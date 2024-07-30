館藏榜書藝術特展登場　中台世界博物館秀大字書法之美

▲中台世界博物館「德大字在：館藏榜書藝術特展」，開幕活動邀請書法名家揮毫。（圖／中台世界博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中台世界博物館「德大字在：館藏榜書藝術特展」於上周末開幕，特選館藏中西安碑林和府城謙受堂贈藏的石碑拓本，希望引導觀眾了解大字碑刻和書法的歷史脈絡和精神，並思考榜書藝術與日常生活的聯結。

本次特展開幕儀式於7月27日舉辦，館方特邀南投縣文化局長林榮森、林隆達、南投縣書法學會理事長曾惠禎等3位書法名家蒞臨、開筆揮毫揭幕。

館方指出，西安碑林博物館於2010年致贈中台禪寺逾千件珍貴拓片，傳拓歷時2年，使該館成為台灣唯一擁有完整碑林拓片的博物館；本展中以大字榜書為主軸，包括北朝山東佛教摩崖「大空王佛」原石拓本和西安碑林的「翰墨奇觀」、「寧靜致遠」等富含文化意義的巨型碑刻都有展出，展題「德大字在」則取自佛教經文中的「得大自在」之諧音，亦有儒家「素其位而行，無入而不自得」之蘊義，透過大字書法藝術的展出，祝願觀展民眾皆能心安自在。

中台世界博物館館長見諶法師於開幕式上介紹此次特展的展示內容：首先是謙受堂主人康益源捐贈的大空王佛等榜書，其次是西安碑林博物館於2021年捐贈的榜書碑拓，以及其他現代書法家的作品，最後也引用清代學者孫星衍的聯句「莫放春秋佳日過，最難風雨故人來」，形容甫經颱風後的開展情景。

林榮森表示，對見諶法師帶領推動書法藝術深感佩服，並期待在博物館提倡下，書法藝術能在這個世代繼續向下紮根、茁壯成長；曾惠禎也說，感佩中台世界博物館在保存與推廣兩岸文物方面的努力，康益源則再次捐贈館方摩崖大字安樂佛拓本。

而「2024臨古開新．共書輝煌～西安碑林海峽兩岸臨書展」繼4月間在臺北市客家文化中心展出、廣受佳評後，也於7月17日起至8月25日止移師中台世界博物館展出；更多展覽活動相關訊息，請見中台世界博物館官網 （www.ctwm.org.tw）及臉書(www.facebook.com/ctwm.org)查詢。