　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

中台博物館「佛．國──館藏泰國造像特展」謝幕　周末活動多

▲中台世界博物館本周末將辦理講座、看劇聽故事等親子活動。（圖／中台世界博物館提供，下同）

▲中台世界博物館本周末將辦理講座、看劇聽故事等親子活動。（圖／中台世界博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中台世界博物館「佛．國──館藏泰國造像特展」在本月將進入尾聲，館方特別在本周末18、19日假期，舉辦「聽故事･說佛國──特展謝幕」活動，安排2劇團精采演出及佛國特展的深度導覽，邀請親子朋友共襄盛舉。

博物館表示，2組劇團中的說故事劇團將以生動活潑的肢體語言，展現受泰國人喜愛的象頭神故事；而由視障朋友組成的「盲果戰隊」劇團，將會透過與觀眾的對話，再以他們的生命經驗重新演繹故事。

▲中台世界博物館本周末將辦理講座、看劇聽故事等親子活動。（圖／中台世界博物館提供）

木雕分館同時將在18日下午2點舉辦《住世：修護主題展》專題講座，邀請紙質修護師林煥盛蒞臨分享「擢蒔增華」特展中「觀音立像卷軸」的修護過程，藉由本館修護案例，向民眾解說紙質文物的修護及保存知識。

▲中台世界博物館本周末將辦理講座、看劇聽故事等親子活動。（圖／中台世界博物館提供）

以上活動皆可免費報名參加，全館至19日也開放民眾免費入館參觀；活動詳情：「聽故事･說佛國」，https://www.ctwm.org.tw/news_arti.html?id=222，木雕分館「住世：修護主題展」專題講座：https://www.ctwm.org.tw/news_arti.html?id=209

ET快訊
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機
「媽媽是婊子！」藥劑師請辭　基隆醫院遭罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

議員關心幼托人力問題　南投縣府：研議開辦一般民眾假日培訓班

竹市府職業安全衛生教育訓練登場　品質與安全意識再提升

立委為雲林爭取3300萬經費　40年農水路終獲農水署修繕補助

桃園辦理智慧交通培力工作坊　提出6項解決交通方案

台南市府2首長退職入閣　黃偉哲頒贈紀念牌感謝陳淑姿及古秀妃貢獻

台3乙線石崎子路段5／20~5／24夜間施工　請民眾改道

桃園手把手教休閒農場規劃申設　農友受益多

520來台東戶政事務所辦結婚登記　新人可獲限定禮物

餐飲油煙處理設備裝設好　油煙異味不擾鄰

桃園提供最高500萬貸款額度　支持企業營運

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

議員關心幼托人力問題　南投縣府：研議開辦一般民眾假日培訓班

竹市府職業安全衛生教育訓練登場　品質與安全意識再提升

立委為雲林爭取3300萬經費　40年農水路終獲農水署修繕補助

桃園辦理智慧交通培力工作坊　提出6項解決交通方案

台南市府2首長退職入閣　黃偉哲頒贈紀念牌感謝陳淑姿及古秀妃貢獻

台3乙線石崎子路段5／20~5／24夜間施工　請民眾改道

桃園手把手教休閒農場規劃申設　農友受益多

520來台東戶政事務所辦結婚登記　新人可獲限定禮物

餐飲油煙處理設備裝設好　油煙異味不擾鄰

桃園提供最高500萬貸款額度　支持企業營運

議員關心幼托人力問題　南投縣府：研議開辦一般民眾假日培訓班

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

竹市府職業安全衛生教育訓練登場　品質與安全意識再提升

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

王君萍10歲兒剪新髮型被笑！「超成熟反應」讓她吃驚：孩子點醒我

歐陽娜娜遭疑「獎學金不存在」　網揪疑點…工作室發出嚴正聲明

被猜「為新政府重啟核電」　和碩童子賢：核能是超越藍綠議題

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

南台科大演唱會　爭議藝人列名

高雄晚間2035戶大停電！

高雄擬設台鐵台積電車站？交通局回應

92歲榮民賣房捐700萬　存錢5年再捐50萬

即／高雄橋頭傳不明氣體外洩

獨攀波津加山　67歲男左小腿挫傷送醫

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

吉安麥當勞拆除鄉親不捨　董事長感動贈優惠券

檳榔每台斤逾500元　潮州警加強巡邏

身分證「順子或對子」小墾丁渡假村有好康

金門水頭旅運中心天降油漆！港務處公告下波施工時間

擦亮世界角落！金門志工擦遍全島路口反光鏡

施工噪音擾安寧台南安平漁光里民陳抗

陳麗貞副部主任　榮獲護理學會專業貢獻獎

更多熱門

相關新聞

保二警邀醫師專題演講　科學數據助遠離壓力

保二警邀醫師專題演講　科學數據助遠離壓力

保二警總隊第一大隊第一線員警平時為防護關鍵基礎設施及治安、交通打拚，睡眠時間不固定，容易衍生心理壓力，9日特別邀請新光吳火獅紀念醫院精神科主治醫師田心喬前來為員警講授課程，以「警察勤務的壓力調適～從自律神經來看心理健康」為題透過生動、活潑的講授方式，與員警分享當壓力來臨時如何去接受它並排解它。

特奧金牌選手范晉嘉巡迴生命教育講座

特奧金牌選手范晉嘉巡迴生命教育講座

強化民眾洽公環境安全南消結合公所辦理消防講座

強化民眾洽公環境安全南消結合公所辦理消防講座

「1624講堂」台灣人皆不容錯過的30場超重磅大師講座

「1624講堂」台灣人皆不容錯過的30場超重磅大師講座

不想讓她後悔！媽拿全家積蓄支持21歲女兒創業

不想讓她後悔！媽拿全家積蓄支持21歲女兒創業

關鍵字：

中台世界博物館周末親子活動講座劇團佛．國──館藏泰國造像特展

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

快訊／Toyz墨鏡、黑口罩　滿臉愁容現身報到

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面