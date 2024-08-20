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合庫發行中台世界博物館認同卡　現金回饋和消費優惠助文化保育

▲合庫銀行發行中台世界博物館認同卡。（圖／中台世界博物館提供，下同）

▲合庫銀行發行中台世界博物館認同卡。（圖／中台世界博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

合庫銀行與中台世界博物館攜手合作發行「中台世界御璽悠遊認同卡」，提供持卡人最高1.5%現金回饋、門票7折和商品9折等優惠、限量贈品等，且每筆一般消費皆提撥0.25至0.3%回饋予「財團法人中台文化藝術基金會」，作為公益性文化藝術活動之推廣使用。

「中台世界御璽悠遊認同卡」於8月18日正式發行，中台世界博物館當天也舉辦音樂饗宴，希望更多人參與辦卡，提升對博物館的歸屬感和認同感，促進社會各界對文化保育的支持；館方指出，近年來合庫銀行積極落實「綠色金融」，以具體行動與國際 ESG 理念接軌，與中台世界博物館積極投入文物展陳、研究與修護，啟發人們關心永續發展，以及以可持續的方式傳承華夏文化的宗旨不謀而合。

館方說明，本認同卡提供國內0.5%、國外1.5%現金回饋，回饋無上限，持卡至博物館可享門票全票7折優惠、個人語音導覽機半價優惠、禮品店門市及網路商店刷卡消費享指定商品9折起優惠，於平雲山都飯店刷卡消費，住宿及餐飲享9折優惠，於寶歡酵嘉寶果農場門市消費，可獲贈來店禮；生日當月來館參觀，更享2人免門票入館參觀、至禮品店門市消費憑證享指定商品 85折；申辦之全新戶卡友，刷卡金額滿2999元即可獲得300元刷卡金。

▲合庫銀行發行中台世界博物館認同卡。（圖／中台世界博物館提供）

此外，合庫銀行也特別加碼：於核卡後累積一般消費滿8萬8000元，即贈送1個價值1500元之「LED摺疊心經屏風書燈（木質款）」，此產品以博物館館藏碑拓中王羲之心經書跡印製成百摺燈罩，並以磁鐵收合LED溫暖光源，限量400個，送完為止。

▲合庫銀行發行中台世界博物館認同卡。（圖／中台世界博物館提供）

館方提醒，卡友可上合作金庫官網www.tcb-bank.com.tw查詢、或致電客服中心0800-033-175及04-2227-3131洽詢相關優惠方案；合作金庫亦推出LINE官方帳號「@COBANK」及LINE的「i祕書」，可線上即時回覆相關問題，並不定時推播最新優惠。

除中台世界博物館發行認同卡，為報中台堂上開山祖師惟覺安公老和尚法乳慧命再造之恩，中台禪寺17日上午啟建「夏安居報恩藥師法會」，下午舉行中台禪寺「一百一十三年度護法總會暨各精舍護法會頒證大典」，由中台禪寺住持見穎大和尚主持，並一一頒發聘書予各精舍護法會會長，隨後進行大蒙山施食法會；南投縣長許淑華特別到場參與，感謝中台禪寺長期協助縣府照顧弱勢，致力賑災、救援、濟貧及教育贊助等各項關懷，為社會帶來善的力量。

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