲▼第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以俐落軍裝出席川普就職典禮。（圖／路透）

川普（Donald Trump）與第一家庭今天在華府國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）出席就職典禮，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以低調、俐落的穿衣風格吸引媒體目光。

川普完成宣誓儀式之後，轉身親吻梅蘭妮亞的臉頰時，小心閃過寬大的帽沿。有線電視新聞網CNN報導，這頂帽子出自紐約的設計師賈維茨（Eric Javits）之手。

▲▼第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以俐落軍裝出席川普就職典禮。（圖／路透）

第一夫人身上軍裝風格但又修飾腰身的深色雙排扣外套，來自紐約設計師李佩斯（Adam Lippes）。

李佩斯作品深受多位第一夫人喜愛，他曾為拜登夫人吉兒（Jill Biden）、蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）設計服裝。梅蘭妮亞在川普第一任期就曾經多次穿著這個品牌的服飾。

▲▼第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以俐落軍裝出席川普就職典禮。（圖／路透）

美國媒體引述專家分析梅蘭妮亞的就職典禮裝扮，帽子遮臉帶出一種疏離的美感，「儘管她享有知名度，但仍渴望隱私。軍裝風格帶有一點保護殼的感覺，畢竟她在川普上個4年任期遭到嚴格檢視」。

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