日本友誼市土浦市長率團拜會黃偉哲　感謝街道以土浦命名紀念友誼

▲台南日本友誼市茨城縣土浦市，17日由市長安藤真理子率訪團一行10名蒞府拜會黃偉哲市長，安藤市長特別感謝台南市新設街道以土浦市命名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南日本友誼市茨城縣土浦市，17日由市長安藤真理子率訪團一行10名蒞府拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處長蘇恩恩、觀光旅遊局長林國華、農業局代理局長陳仲杰以及文化局代理局長林韋旭、民政局副局長吳明熙一同與會歡迎，安藤市長特別感謝台南市新設街道以土浦市命名。

黃偉哲市長表示，2024年12月剛受邀到土浦水鄉櫻燈節活動宣傳台南，感謝土浦市在活動中設置台南專屬攤位，對於土浦市冬日的美景留下深刻印象。黃偉哲並感謝2024年燈會時安藤市長親自到訪台南，而這次安排市長訪團參訪龍崎光節，希望給貴賓們不同於傳統燈節的享受。

黃偉哲也向土浦貴賓介紹台南當季盛產水果，並期盼未來能在台南看到土浦的物產，而土浦也能夠看到台南的農特產品，此外更希望藉由這次來訪，讓大家跟市府各局處多討論，期待未來開啟台南與土浦交流的更多面向。

安藤真理子市長表示，謝謝台南市政府的熱情接待，上個月市長訪問土浦市在台灣祭介紹台南，讓土浦市民更瞭解台南的魅力。安藤市長也表示，得知台南的新設街道以土浦命名感到非常榮幸。

安藤市長表示，去年來訪時前往東區復興國小參訪，返回土浦後也促成了當地小學跟復興國小的視訊交流，而土浦當地營養午餐先前也供應了台南產的文旦，希望透過這些友好互動，增進雙方小朋友間的情誼與認識彼此。

土浦市於2023年4月與台南締盟，黃偉哲市長為紀念兩市友誼，在去年底核定將歸仁區高鐵特區一條新設道路命名為「土浦街」，黃偉哲市長也致贈土浦街的核定函予安藤市長。此行也預計將參訪龍崎光節及新化果菜市場以及新化年貨大街等。