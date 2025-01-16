郭昭巖攜手國際扶輪3481地區寒冬送暖！延續家訪深入關懷弱勢

▲台北市議員郭昭巖（右二）與國際扶輪3481地區、艋舺扶輪社及多家熱心團體攜手寒冬送暖。（圖／台北市朝陽社會關懷協會提供，下同）



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身為國際扶輪3481地區台北龍山扶輪社一員的台北市議員郭昭巖，今年（114年）持續透過由她創建的台北市朝陽社會關懷協會，舉辦中正萬華弱勢家庭「114年扶輪有愛、迎向朝陽」寒冬送暖活動；和主辦單位之一的台北龍山扶輪社，結合國際扶輪3481地區、艋舺扶輪社，以及其他諸多社與在地宮廟和善心企業等一同獻愛。也將在過年前針對萬華區的和德、錦德、雙園、柳鄉四個里，分別由國際扶輪3481地區的台北龍山社、台北雙園扶輪社和西區扶輪社，在里幹事陪同下至四個里的弱勢家庭探訪問候，延續去年的家訪行動，深入關懷弱勢家庭。

郭昭巖表示，行動不便或年長的弱勢家庭，不方便到會場參加寒冬送暖活動，並領取物資，扶輪社認為應深入弱勢家庭，未來在寒冬送暖活動上做更多的投入與參與，家訪後才能更了解弱勢家庭；本次「114年扶輪有愛、迎向朝陽」活動延續113/12/29、14/1/8及114/1/11三場寒冬送暖活動後，所舉辦的進一步關懷活動。

另外，今年的寒冬送暖活動，台灣省城隍廟、救國團台北市團委會、與熱心企業福清營造、南僑油脂公司、金毓泰股份有限公司、采聲科技、艋舺龍山寺、台北市廣照宮、艋舺青山宮、方荷生里長創會的台北市臻佶祥社會服務協會等熱心宮廟團體，亦加入公益活動行列，已舉辦三場寒冬送暖活動，陪伴弱勢家庭渡過冷冽寒冬。凱達飯店更是為了支持活動，特別在活動前夕舉辦義賣活動，並將所得全數贊助。

郭昭巖分享，今年贈送許多生活用品及食物，包含牛奶、沙拉脫、衛生紙、保溫拰、沙拉油、麵條、快煮麵、牛肉鍋、堅果、奶粉等，扶輪社希望未來除了關照弱勢家庭，也能對未來在地文化觀光發展和青年圓夢貢獻努力。

郭昭巖有感於萬華中正弱勢家庭甚多非常需要社會資源予以關懷，尤其萬華區低收入戶高達3000多戶，低收入戶數及長者人數皆為全市之冠，因此台北市朝陽社會關懷協會致力結合國際扶輪3481地區、艋舺扶輪社和各大民間團體共同合作舉辦寒冬送暖活動超過十餘年，國際3481地區在疫情期間募上萬個便當、口罩、快篩試劑、防疫通道等防疫物資，至今仍幫助在地。

郭昭巖指出，剛開始送年菜，由於沒發完難以保存，也有食安問題，後來改成送蠶絲被或其他物資，111年疫情連續兩年重創萬華，台北市朝陽社會關懷協會和國際扶輪3481地區各扶輪社一起發起「萬華商家挺萬華，萬華人挺萬華」活動，除為醫護警消募集相關防疫物資，寒冬送暖方式也改採結合在地友善店家推出愛心待餐劵，結合萬華、中正49處在地友善店家，透過協會扶輪社印製的代餐劵向店家兌換超值餐點或年菜，不但讓民眾可吃到想吃的餐點或年菜，也可以讓店家達到振興的效果。

十幾年來該活動持續不間斷地舉辦，在冷冽冬天裡為弱勢族群注入一股心中暖流，最多募集數量曾高達2700份，深受社會局和兩區公所及學校的肯定與地方好評，郭昭巖表示，「今年很感動的是增加了北科大EMBA，以前都會透過慈善音樂會舉辦來推動慈善計畫，今年他們的慈善計畫特別加入寒冬送暖活動，並打算未來持續。」

郭昭巖強調，每年攜手國際扶輪3481地區舉辦寒冬送暖活動，如今規模越做越大、更多熱心朋友加入，為弱勢族群帶來暖流，對於地方幫助很大，尤其是弱勢民眾拿到物資時的感動神情，讓不少民眾感謝有這個活動。