福建少棒小將訪科博館、洲際球場　圓夢踏上職棒球場大呼：高級！

▲福建少棒團來到台中洲際棒球場，看到開闊而壯觀的專業職棒場地，興奮站上應援台跳舞。（記者／李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台中報導

福建少棒團於1/17、18連二日走訪台中，不僅參觀了自然科學博物館的精彩展覽，學習豐富的科學知識，還首次踏入棒球選手的夢幻殿堂－台中洲際棒球場！能有機會親身走入職業棒球場地，對於這群少棒小將們而言是相當寶貴的經驗，也讓他們興奮不已地紛紛表示：長大以後好想來台灣打球！

▲少棒小將參觀職棒球員休息室。

▲孩子們到看台體驗最佳視野。

▲在導覽姐姐的介紹下，少棒團學習到很多棒球文化新知。

今(18)日上午，棒球小將們在友誼賽前先至台中洲際棒球場參觀，走訪了球場豪華的VIP室也參觀了球員專用休息室，更親身步入正式職棒場內感受草地球場的腳感，看著球場開闊的空間覺得非常震撼，尤其聽到導覽姐姐說明洲際棒球場可容納近2萬人時，孩子紛紛直呼不可思議。

閩清實驗小學鄭函爍很驚訝，首次看到觀眾席竟然可以容納這麼多人，而且地下休息室內有電視和電話可以隨時關注球場情況，是家鄉所沒有的豪華場地，透過導覽也認識到紅土球場的特性可以讓棒球鞋抓地力更好，長大以後若有機會很想來台灣打球。連城實小的球員華芯可則是覺得台灣的球場整體看來很高級，實際走進草地球場覺得踩感很軟、很舒服，和平時打球的人工草皮感覺完全不一樣。

▲福建小朋友也參觀了台中自然科學博物館，對於穿著潛水裝的巨大恐龍感到好奇，也是第一次看到大量恐龍化石展品。

昨日(1/17)下午福建小朋友參觀台中自然科學博物館時，都對穿著潛水裝的巨大恐龍感到好奇，據了解這是為了宣導氣候變遷及環境汙染相關議題，因此設計讓恐龍穿上潛水服親自下海清理海漂垃圾的形象，呼籲大小朋友一起重視海洋保護；孩子們也看到了各式各樣的恐龍化石，並對館內眾多的互動遊戲體驗感到新鮮有趣。

閩清實驗小學陳俊熙說：霸王龍和小恐龍穿著衣服很生動；閩清實驗小學謝念潤則是覺得館內有很多遊戲和電視劇可以坐在那邊看覺得神奇又好玩。羅瑋霖則說，對恐龍化石和遠古生物標版感到印象深刻，覺得互動遊戲很好玩。

由東森文化基金會主辦的6天5夜兩岸少棒友誼交流活動，帶領孩子們造訪台中，不僅讓孩子學習科學知識，還體驗了職棒球場的專業與規模，留下深刻且難忘的回憶，也為孩子們對棒球夢想的追求開啟嶄新的篇章。