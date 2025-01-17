　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本廣島山林大火！火勢全面延燒「難以控制」　疑自衛隊訓練釀禍

▲▼日本廣島縣江田島市17日上午發生山林大火。（圖／翻攝自X）

▲日本廣島縣江田島市17日上午發生山林大火。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本廣島縣江田島市今（17）日上午發生山林大火，受到廣島縣南部近來氣候乾燥等影響，火勢一發不可收拾，目前未傳出人員傷亡，消防當局仍在全面灌救，不過仍無法控制住火勢。消息指出，疑似是海上自衛隊的射擊訓練，才會引發此次山林大火。

根據《日本放送協會》，日本廣島縣江田島市江田島町大須、津久茂一帶，17日上午9時40分（台灣時間上午8時40分）開始出現山林大火，現場目擊民眾立刻通報警消前往灌救，7輛消防車趕往現場滅火，目前火勢仍在全面延燒中。

該媒體上午11時派出空拍機前往拍攝，發現山林明顯出現橘紅色的火焰，伴隨著燃起的白煙。江田島市當局指出，山林南側有一所老人特別安養中心，目前當局已經從該處撤離入居的150名年長者，並在宮之原地區（宮ノ原）緊急開設避難所，供附近居民避難。

日媒《讀賣新聞》、《中國放送》指出，疑似是海上自衛隊第1術科學校，於17日上午9時30分，在距離西北3公里處的長濱射擊場進行「爆破訓練」，從今晨起針對水雷處理進行模擬訓練，才會不慎引燃火勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳卓源捲小三風波9個月「中空唱尾牙」！　辣穿激短裙
絞殺母女「黃麟凱卻打麻藥」死得沒感覺　他超不解！網曝原因
孫生現身戶政事務所！連名帶姓全改　新名字曝光
一晚2.9萬！黃仁勳來台都住這　科技大老愛它原因曝
快訊／韓國瑜發春聯　黑粉「脫褲露紅內褲」嗆聲
快訊／台南騎士沿路蛇行拒檢！　闖紅燈遭撞飛亡
黃麟凱伏法前打2劑麻藥　高大成：第1針恐是打鎮靜劑安撫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本櫻島火山今晨噴發！煙柱高噴1000公尺　岩漿四散畫面曝

美媒：TikTok執行長周受資　將參加川普就職

日本廣島山林大火！火勢全面延燒「難以控制」　疑自衛隊訓練釀禍

地板突出現神秘灰粉　三寶媽吸完地發現「孩子們吃下爺爺骨灰」

中國大陸商品入侵　宏都拉斯商家生意大跌7成瀕臨倒閉

美候任國安顧問：若達協議　TikTok可繼續營運

21歲妹右耳刺痛「突然聽不見」　醫師挖出1物超震驚

尹錫悅愛看YouTube誤國！「極端右派」頻道賺爛　每周賺1.7億韓元

SpaceX星艦太空船「空中解體」殘骸畫面曝光　數十航班改道延誤

女「12小時千人斬」被質疑太假　男粉揭現場情況：隨時40男圍著她

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

最年輕死刑犯 #黃麟凱 預計9點槍決　北所「生死門」員警戒備

日本櫻島火山今晨噴發！煙柱高噴1000公尺　岩漿四散畫面曝

美媒：TikTok執行長周受資　將參加川普就職

日本廣島山林大火！火勢全面延燒「難以控制」　疑自衛隊訓練釀禍

地板突出現神秘灰粉　三寶媽吸完地發現「孩子們吃下爺爺骨灰」

中國大陸商品入侵　宏都拉斯商家生意大跌7成瀕臨倒閉

美候任國安顧問：若達協議　TikTok可繼續營運

21歲妹右耳刺痛「突然聽不見」　醫師挖出1物超震驚

尹錫悅愛看YouTube誤國！「極端右派」頻道賺爛　每周賺1.7億韓元

SpaceX星艦太空船「空中解體」殘骸畫面曝光　數十航班改道延誤

女「12小時千人斬」被質疑太假　男粉揭現場情況：隨時40男圍著她

吳卓源捲小三風波9個月「中空唱尾牙」！辣穿激短裙 台下反應超真實

台股大漲122點 台積電上漲15元

謝淑薇橫掃中國組合挺進澳網女雙16強　下午還有混雙首輪

日本櫻島火山今晨噴發！煙柱高噴1000公尺　岩漿四散畫面曝

中油進口SAF　今年4月供應給長榮航、華航等國內航空　

玄彬現身台北101！賈永婕激動「就在我身邊」網洗版：取消追蹤啦

戀上天菜男被打槍竟來硬的　設局摻G水迷昏他...再拍SM實境片

江宏傑喊話就是要復仇　錢薇娟全身瘀青都是傷

台東縣少年隊有獎徵答　台東專科學校高職部法治教育宣導

福岡海洋世界17歲海獺Lilo離世　全日本水族館剩2隻海獺

國際熱門新聞

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

中國考古1發現「改寫世界軍事史」

台積電ADR大漲3.86％！　Fed放鴿美股收黑

槍決死囚黃麟凱　歐盟聲明呼籲台灣全面廢除死刑

即／以哈「正式簽署停火協議」　

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

2025「百大最難吃食物」月餅入列！

印尼東部伊布火山噴發！數千居民待撤離

她右耳突然聽不見　挖出1物超震驚

美媒：美國前副總統彭斯訪台表支持

尹錫悅遭繼續拘留！法院駁回「公調處違法拘提」主張

當職業小三幫抓猴　女揭「最容易外遇男工作」

川普上任前　眾院情報委員會主席遭撤換

更多熱門

相關新聞

尹錫悅愛看YouTube　極右派網紅每周賺1.7億

尹錫悅愛看YouTube　極右派網紅每周賺1.7億

韓媒指控，尹錫悅只透過收看極端右派YouTube頻道，作為接收外界訊息的主要來源。其實，這些極端保守派頻道所創造的收益頗豐，每周淨賺1.7億韓元。

網瘋傳「韓歷任5總統」移送畫面：掛國會紀念

網瘋傳「韓歷任5總統」移送畫面：掛國會紀念

尹錫悅「連3天」拒配合調查　公搜處擬聲押

尹錫悅「連3天」拒配合調查　公搜處擬聲押

日本青森滑雪場雪崩！13人一度遭活埋

日本青森滑雪場雪崩！13人一度遭活埋

日本自駕要小心！臨時下車「忘熄火」恐吃罰單

日本自駕要小心！臨時下車「忘熄火」恐吃罰單

關鍵字：

日韓要聞日本廣島縣江田島市山林大火自衛隊爆破訓練

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控機車騎士肇逃

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面