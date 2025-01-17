　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野黨大砍農業部預算　全國養豬協會串連反對：不排除到立院抗爭

▲農業部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部。（圖／記者楊惠琪攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院協商114年中央政府總預算，國民黨立委提案將農業部業務費大砍到1元，其他相關經費也面臨刪減或凍結。對此，中華民國養豬協會跟各縣市養豬協會今（17日）發表共同聲明，表達深切憂慮，認為此舉可能影響多年累積的養豬產業成果，嚴重打擊臺灣豬肉產業及國際競爭力。期盼朝野放下分歧，如有損養豬產業權益和罔顧國民安心食肉，不惜串聯全國養豬產業團體及相關畜禽產業團體到立法院抗爭。

聲明指出，過去幾年，農業部透過多項政策與資源支持，支撐養豬產業，也提升了臺灣豬肉的國際競爭力，其中補助養豬場經費改建，此外還有屠宰場與冷鏈設施等多項經費的支持，還有在豬肉產品的檢驗上面給予協助，多項作為讓臺灣豬在品質與防疫上深受消費者信賴。

聲明強調，今年將是臺灣豬的關鍵年，不僅世界動物衛生組織（WOAH）有望在5月通過臺灣「豬瘟非疫國」申請，生鮮豬肉也陸續外銷菲律賓、新加坡等國家，未來更有可能進軍日本，我們對於前景都非常期待。

聲明指出，但是，近日立法院亂象，國會議員揚言刪減農業部經費，我們擔心，對於養豬產業的支持及經費，也會因為這樣減少。經費減少不只會影響整個養豬產業的發展，包括衝擊養豬場環境改善、防止疾病傳播等等，也會危及眾多豬農的生計。種種亂象不僅造成養豬人的擔憂，也對豬農不公平。

中華民國養豬協會呼籲，社會各界傾聽豬農的心聲，理解產業背後的不易與努力。臺灣豬肉長期在國內民眾的形象是健康美味，也是臺灣人自豪的飲食文化象徵。中華民國養豬協會期盼朝野放下分歧，共同守護臺灣豬肉產業，讓貢丸與滷肉飯的美味持續飄香全球。

聲明強調，不要將政治議題凌駕民生議題，如有損養豬產業權益和罔顧國民安心食肉，本會不惜串聯全國養豬產業團體及相關畜禽產業團體到立法院抗爭，強烈反對農業部相關經費面臨刪減或凍結。

該聲明由中華民國養豬協會理事長潘連周暨全體理監事、各縣市養豬協會發出，而特別的是，潘連周過去是無黨籍屏東議員，長期與屏東藍軍較為接近，選上後還放話「不會全聽農業部的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／不找黃仁勳！她逆襲突圍逢甲恐怖人潮　高喊要「他」簽名
快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億
快訊／2地非常寒冷！　低溫特報擴大10縣市
尾牙中獎注意！價值超過2萬就要繳稅　規定一次看
父賣5800萬房產「拿訂金」就過世　兒報錯稅連補帶罰千萬
唯一女死囚　「驚世媳婦」林于如現況曝光
女兒們擔憂被廢死盯上！　要王爸「不要多講」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億起跳

