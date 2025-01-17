　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

日本友誼市土浦市長率團拜會黃偉哲　感謝街道以土浦命名紀念友誼

▲台南日本友誼市茨城縣土浦市，17日由市長安藤真理子率訪團一行10名蒞府拜會黃偉哲市長，安藤市長特別感謝台南市新設街道以土浦市命名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南日本友誼市茨城縣土浦市，17日由市長安藤真理子率訪團一行10名蒞府拜會黃偉哲市長，安藤市長特別感謝台南市新設街道以土浦市命名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南日本友誼市茨城縣土浦市，17日由市長安藤真理子率訪團一行10名蒞府拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處長蘇恩恩、觀光旅遊局長林國華、農業局代理局長陳仲杰以及文化局代理局長林韋旭、民政局副局長吳明熙一同與會歡迎，安藤市長特別感謝台南市新設街道以土浦市命名。

▲台南日本友誼市茨城縣土浦市，17日由市長安藤真理子率訪團一行10名蒞府拜會黃偉哲市長，安藤市長特別感謝台南市新設街道以土浦市命名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，2024年12月剛受邀到土浦水鄉櫻燈節活動宣傳台南，感謝土浦市在活動中設置台南專屬攤位，對於土浦市冬日的美景留下深刻印象。黃偉哲並感謝2024年燈會時安藤市長親自到訪台南，而這次安排市長訪團參訪龍崎光節，希望給貴賓們不同於傳統燈節的享受。

▲台南日本友誼市茨城縣土浦市，17日由市長安藤真理子率訪團一行10名蒞府拜會黃偉哲市長，安藤市長特別感謝台南市新設街道以土浦市命名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也向土浦貴賓介紹台南當季盛產水果，並期盼未來能在台南看到土浦的物產，而土浦也能夠看到台南的農特產品，此外更希望藉由這次來訪，讓大家跟市府各局處多討論，期待未來開啟台南與土浦交流的更多面向。

安藤真理子市長表示，謝謝台南市政府的熱情接待，上個月市長訪問土浦市在台灣祭介紹台南，讓土浦市民更瞭解台南的魅力。安藤市長也表示，得知台南的新設街道以土浦命名感到非常榮幸。

▲台南日本友誼市茨城縣土浦市，17日由市長安藤真理子率訪團一行10名蒞府拜會黃偉哲市長，安藤市長特別感謝台南市新設街道以土浦市命名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安藤市長表示，去年來訪時前往東區復興國小參訪，返回土浦後也促成了當地小學跟復興國小的視訊交流，而土浦當地營養午餐先前也供應了台南產的文旦，希望透過這些友好互動，增進雙方小朋友間的情誼與認識彼此。

▲台南日本友誼市茨城縣土浦市，17日由市長安藤真理子率訪團一行10名蒞府拜會黃偉哲市長，安藤市長特別感謝台南市新設街道以土浦市命名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

土浦市於2023年4月與台南締盟，黃偉哲市長為紀念兩市友誼，在去年底核定將歸仁區高鐵特區一條新設道路命名為「土浦街」，黃偉哲市長也致贈土浦街的核定函予安藤市長。此行也預計將參訪龍崎光節及新化果菜市場以及新化年貨大街等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／不找黃仁勳！她逆襲突圍逢甲恐怖人潮　高喊要「他」簽名
快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億
快訊／2地非常寒冷！　低溫特報擴大10縣市
尾牙中獎注意！價值超過2萬就要繳稅　規定一次看
父賣5800萬房產「拿訂金」就過世　兒報錯稅連補帶罰千萬
唯一女死囚　「驚世媳婦」林于如現況曝光
女兒們擔憂被廢死盯上！　要王爸「不要多講」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《迷霧—陳世憲意象書法展》開展　台灣意象書法獨樹一格

