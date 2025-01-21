川普2.0徵高關稅來勢洶洶　台廠「想去美國這州」可能性大增

▲因應川普2.0，台灣的仁寶和英業達可能會把業務直接搬到美國，而德州是首選地區之一。（圖／翻攝自X）

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隨著「川普2.0」時代到來，世界恐再次動盪，由於川普曾經說過要對全球進口到美國的商品，徵收10%的關稅，更要把從中國大陸製造，然後輸美的商品徵收60%高額關稅，世界各地的企業和政府都感到憂心，因為會提高成本，對台商近年建立的新供應體系也面臨新一波挑戰，《路透社》20日報導，台灣的仁寶（Compal）和英業達（Inventec）可能會把業務直接搬到美國，而德州是首選地區之一。

根據報導，川普20日就任美國總統，隨著他的回歸，美國優先策略捲土重來，全球供應鏈恐重新洗牌，並對全球貿易帶來不確定性。由於川普曾說過，要對全球進口到美國的商品徵收10%的關稅，以及對輸入美國的中國大陸製造商品，徵收60%高額關稅，除了大陸，川普還要對從墨西哥進口的商品徵收25%的關稅，多家台灣廠商已感到非常不安，因為不少台資在墨西哥設廠，包括製造電動車以及人工智慧AI伺服器等，不同產品的零組件，都會在墨西哥製造再輸入美國。

對此，仁寶電腦外籍執行長Anthony Peter Bonadero元月在公司尾牙上表示，已經跟美國南部幾個州政府，就可能的投資計畫進行商談，並正在密切關注川普對墨西哥徵收關稅的任何消息。Anthony指出，德州是首選之一，因為當地能提供所需之電力，像是南韓的三星電子也正在德州建造一座晶圓廠，原因就是擁有大量足夠電力以及完整基礎建設，德州同時也是美國唯一一個擁有自己電網的州，故會繼續進行評估。

另外，英業達總經理蔡枝安（Jack Tsai）日前也表示，已經開始評估在美國的投資地點，同樣也是點名德州，原因是德州靠近墨西哥，且電力的基礎建設完善。蔡枝安在公司尾牙上表示，如果川普政府真的要徵收關稅，不太可能一次就對全世界都徵收關稅。因此，需要再視察川普上任後實際做出的決定，才會做出相對應的解決方案。

除此之外，專門生產電腦和人工智慧伺服器的緯創（Wistron），也把產線從中國大陸拉到墨西哥、越南以和美國德州等地，據董事長林憲銘（Simon Lin）指出，緯創未來會更加聚焦在中國大陸以外的區域，而在美國的業務已做好充分準備，來因應任何變化。

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