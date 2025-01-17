　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

大陸將恢復來台旅遊！盧秀燕邀福建少棒小將帶爸媽訪台中

▲▼福建少棒隊回訪台灣day2，台中市長盧秀燕特地到場致意。（圖／記者李毓康攝）

▲台中市長盧秀燕今(17日)親自出席晚宴為福建少棒團接風，邀請少棒小將日後帶著爸媽回訪台中。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台中報導

大陸文旅部今（17）日宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，消息一出，大陸旅遊市場反應熱烈，福州往返台北的機票搜尋量暴增近6倍。而台中市長盧秀燕晚間接待正在台灣進行兩岸友誼交流賽的福建少棒團，即熱情邀約小朋友們，日後一定要再帶著爸媽、家人一起來台旅遊！

▲▼福建少棒隊回訪台灣day2，台中市長盧秀燕特地到場致意。（圖／記者李毓康攝）

▲▼盧秀燕與福建少棒小將親切互動。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day2，台中市長盧秀燕特地到場致意。（圖／記者李毓康攝）

由東森文化基金會邀請福建少棒團來台進行兩岸友誼交流賽回訪活動，行程第2天抵達台中參訪，晚間台中市長盧秀燕為盡地主之誼親自出席晚宴，並受到小朋友熱情地招呼：「媽媽市長好！」盧秀燕與孩子們分享，前陣子台灣才在世界12強棒球賽中奪得冠軍，展現台灣棒球的卓越實力，而台中市也被世界棒壘球總會封為「棒球之都」。不僅如此，去年職棒總冠軍也是由台中的職業棒球隊拿下，因此台中非常適合喜愛棒球的孩子們「以球會友」，祝福少棒小將們在交流過程中留下美好回憶。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day2，台中市長盧秀燕特地到場致意。（圖／記者李毓康攝）

▲▼盧秀燕特別準備小禮物送給福建少棒團，並與孩子們分享台灣特有的春節文化。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day2，台中市長盧秀燕特地到場致意。（圖／記者李毓康攝）

盧秀燕也特別準備3項台中特色禮物，包含春水堂與社福團體瑪莉亞基金會合作推出的限量「珍珠奶茶襪」、農曆年節台灣各縣市首長必發放的「10元小紅包」以及台中市春聯等年節小禮物，致贈給福建少棒小將，她也一一與孩子們分享台灣特有的春節文化並送上祝福，提前讓孩子們感受到濃濃的過年氛圍。

▲東森集團經營台北車站東森廣場後，打造寬敞明亮又舒適的休閒空間，提供好吃、好買、好玩的多元服務。(圖／東森廣場提供)

對於即將恢復上海、福建居民來台旅遊，東森集團也表示歡烈歡迎！東森集團自2023年10月開始經營位於台北市精華地段K區地下街的「東森廣場台北車站」，不惜成本打造寬敞明亮又舒適的休閒空間，主打好吃、好買、好玩，集合美食、購物與休閒娛樂等多元服務，加上便捷的交通，已成為民眾最佳休閒好去處，此刻樂見上海、福建居民可望來台旅遊，特別邀請陸客來台，一定要到東森廣場台北車站，絕對會是體驗台灣文化與城市生活的絕佳選擇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
A-Lin演唱會「大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖
快訊／12縣市低溫特報！
蹭中華隊奪冠出包　喜傑獅宣布「退出零售市場」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

大陸將恢復來台旅遊！盧秀燕邀福建少棒小將帶爸媽訪台中

兩岸少棒交流賽開打！福建小將紅土球場初體驗：不適應但收穫滿滿

參訪故宮、吃美食　福建少棒團來台展開文化體育交流之旅

郭昭巖攜手國際扶輪3481地區寒冬送暖！延續家訪深入關懷弱勢

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

腰力全開再來個大字形開腳落水　忍者不是誰都能當的...

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

大陸將恢復來台旅遊！盧秀燕邀福建少棒小將帶爸媽訪台中

兩岸少棒交流賽開打！福建小將紅土球場初體驗：不適應但收穫滿滿

參訪故宮、吃美食　福建少棒團來台展開文化體育交流之旅

郭昭巖攜手國際扶輪3481地區寒冬送暖！延續家訪深入關懷弱勢

上市櫃公司新制上路！　永續資訊管理須納入內控制度

和泰車尾牙超嗨「總經理率領一級主管跳16蹲」！旗下3品牌都是龍頭

接見美國前副總統彭斯　賴清德：盼台美夥伴關係更堅實

蛇年迎春主題市集　桃園憲光眷家常邀您品嚐家鄉味

習近平與川普通電話：務必慎重處理台灣問題

媒體宣傳費遭統刪60%　政院晚間發聲：無法宣導反毒打詐

YSL情人節彩妝穿上夢幻漸層外衣、蘭蔻跨界推出裸桃粉絲絨蛋糕

總預算通案刪減939億　行政院籲在野黨立委：傾聽民意、懸崖勒馬

男人吃「瑪卡加鋅」會變超級戰士？泌尿醫曝4前提：聽起來很威

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

公益熱門新聞

盧秀燕邀福建少棒帶爸媽再訪台中

福建少棒團來台展開體育交流之旅

福建小將紅土球場初體驗收穫滿滿

郭昭巖攜手國際扶輪3481地區寒冬送暖！延續家訪深入關懷弱勢

秦慧珠辦公益園遊會關懷弱勢

小英之友會攜手何孟樺議員送暖

家悦董座蔡朝發接林口教育基金會

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

東慈揪爺奶吃年菜！暖心再抽「東森廣場購物金」

白家綺「捐親筆畫作」關懷弱勢孩童

魏應充親訪！好食好事基金會助青農

專家聯手呈現「夢蛇」藝術　為生態及蛇類保育開啟全新視野

物資捐贈多留心　社福單位更省心

大金空調關懷花蓮震災供折扣補助

更多熱門

相關新聞

國台辦：旅遊問題不在小兩會溝通　台灣應解除各種阻撓禁限

國台辦：旅遊問題不在小兩會溝通　台灣應解除各種阻撓禁限

大陸文旅部今（17）日宣布近期將恢復福建、上海團客赴台，陸委會隨後說，應儘速循小兩會（台旅會、海旅會）進行溝通。大陸國台辦晚間表示，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在「民進黨當局」，不在小兩會是否溝通，大陸持續釋放善意，也呼籲台灣盡早解除對兩岸旅遊交流的各種阻撓禁限。

上海福建團客恢復來台　陸旅行社：期待赴台實地考察

上海福建團客恢復來台　陸旅行社：期待赴台實地考察

福建小將紅土球場初體驗收穫滿滿

福建小將紅土球場初體驗收穫滿滿

黃仁勳吃不到美食　盧秀燕：鄉親太熱情

黃仁勳吃不到美食　盧秀燕：鄉親太熱情

陸恢復福建上海團客來台　國民黨：台灣人關心兩岸重回和平穩定

陸恢復福建上海團客來台　國民黨：台灣人關心兩岸重回和平穩定

關鍵字：

公益愛心雲東森文化基金會東森盃兩岸交流兩岸小天使盧秀燕陸客兩岸觀光

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

即／陳國華14歲兒被撞飛　肇事駕駛身分曝

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面