鹿草鄉公所年前送暖獨老　攜手旅北同鄉會、社福團體發送物資

台南永康中心年前徵才湧人潮　義剪為民眾面試加分

嘉義市監理站卸、新任站長交接　吳孟峰接棒

日本友誼市土浦市長率團拜會黃偉哲　感謝街道以土浦命名紀念友誼

寒冬送暖！台中全成基金會攜手企業團體　席開30桌獨老圍爐

安心迎接新生命！花蓮7大婦幼照護好孕禮　準爸媽受全方位照護

移民署舉辦證照辨識達人比賽　17移民官守護國門爭第一

嘉市警防搶演練實兵操演　提升與金融機構配合默契

守護家園　南消住家安裝住警器抽獎活動及績優消防、義消人員表揚

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

《迷霧—陳世憲意象書法展》開展　台灣意象書法獨樹一格

鹿草鄉公所年前送暖獨老　攜手旅北同鄉會、社福團體發送物資

台南永康中心年前徵才湧人潮　義剪為民眾面試加分

嘉義市監理站卸、新任站長交接　吳孟峰接棒

日本友誼市土浦市長率團拜會黃偉哲　感謝街道以土浦命名紀念友誼

寒冬送暖！台中全成基金會攜手企業團體　席開30桌獨老圍爐

安心迎接新生命！花蓮7大婦幼照護好孕禮　準爸媽受全方位照護

移民署舉辦證照辨識達人比賽　17移民官守護國門爭第一

嘉市警防搶演練實兵操演　提升與金融機構配合默契

守護家園　南消住家安裝住警器抽獎活動及績優消防、義消人員表揚

《迷霧—陳世憲意象書法展》開展　台灣意象書法獨樹一格

拜登五角大廈告別演說：美國必須領導世界

高雄港錨泊管理制度調整　避免船舶滯留

全聯「魷魚遊戲體驗館」大排長龍！官方曝第2波拍照場加碼開放

獨／不找黃仁勳！她逆襲突圍逢甲恐怖人潮　高喊要「他」簽名

鹿草鄉公所年前送暖獨老　攜手旅北同鄉會、社福團體發送物資

重劃會無法正常運作　興港自辦市地重劃耗時24年恐解散

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

新能源關鍵原料！雲南發現超大規模「稀土礦」…潛在資源115萬噸

衣服曬不乾又臭！他苦惱「怎樣才會香香的」　網曝加1物：不會臭

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

地方熱門新聞

台中魔王級停車場　出口電桿擊落一堆人

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

桃園市民卡　新版APP 1/17上線　　

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

台東縣政府公告114年春節垃圾清運時間

失業給付更方便　雲林海線鄉親北港就能辦

台灣燈會在桃園　福容四家店聯合搶客

草屯鎮長補選！簡賜勝陣營控對手加重誹謗

南消住家安裝住警器抽獎活動及績優消防、義消人員表揚

產投課程3年10萬　桃竹苗分署助取證照加薪　

六堆運動會 3/1起 屏東縣內埔鄉登場

屏東婦外出散步迷路　暖警送她回家

元智寰宇計畫再創佳績　三年獲2250萬補助

新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

更多熱門

相關新聞

日本櫻島火山今晨噴發　煙柱高噴1000公尺

日本櫻島火山今晨噴發　煙柱高噴1000公尺

位於日本九州鹿兒島縣的櫻島火山，今（17）日上午再度噴發，在總共6次的噴發中，煙柱最高來到火山口上空1000公尺處。據悉，櫻島火山噴發，今年已經是第11次。

日本廣島山林大火全面延燒　疑自衛隊釀禍

日本廣島山林大火全面延燒　疑自衛隊釀禍

日本青森滑雪場雪崩！13人一度遭活埋

日本青森滑雪場雪崩！13人一度遭活埋

日男「路邊遭砍」爆血倒地！2男行兇後逃逸

日男「路邊遭砍」爆血倒地！2男行兇後逃逸

台南市警局新任分局長布達交接

台南市警局新任分局長布達交接

關鍵字：

日本友誼市土浦市黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面