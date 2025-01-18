在地企業凝聚力量　西螺福興宮發揚太平媽慈善傳統

▲西螺福興宮農曆年前持續延續太平有愛之精神，與團體提供「寒冬送暖」關懷弱勢家庭及獨居老人活動，將社會大眾發心捐獻的愛心物資。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

西螺福興宮長年興辦公益慈善，農曆年前持續延續太平有愛之精神，與西螺鎮公所、雲林縣警察局西螺分局主辦，邀集瑞春醬油公司、環陞貨運公司、西螺鎮農會、晶品農產公司、漢光農業生技公司、鮮綠生技股份有限公司等在地企業以及台中福華大飯店等團體提供「寒冬送暖」關懷弱勢家庭及獨居老人活動，將社會大眾發心捐獻的愛心物資。

關懷物資有西螺農會嚴選稻米、西螺百年老牌瑞春醬油、太平媽平安麵線、泡麵、麥片等日用乾糧、調料與飲用水，還有享譽全國的新鮮蔬果與在地農特產，逾百份的暖心物資，讓太平媽慈悲為懷的愛心持續善的循環，將太平有愛的溫暖心意送抵每個社會角落。

雲林縣警察局西螺分局閻百川分局長與各贊助單位代表均受邀出席，一同團拜向西螺媽祖太平媽稟告相關捐獻物資與發送事宜。西螺福興宮董事長楊文鐘表示：每年的歲末寒冬送暖，均由公所與分局的基層員警在平時的巡邏、訪查勤務中記錄下地區弱勢進而由鎮公所列冊，再由廟方統合愛心物資，發送給需要幫助的鄉親朋友，相當感謝所有襄贊單位一同發揚太平媽的慈愛精神，期望拋磚引玉，，讓弱勢團體、社區邊緣戶與需要幫忙的鄉親可以平安過個好年。

▲西螺福興宮農曆年前持續延續太平有愛之精神，與團體提供「寒冬送暖」關懷弱勢家庭及獨居老人活動，將社會大眾發心捐獻的愛心物資。（圖／記者王悉宇翻攝）