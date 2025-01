賴清德發文恭賀川普就職：台灣期盼與美國政府合作

▲總統賴清德。(圖/記者林敬旻攝)

文/中央社

美國候任總統川普與候任副總統范斯,今天宣誓就任美國總統與副總統。總統賴清德今天在社群媒體X發文祝賀,表示台灣期盼與美國政府合作。

賴總統在社群媒體X發文中標註川普(Donald Trump)和范斯(JD Vance),說道:「誠摯祝賀川普和范斯就任美國總統與副總統。台灣期盼與美國政府合作,促進全球長久的自由、和平與繁榮。我們期許你們在未來數年取得巨大的成功。」

Sincere congratulations to @realDonaldTrump & @JDVance on your inauguration as #POTUS & #VP. #Taiwan looks forward to working with your administration to promote enduring freedom, peace & prosperity around the world. We wish you great success in the years ahead.