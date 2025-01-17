日本櫻島火山今晨噴發！煙柱高噴1000公尺　岩漿四散畫面曝

記者羅翊宬／編譯

位於日本九州鹿兒島縣的櫻島火山，今（17）日上午再度噴發，在總共6次的噴發中，煙柱最高來到火山口上空1000公尺處。據悉，櫻島火山噴發，今年已經是第11次。

根據日媒《南日本放送》，鹿兒島縣櫻島南岳山頂火口17日上午6時26分（台灣時間上午5時26分）再度噴發，大量的「噴石」（火山噴發碎屑）在6次的噴發中飛散至距離火山口上空800到1100公尺處，許多煙柱則是噴發至距離火山口上空1000公尺處。

此次櫻島南岳山頂火口的噴發，是櫻島火山今年以來的第11次噴發，當局發布噴火警戒等級3，持續針對登山進行管制。

近來日本地質活動頻繁，繼13日晚間九州宮崎縣日向灘發生規模6.6的地震，17日上午櫻島火山噴發，而去年10月18日也曾於半夜噴發，高度達到火山口上方4000公尺。不久前，櫻島便於今年1月初針對火山噴發實施防災訓練，由當地1500名居民參加，依照順序疏散至避難所。

據悉，櫻島曾於1914年（大正3年）1月12日發生大規模噴發，火山爆發指數為VEI4，造成58人死亡、112人受傷。