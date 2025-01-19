　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

《佛教藝術中的神奇寶貝》1／31開展　參加線上遊戲享頭3天優惠

▲中台世界博物館木雕分館《與覺同行》1月31日開展。（圖／中台世界博物館提供，下同）

▲中台世界博物館木雕分館《與覺同行》1月31日開展。（圖／中台世界博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中台世界博物館木雕分館全新特展《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》，將於1月31日新春時節開展，展期至8月31日，精選多件館藏中與動物相關的佛教藝術文物，透過這些「神奇寶貝」背後的故事，引領觀眾探索心靈的覺知旅程。

館方說明，此次展覽跳脫以往以佛菩薩像和佛教史為核心的框架，聚焦於佛教藝術中動物角色的多樣性與象徵意義，並規劃四個展區：「十牛迷宮」、第一單元「本生與護持」、第二單元「皈依與修行」以及第三單元「變化與善巧」；展品涵蓋引導人們認識禪理思維的《十牛圖頌》、佛菩薩身邊的脇侍動物坐騎、奮迅威猛的護法神獸，以及充滿變化的密教、東南亞、傳統道教等祥瑞文化代表動物，並由木雕分館的代表角色—善財童子「小善」，帶領大小朋友從展件中讀懂這些動物的故事與引申涵意，發掘生活中的小智慧。

▲中台世界博物館木雕分館《與覺同行》1月31日開展。（圖／中台世界博物館提供）

▲中台世界博物館木雕分館《與覺同行》1月31日開展。（圖／中台世界博物館提供）

館方指出，為讓觀眾有更沉浸的參觀體驗，除能透過語音導覽聽見動物們的故事，還可報名參加策展人導覽、樹屋姐姐說故事、專題講座，以及萬花筒兒童劇團演出「覺中生智—小善的奇幻之旅」，還有搭配特展設計的語音導覽學習小冊與解謎學習單，完成解謎任務即可獲得轉扭蛋機會，抽取專屬動物夥伴的智慧語錄；線上則推出「小善與動物朋友」館方LINE貼圖，以及《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》動物夥伴小測驗，憑測驗遊戲結果畫面，可於開展後的前三天（1/31至2/2）兌換全票半價優惠，與你的專屬神奇寶貝相見。

▲中台世界博物館木雕分館《與覺同行》1月31日開展。（圖／中台世界博物館提供）

▲中台世界博物館木雕分館《與覺同行》1月31日開展。（圖／中台世界博物館提供）

《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》展覽期間還推出三款展覽文創商品，包括收納DIY、萬年曆與吸水杯墊，適合全家大小一起參觀，建議觀展時間約45至60分鐘，搭配語音導覽與解謎學習單，體驗更完整的參觀樂趣；館方提醒，預售單人票即日起開售，限量200份，售完為止，採線上購票（https://bit.ly/3ZVxrsO），更多展覽活動資訊請於中台世界博物館官網及臉書查詢。

【展覽資訊】
展覽名稱：《與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝》
展覽期間：2025. 01. 31-2025. 08. 31（每週一休館）
展覽地點：中台世界博物館 木雕分館301展廳（南投縣埔里鎮中台路6號）
票價資訊：全票200元、優惠票100元。更多票價資訊（一票當日可同時參觀本館與木雕分館常設展及特展）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
預算遭凍結30億、刪減1.13億　警政署：不利治安維護
快訊／學測國文科解答出爐！　高中教師：白話文增加、難度降
下步劍指黨主席！蔡壁如當選中央委員　有信心承續柯文哲從政初心
影視圈圍剿「要飯說」　陳玉珍怒公開LINE帳號：歡迎來連繫我
衛福部預算被砍！醫界反彈了　9大公協會聲明：被刪的是人民健康
撞擊瞬間畫面！24歲男噴飛半樓高慘死　家屬崩潰：還這麼年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

