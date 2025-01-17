日本廣島山林大火！火勢全面延燒「難以控制」　疑自衛隊訓練釀禍

▲日本廣島縣江田島市17日上午發生山林大火。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本廣島縣江田島市今（17）日上午發生山林大火，受到廣島縣南部近來氣候乾燥等影響，火勢一發不可收拾，目前未傳出人員傷亡，消防當局仍在全面灌救，不過仍無法控制住火勢。消息指出，疑似是海上自衛隊的射擊訓練，才會引發此次山林大火。

根據《日本放送協會》，日本廣島縣江田島市江田島町大須、津久茂一帶，17日上午9時40分（台灣時間上午8時40分）開始出現山林大火，現場目擊民眾立刻通報警消前往灌救，7輛消防車趕往現場滅火，目前火勢仍在全面延燒中。

該媒體上午11時派出空拍機前往拍攝，發現山林明顯出現橘紅色的火焰，伴隨著燃起的白煙。江田島市當局指出，山林南側有一所老人特別安養中心，目前當局已經從該處撤離入居的150名年長者，並在宮之原地區（宮ノ原）緊急開設避難所，供附近居民避難。

日媒《讀賣新聞》、《中國放送》指出，疑似是海上自衛隊第1術科學校，於17日上午9時30分，在距離西北3公里處的長濱射擊場進行「爆破訓練」，從今晨起針對水雷處理進行模擬訓練，才會不慎引燃火勢。