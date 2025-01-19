《佛教藝術中的神奇寶貝》1／31開展　參加線上遊戲享頭3天優惠

▲中台世界博物館木雕分館《與覺同行》1月31日開展。（圖／中台世界博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中台世界博物館木雕分館全新特展《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》，將於1月31日新春時節開展，展期至8月31日，精選多件館藏中與動物相關的佛教藝術文物，透過這些「神奇寶貝」背後的故事，引領觀眾探索心靈的覺知旅程。

館方說明，此次展覽跳脫以往以佛菩薩像和佛教史為核心的框架，聚焦於佛教藝術中動物角色的多樣性與象徵意義，並規劃四個展區：「十牛迷宮」、第一單元「本生與護持」、第二單元「皈依與修行」以及第三單元「變化與善巧」；展品涵蓋引導人們認識禪理思維的《十牛圖頌》、佛菩薩身邊的脇侍動物坐騎、奮迅威猛的護法神獸，以及充滿變化的密教、東南亞、傳統道教等祥瑞文化代表動物，並由木雕分館的代表角色—善財童子「小善」，帶領大小朋友從展件中讀懂這些動物的故事與引申涵意，發掘生活中的小智慧。

館方指出，為讓觀眾有更沉浸的參觀體驗，除能透過語音導覽聽見動物們的故事，還可報名參加策展人導覽、樹屋姐姐說故事、專題講座，以及萬花筒兒童劇團演出「覺中生智—小善的奇幻之旅」，還有搭配特展設計的語音導覽學習小冊與解謎學習單，完成解謎任務即可獲得轉扭蛋機會，抽取專屬動物夥伴的智慧語錄；線上則推出「小善與動物朋友」館方LINE貼圖，以及《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》動物夥伴小測驗，憑測驗遊戲結果畫面，可於開展後的前三天（1/31至2/2）兌換全票半價優惠，與你的專屬神奇寶貝相見。

《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》展覽期間還推出三款展覽文創商品，包括收納DIY、萬年曆與吸水杯墊，適合全家大小一起參觀，建議觀展時間約45至60分鐘，搭配語音導覽與解謎學習單，體驗更完整的參觀樂趣；館方提醒，預售單人票即日起開售，限量200份，售完為止，採線上購票（https://bit.ly/3ZVxrsO），更多展覽活動資訊請於中台世界博物館官網及臉書查詢。

【展覽資訊】

展覽名稱：《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》

展覽期間：2025. 01. 31-2025. 08. 31（每週一休館）

展覽地點：中台世界博物館 木雕分館301展廳（南投縣埔里鎮中台路6號）

票價資訊：全票200元、優惠票100元。更多票價資訊（一票當日可同時參觀本館與木雕分館常設展及特展）