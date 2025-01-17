兩岸少棒交流賽開打！福建小將紅土球場初體驗：不適應但收穫滿滿

▲福建少棒小將首站來到桃園青埔慢速壘球場與桃園大勇國小對戰，首度站上紅土球場表示不太適應仍有滿滿收穫。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

由東森文化基金會主辦的兩岸少棒友誼交流賽今(1/17)熱鬧開打，首站來到桃園青埔慢速壘球場，由桃園大勇國小對戰福建連城實驗小學，最後戰績以5：2，由地主隊大勇國小取得勝利。然而，睽違半年再相見，小朋友們不僅相見歡，也大讚彼此球技都進步許多，順利完成第一場歡樂的友誼賽。

有別於平時比賽場地為人工草皮，首次站上紅土球場的連城實小少棒小選手感覺很新鮮卻也不太適應！羅文濤觀察到台灣是紅土球場，衣服比較容易髒，這邊練習上應該比較辛苦，他也表示再次跟台灣小朋友對戰，大勇國小投的好球率更高。賴致遠也讚許大勇國小球隊整體變強了，但他大呼：「在這邊打球不怎麼適應，球會不規則跳動很難攔截，還會有土飛進眼睛裡面」，不過能和先前結識的好朋友再相見，他笑稱開心程度「就像撿到100塊錢一樣」。

▲桃園大勇國小少棒小將張允恩、石永安及王卓陽(由左至右)。

▲連城實小少棒小將羅文濤。

▲連城實小少棒小將賴致遠。

今日賽事最精采的部分，是由大勇國小張允恩揮出全壘打的瞬間，眾人熱烈歡呼！張允恩說打出去那瞬間很興奮，又可以為球隊建功超級開心。王卓陽則是表示去年在福建輸了，但今年贏了，非常興奮，他認為連城實小無論在打擊或是投球都比之前再更上一層了。另一名小選手石永安則發現之前在福建比賽時，儘管投出許多好球他們也不太敢揮，但這次對方變得更敢出棒了，明顯變強了。

▲桃園大勇國小教練林佳宏(圖中)認為連城實小團隊精神絕佳，而連城實小教練呂金霖(圖左藍衣)覺得台灣小選手面對比賽的態度值得孩子們學習。

桃園大勇國小教練林佳宏認為，連城實小在整體喊聲整齊度佳且聲音洪亮，呈現精神很好的深刻印象，而且他們的優勢是跑得很快，令人驚豔，並認為對大勇國小少棒隊小選手而言，再一次的回訪比賽是一個非常好的體驗，雙方互相交流、互相學習，其實都是非常好的事情。

福建連城實小教練呂金霖則表示：「我們就是來學習的，最主要就是來看台灣的小朋友都是怎麼去面對棒球比賽，去學習這種態度。其實我覺得台灣和福建兩邊的小朋友不管是球技上面，或是雙方之間交流的默契都在提升，覺得這樣的回訪活動對孩子們來說非常不錯 希望能夠再延續下去」。

▲兩岸少棒隊小朋友開心再相會，互相致贈小禮物。

兩岸友誼交流賽活動於1/16(四)~1/21(二)陸續展開，連城縣實驗小學及閩清縣第三實驗小學2所福建少棒隊將陸續到桃園、台中及台東三地，與桃園大勇國小、台中萬豐國小、彰化東山國小、台東紅葉國小及花蓮光復國小等5所少棒隊一起打棒球，另將遊覽台中自然科學博物館、參觀洲際棒球場等地。期待透過為期6天5夜的體育交流行程，提升兩岸青少年體育實力及文化視野。

▲連城實小少棒隊與大勇國小少棒隊於桃園青埔慢速壘球場展開首場兩岸友誼交流賽。