縣民每公斤8元　林保署南投分署1／20起收購小花蔓澤蘭

《佛教藝術中的神奇寶貝》1／31開展　參加線上遊戲享頭3天優惠

「一路向東」支持花蓮！縣府推超值農特產回饋　現場提供宅配

台南市實物愛心銀行第五區分行揭幕　黃偉哲感謝助南市弱勢

桃園里長接棒警友會站長　贈物資助弱勢家庭過新年

《造物星圖》臺灣工藝青年特展登場　工藝中心盼支持青年創作者

消防有情有愛　冬令物資分享暨結合消防119防火宣導

春節就醫不便　南投縣10家醫院維持穩定門診及住院服務

深耕三十載　齊家物業：打造和諧安定的社會

台南山上花園水道博物館攜手長大師生揮毫送春聯　台灣尚勇喜迎新春

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

秋刀魚刺骨小密技　輕鬆拔起整根骨頭！

#黃仁勳 尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

公視23億預算恐遭砍　楊大正喊話：高抬貴手

縣民每公斤8元　林保署南投分署1／20起收購小花蔓澤蘭

《佛教藝術中的神奇寶貝》1／31開展　參加線上遊戲享頭3天優惠

「一路向東」支持花蓮！縣府推超值農特產回饋　現場提供宅配

台南市實物愛心銀行第五區分行揭幕　黃偉哲感謝助南市弱勢

桃園里長接棒警友會站長　贈物資助弱勢家庭過新年

《造物星圖》臺灣工藝青年特展登場　工藝中心盼支持青年創作者

消防有情有愛　冬令物資分享暨結合消防119防火宣導

春節就醫不便　南投縣10家醫院維持穩定門診及住院服務

深耕三十載　齊家物業：打造和諧安定的社會

台南山上花園水道博物館攜手長大師生揮毫送春聯　台灣尚勇喜迎新春

沒停火！以軍狂轟加薩至少10死25傷　哈瑪斯緊急提交人質名單

自稱有大陸身分證！詹江村堅拒說明　移民署：再發函要求具體回應

預算遭凍結30億、刪減1.13億　警政署：不利治安維護

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸：事務官很賤？

快訊／3縣市低溫特報！急凍跌破10度　冷到明天

賴芊合重現「踮腳親劉至翰」最萌身高差之吻　爽喊：許願成真

快訊／學測國文科解答出爐！　高中教師：白話文增加、難度降

提升戀愛運超有感！「5個小秘訣」教你快速脫單

縣民每公斤8元　林保署南投分署1／20起收購小花蔓澤蘭

2024台灣人氣團體是他們！　Energy睽違22年復出奪冠...感動謝粉絲

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

台南新化年貨大街熱鬧登場迎接金蛇年

台南甜點節登場黃偉哲邀品嚐甜點過好年

2025月津港燈節「月津四季」正式亮相啟燈

即／草屯鎮長補選結果出爐　簡賜勝自行宣布當選

台中七期日式炭火料理「客觀」爆紅　一鷺串燒攜手台灣土雞王

雲林年貨大街in斗南　張麗善推廣優質良品

玄空法寺墨飄香台南楠西消防一起守護市民安全

南消玉井消防宣導「蛇」我其誰

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場　62組捉對廝殺搶50萬獎額

桃園市民卡　新版APP 1/17上線　　

百歲耆老書法家郝長興　揮毫春聯慶新年

深耕三十載　齊家物業：打造和諧安定的社會

更多熱門

相關新聞

合庫正式發行中台世界博物館認同卡

合庫正式發行中台世界博物館認同卡

合庫銀行與中台世界博物館攜手合作發行「中台世界御璽悠遊認同卡」，提供持卡人最高1.5%現金回饋、門票7折和商品9折等優惠、限量贈品等，且每筆一般消費皆提撥0.25至0.3%回饋予「財團法人中台文化藝術基金會」，作為公益性文化藝術活動之推廣使用。

中台世界博物館攜手合庫發行認同卡

中台世界博物館攜手合庫發行認同卡

中台世界博物館館藏榜書藝術特展登場

中台世界博物館館藏榜書藝術特展登場

中台世界博物館周末辦劇團、講座親子活動

中台世界博物館周末辦劇團、講座親子活動

中台世界博物館5／14起連6天免費開放參觀

中台世界博物館5／14起連6天免費開放參觀

關鍵字：

中台世界博物館木雕分館與覺同行佛教藝術神奇寶貝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊千霈證實離婚小開老公！去年傳婚變

上海驚傳一家三口墜樓死亡

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

最新詐騙！　一票喊「有收到」

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！車頭懸空駕駛一度受困

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

大戰「鄉民黑人」爆紅！　小隻馬AV女優引退5年晉升CEO

A-Lin「請3大天后」世紀合體　唱完糗了：真的不合

發票獎金被刪？王鴻薇批「財政部發假消息」

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

更多

最夯影音

更多

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面