公平會人事案李鎂、洪財隆未過關　行政院表達遺憾

在野黨大砍農業部預算　全國養豬協會串連反對：不排除到立院抗爭

轟綠營把預算案當「選舉工具」　黃珊珊：不協商卻開記者會攻擊藍白

又吵起來！凌濤談藍營刪公視預算　黃揚明嗆「等你當立委再好好想」

總預算國民黨團提刪1111億元、占比3.47%　4張圖一次看懂

藍白質疑賴政府執行死刑救民調　綠：總統民調穩定五成、又不是9%

藍營提案砍千億總預算　游淑慧曝5心得：刪「這三人」近百萬特別費

民進黨批藍營多項爭議提案毫無邏輯　「根本是言論審查非預算審查」

黃麟凱昨伏法　師鐸獎女師遺屬喊「除惡務盡」：別只是過場而已

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億起跳

公平會人事案李鎂、洪財隆未過關　行政院表達遺憾

在野黨大砍農業部預算　全國養豬協會串連反對：不排除到立院抗爭

轟綠營把預算案當「選舉工具」　黃珊珊：不協商卻開記者會攻擊藍白

又吵起來！凌濤談藍營刪公視預算　黃揚明嗆「等你當立委再好好想」

總預算國民黨團提刪1111億元、占比3.47%　4張圖一次看懂

藍白質疑賴政府執行死刑救民調　綠：總統民調穩定五成、又不是9%

藍營提案砍千億總預算　游淑慧曝5心得：刪「這三人」近百萬特別費

民進黨批藍營多項爭議提案毫無邏輯　「根本是言論審查非預算審查」

黃麟凱昨伏法　師鐸獎女師遺屬喊「除惡務盡」：別只是過場而已

《迷霧—陳世憲意象書法展》開展　台灣意象書法獨樹一格

拜登五角大廈告別演說：美國必須領導世界

高雄港錨泊管理制度調整　避免船舶滯留

全聯「魷魚遊戲體驗館」大排長龍！官方曝第2波拍照場加碼開放

獨／不找黃仁勳！她逆襲突圍逢甲恐怖人潮　高喊要「他」簽名

鹿草鄉公所年前送暖獨老　攜手旅北同鄉會、社福團體發送物資

重劃會無法正常運作　興港自辦市地重劃耗時24年恐解散

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

新能源關鍵原料！雲南發現超大規模「稀土礦」…潛在資源115萬噸

衣服曬不乾又臭！他苦惱「怎樣才會香香的」　網曝加1物：不會臭

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

政治熱門新聞

快訊／公平會人事案表決結果出爐「藍白封殺兩人」　陳超明跑票

快訊／死囚黃麟凱昨槍決　賴清德向受害家屬致意：這麼多年辛苦了

快訊／韓國瑜發春聯！　黑粉脫褲露紅內褲嗆「毀憲亂政」

12台人領陸身分證　1人我國戶籍已註銷

遭記者堵訪問死刑看法　賴清德「伸手隔開距離」提醒：不用那麼近

黃麟凱昨伏法　師鐸獎女師遺屬喊「除惡務盡」：別只是過場而已

被綠做這張圖卡　昌：預算刪定了

苗博雅曾轟別拿死囚暖民調！今卻靜悄悄　羅智強酸：尚書大人真機靈

國民黨大砍總預算挨轟　傅崐萁：只刪1111億元、3.47％跟往年差不多

鄭銘謙簽准死刑執行　羅智強：謝謝打臉我

黃國昌嗆范雲：老師，太丟臉了啦

大咖導演揪到國會抗議藍營刪公視預算　陳玉珍亂入記者會起衝突

快訊／死囚黃麟凱遭槍決　民進黨：支持政府依法行政

黃國昌「不讀不回」蔡壁如　她自嘲苦笑：再等看看吧

更多熱門

相關新聞

農業部稱老農津貼遭藍委大砍　張嘉郡轟「造謠」：瞎掰也該有個限度

農業部稱老農津貼遭藍委大砍　張嘉郡轟「造謠」：瞎掰也該有個限度

立法院協商114年中央政府總預算，國民黨立委提案將農業部業務費大砍到1元，農業部對此指出，將影響老農福利津貼。立委張嘉郡表示，老農福利津貼發放、農民職業災害保險等預算一毛未刪，與提案刪減的業務費完全毫無關係，農業部帶頭造謠，淪為造謠部、網軍部。

業務費被砍到剩1元　農業部急喊：恐影響52萬人領老農津貼

業務費被砍到剩1元　農業部急喊：恐影響52萬人領老農津貼

民眾黨大砍10％總預算　刪光撥補台電1000億

民眾黨大砍10％總預算　刪光撥補台電1000億

不滿「955個物種禁養」飼主集結抗議　農業部：未定案

不滿「955個物種禁養」飼主集結抗議　農業部：未定案

王鴻薇控「綠側翼教授」8年拿3億　農業部：27研究案不到3千萬

王鴻薇控「綠側翼教授」8年拿3億　農業部：27研究案不到3千萬

關鍵字：

養豬農業部臺灣豬肉經費削減競爭力

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面