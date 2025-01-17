大陸將恢復來台旅遊！盧秀燕邀福建少棒小將帶爸媽訪台中

▲台中市長盧秀燕今(17日)親自出席晚宴為福建少棒團接風，邀請少棒小將日後帶著爸媽回訪台中。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台中報導

大陸文旅部今（17）日宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，消息一出，大陸旅遊市場反應熱烈，福州往返台北的機票搜尋量暴增近6倍。而台中市長盧秀燕晚間接待正在台灣進行兩岸友誼交流賽的福建少棒團，即熱情邀約小朋友們，日後一定要再帶著爸媽、家人一起來台旅遊！

▲▼盧秀燕與福建少棒小將親切互動。

由東森文化基金會邀請福建少棒團來台進行兩岸友誼交流賽回訪活動，行程第2天抵達台中參訪，晚間台中市長盧秀燕為盡地主之誼親自出席晚宴，並受到小朋友熱情地招呼：「媽媽市長好！」盧秀燕與孩子們分享，前陣子台灣才在世界12強棒球賽中奪得冠軍，展現台灣棒球的卓越實力，而台中市也被世界棒壘球總會封為「棒球之都」。不僅如此，去年職棒總冠軍也是由台中的職業棒球隊拿下，因此台中非常適合喜愛棒球的孩子們「以球會友」，祝福少棒小將們在交流過程中留下美好回憶。

▲▼盧秀燕特別準備小禮物送給福建少棒團，並與孩子們分享台灣特有的春節文化。

盧秀燕也特別準備3項台中特色禮物，包含春水堂與社福團體瑪莉亞基金會合作推出的限量「珍珠奶茶襪」、農曆年節台灣各縣市首長必發放的「10元小紅包」以及台中市春聯等年節小禮物，致贈給福建少棒小將，她也一一與孩子們分享台灣特有的春節文化並送上祝福，提前讓孩子們感受到濃濃的過年氛圍。

▲東森集團經營台北車站東森廣場後，打造寬敞明亮又舒適的休閒空間，提供好吃、好買、好玩的多元服務。(圖／東森廣場提供)

對於即將恢復上海、福建居民來台旅遊，東森集團也表示歡烈歡迎！東森集團自2023年10月開始經營位於台北市精華地段K區地下街的「東森廣場台北車站」，不惜成本打造寬敞明亮又舒適的休閒空間，主打好吃、好買、好玩，集合美食、購物與休閒娛樂等多元服務，加上便捷的交通，已成為民眾最佳休閒好去處，此刻樂見上海、福建居民可望來台旅遊，特別邀請陸客來台，一定要到東森廣場台北車站，絕對會是體驗台灣文化與城市生活的絕佳選擇。