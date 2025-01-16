參訪故宮、吃美食　福建少棒團來台展開文化體育交流之旅

▲逛故宮、吃美食！福建少棒團回訪台灣 展開兩岸交流之旅。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲福建少棒團今（16日）順利飛抵台灣，首站前往故宮參觀，並將展開為期6天5夜的兩岸友誼交流賽。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

長期致力兩岸文化交流的東森文化基金會，延續2024年8月台灣4校少棒小將受邀前往福建連城參與「東森盃海峽兩岸青少年棒球邀請賽」所建立起的深厚情誼，此次邀請福建連城縣實驗小學及閩清縣第三實驗小學2校少棒交流團共38人回訪並舉辦兩岸友誼交流賽。福建少棒團已於今(1/16)日順利飛抵台灣，預計展開6天5夜的體育交流行程，以期提升兩岸青少年體育實力及文化視野。

▲閩清縣第三實驗小學少棒隊元氣滿滿。

▲連城縣實驗小學少棒隊非常期待能再度和台灣小朋友一起打棒球。

福建少棒團首站即前往台北故宮博物院參觀，在導覽解說下欣賞到多件館藏珍寶，令孩子們大開眼界。晚間則於青青食尚花園會館舉行歡迎晚宴，一道道台灣特色辦桌菜上桌，通通被孩子們吃個精光。雖然今天氣溫冷颼颼，但適逢2位小朋友生日，眾人一同為他們獻唱生日快樂歌並給予祝福，現場氣氛歡樂又溫暖。

▲晚間福建少棒隊開心享用台灣美食。

▲眾人歡樂幫羅瑋霖(左)、黃偉鑫(右)慶生。

▲連城實小少棒隊成員吳熙相當期待能再與台灣好朋友見面。

▲連城實小少棒隊員羅梓萌期待吃遍台灣美食。

去年於第一屆東森盃兩岸少棒交流賽獲得MVP殊榮的連城實小少棒隊成員吳熙對於參訪故宮看到稀有的紅珊瑚印象深刻，並表示非常期待能與上次結交的台中萬豐國小好朋友見面，他說：「我的心情很激動、巴不得現在就去見他」；而因為食量大、很能吃而被教練喊著「吃貨」外號的連城實小少棒隊女選手羅梓萌笑說：很期待來台灣吃到各式各樣的美食，很期待和台灣少棒隊一起打棒球，學習更多棒球知識與技術。

閩清第三實小少棒隊員林梓鑫則是對於一睹眾多故宮寶物及認識歷史文化感覺收穫良多，並表示相當高興能來到台灣，期待和台灣小朋友一起交流比賽，而他也相當期待能與去年結交到花蓮光復國小的好朋友再相見。

▲閩清第三實小少棒隊員林梓鑫表示很高興能來台灣打球。

東森文化基金會副董事長馬詠睿於晚宴中，表達對福建少棒團的熱烈歡迎，並表示：「歡迎大家來到台灣一遊，希望在這幾天短短旅程中，大家能夠開心的打球、欣賞寶島台灣的山光景色，同時也希望所有的小朋友能夠跟上次認識的小朋友再一次聚會，大家建立起更好的友誼」。

▲東森文化基金會副董事長馬詠睿祝福孩子們玩得開心。

連城縣實驗小學校長羅桂龍分享：「連城實小自2013年開始組棒球隊，當初正是受到臺商的支持而引領孩子們入門打棒球，如今連城棒球整體風氣興盛，尤其這次能夠到臺灣來進行交流，孩子們一路上都很興奮，希望孩子們能開心的吃、開心的玩、開心的打球並好好學習，也期待2025年再次歡迎台灣的朋友來福建連城進行交流，共同精進球技」。

▲連城縣實驗小學校長羅桂龍勉勵孩子們好好交流技術。

閩清縣第三實驗小學校長黃飛雪則表示對訪台行程期待已久，今年終於如願以償帶著棒球隊的孩子們一起來到台灣。她說：「一半以上的孩子是第一次坐飛機、所有人都是第一次造訪台灣，感謝東森文化基金會贊助活動，否則我們的學校是沒有實力讓孩子們來到台灣的，希望孩子們能夠開心的度過這6天，當然也很期待台灣少棒隊能再來訪福建一起打棒球」。

▲閩清縣第三實驗小學校長黃飛雪感謝東森文化基金會贊助少棒隊孩子訪台交流。

兩岸友誼交流賽活動將於1/16(四)~1/21(二)陸續展開，2所福建少棒隊將前往桃園、台中及台東三地，與桃園大勇國小、台中萬豐國小、彰化東山國小、台東紅葉國小及花蓮光復國小等5所少棒隊一起打棒球，另將遊覽台中自然科學博物館、參觀洲際棒球場等地。

事實上，東森文化基金會自2006年起與福建廣電、上海廣電等多次合作兩岸小天使互訪交流，2024年東森文化基金會首度與福建省共同合辦東森盃兩岸青少年棒球邀請賽，促進兩岸青少年的文化體育交流，以行動為兩岸搭起友誼橋樑。