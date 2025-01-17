在野黨大砍農業部預算　全國養豬協會串連反對：不排除到立院抗爭

▲農業部。（圖／記者楊惠琪攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院協商114年中央政府總預算，國民黨立委提案將農業部業務費大砍到1元，其他相關經費也面臨刪減或凍結。對此，中華民國養豬協會跟各縣市養豬協會今（17日）發表共同聲明，表達深切憂慮，認為此舉可能影響多年累積的養豬產業成果，嚴重打擊臺灣豬肉產業及國際競爭力。期盼朝野放下分歧，如有損養豬產業權益和罔顧國民安心食肉，不惜串聯全國養豬產業團體及相關畜禽產業團體到立法院抗爭。

聲明指出，過去幾年，農業部透過多項政策與資源支持，支撐養豬產業，也提升了臺灣豬肉的國際競爭力，其中補助養豬場經費改建，此外還有屠宰場與冷鏈設施等多項經費的支持，還有在豬肉產品的檢驗上面給予協助，多項作為讓臺灣豬在品質與防疫上深受消費者信賴。

聲明強調，今年將是臺灣豬的關鍵年，不僅世界動物衛生組織（WOAH）有望在5月通過臺灣「豬瘟非疫國」申請，生鮮豬肉也陸續外銷菲律賓、新加坡等國家，未來更有可能進軍日本，我們對於前景都非常期待。

聲明指出，但是，近日立法院亂象，國會議員揚言刪減農業部經費，我們擔心，對於養豬產業的支持及經費，也會因為這樣減少。經費減少不只會影響整個養豬產業的發展，包括衝擊養豬場環境改善、防止疾病傳播等等，也會危及眾多豬農的生計。種種亂象不僅造成養豬人的擔憂，也對豬農不公平。

中華民國養豬協會呼籲，社會各界傾聽豬農的心聲，理解產業背後的不易與努力。臺灣豬肉長期在國內民眾的形象是健康美味，也是臺灣人自豪的飲食文化象徵。中華民國養豬協會期盼朝野放下分歧，共同守護臺灣豬肉產業，讓貢丸與滷肉飯的美味持續飄香全球。

聲明強調，不要將政治議題凌駕民生議題，如有損養豬產業權益和罔顧國民安心食肉，本會不惜串聯全國養豬產業團體及相關畜禽產業團體到立法院抗爭，強烈反對農業部相關經費面臨刪減或凍結。

該聲明由中華民國養豬協會理事長潘連周暨全體理監事、各縣市養豬協會發出，而特別的是，潘連周過去是無黨籍屏東議員，長期與屏東藍軍較為接近，選上後還放話「不會全聽農業部的」。