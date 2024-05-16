中台博物館「佛．國──館藏泰國造像特展」謝幕　周末活動多

▲中台世界博物館本周末將辦理講座、看劇聽故事等親子活動。（圖／中台世界博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中台世界博物館「佛．國──館藏泰國造像特展」在本月將進入尾聲，館方特別在本周末18、19日假期，舉辦「聽故事･說佛國──特展謝幕」活動，安排2劇團精采演出及佛國特展的深度導覽，邀請親子朋友共襄盛舉。

博物館表示，2組劇團中的說故事劇團將以生動活潑的肢體語言，展現受泰國人喜愛的象頭神故事；而由視障朋友組成的「盲果戰隊」劇團，將會透過與觀眾的對話，再以他們的生命經驗重新演繹故事。

木雕分館同時將在18日下午2點舉辦《住世：修護主題展》專題講座，邀請紙質修護師林煥盛蒞臨分享「擢蒔增華」特展中「觀音立像卷軸」的修護過程，藉由本館修護案例，向民眾解說紙質文物的修護及保存知識。

以上活動皆可免費報名參加，全館至19日也開放民眾免費入館參觀；活動詳情：「聽故事･說佛國」，https://www.ctwm.org.tw/news_arti.html?id=222，木雕分館「住世：修護主題展」專題講座：https://www.ctwm.org.tw/news_arti.html?id=209。