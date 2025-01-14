　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛批中央預算浮編！民眾黨大砍10％總預算　刪光政院、農業部特別費

▲▼台灣民眾黨召開 預算灌水到不行 民眾黨不砍不行 記者會 黃國昌 麥玉珍 陳昭姿 林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨召開「預算灌水到不行 民眾黨不砍不行」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民進黨政府編列114年度總預算3兆1325億元成史上最高，立院民眾黨團14日上午召開記者會，痛批中央整天哭窮，還說《財劃法》修法恐影響中央施政，結果預算浮編「灌水到不行」，並公布要刪減、凍結的項目，總共減列2061億、凍結974億元。

立院民眾黨團14日上午召開「預算灌水到不行，民眾黨不砍不行」記者會，由立委黃國昌、麥玉珍、陳昭姿、林國成等人出席。黨團總召黃國昌表示，執政黨114年總預算膨脹至3.1兆，浮濫編列、灌水到不行，「行政院長卓榮泰說不能夠浪費公帑，那這個浮濫的預算怎麼編出來的？」預算功能不彰、充斥毫無用處的計畫，浪費公帑排名第一的組合就是「賴清德和卓榮泰」雙人組。

黃國昌說明，114年度監察院在國家人權業務編列4240萬，但民進黨過去簽了《聯合國反腐敗公約》，卻年年跳票未履行承諾，民眾黨團提案刪除該預算的一半2120萬、並凍結50%預算；行政院發言人李慧芝帶頭散播假訊息說《財劃法》通過後總預算要重編，過去民眾黨團已要求撤換不適格發言人，卻遭到行政院已讀不回，因此新聞傳播業務編列的5195萬，提案刪減4156萬「沒得談」。

黃國昌提及，民眾黨態度絕對支持民防，但內政部的「全社會防衛韌性訓練工作」中有民防訓練場地維運費3億，「訓練場在什麼地方？需要多少人力？多少維護費？內政部所提出來的計畫根本隨便亂寫！」更離譜的是，還編列與民防毫不相干的「親子園遊會」，完全無法容忍納稅錢被拿去餵養綠營側翼「特定學院」，民眾黨團提案刪除4000萬、凍結20%。

黃國昌說，文化部的Taiwan Plus，本應將台灣聲音傳到國際，但數據顯示其APP下載地區多為亞洲，只是大內宣工具，顯背離當初設置目的，不當報導美國大選更致使國家形象受損，因此10億元預算中，黨團將提案刪除20%、凍結30%。

黃國昌也痛批，文化部每年數億補助《中央社》，但《中央社》卻在2024年由盈轉虧，駐外記者費用遽增13%，新聞產出卻下滑，人均貢獻度也降低，《中央社》預算多來自國家預算捐助，除肩負國家通訊、客觀平衡多元報導任務外，更應秉持零基預算精神，消除不必要之成本、控制不當支出，民眾黨團提案刪除15%、凍結15%。

▲▼台灣民眾黨召開 預算灌水到不行 民眾黨不砍不行 記者會 黃國昌 麥玉珍 陳昭姿 林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

林國成指出，數發部喜歡在每項預算加上「民主」兩字，以為這樣立委就不敢刪，但不是寫民主就是民主，就像「民主網路之連結與創新」預算書計畫標題和內容完全是兩回事，因此民眾黨團提案凍結2億；數發部的獎補助預算，去年編列預算1億8000萬，今年暴增三倍到6億多，補助誰、為什麼補助都講不清楚，民眾黨團刪減4億。

林國成補充道，數發部底下的數位產業署更離譜，計畫多有重疊，編列40億用到哪邊？該做的不做，黨團直接刪減20億、凍結10億。

林國成說，NCC主管監督媒體業務，但做得好還是壞，人民心裡有數，例如像張淑娟案，許多人檢舉假新聞，NCC卻稱是言論自由，看的出來NCC「鬼混到什麼程度！」難怪全民好感度僅10%，這種不務正業的機關業務費還編7000多萬，民眾黨團要求減列一半、刪3758萬再凍結10%。

針對勞動部及衛福部預算，陳昭姿提到，本應該用來提升勞工福祉的就業安定基金，被濫用到首長個人辦公室裝潢、開部長個人演唱會，挪用金額高達8000多萬元，還有各種「擦脂抹粉」大內宣支出，「基金運用業務」顯然沒有好好使用，原本編列1253萬8000元，黨團主張減列50%、凍結20%金額，並要求提出相關書面報告說明後，才會同意解凍。

陳昭姿稱，針對含依托咪酯「喪屍菸彈」橫行問題，衛福部竟拖延並時隔半年才召開「管制藥品管理會議」，宣布列為毒品來進行管理；另在醫院管理部分，包括醫療分級、醫院評鑑，都沒有依照醫療網相關規畫具體落實，衛福部原先編列綜合規劃業務預算3000萬元，民眾黨提案刪除1000萬、凍結1000萬。

▲▼台灣民眾黨召開 預算灌水到不行 民眾黨不砍不行 記者會 黃國昌 麥玉珍 陳昭姿 林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

麥玉珍表示，針對內政部及行政院本部相關預算，原先內政部編列業務費達25億7000多萬，黨團提案刪除2億5000多萬，並凍結10%；卓榮泰領導下的行政院施政荒腔走板、製造社會對立、帶頭散播假訊息，導致全民對政府的不信任，院長業務費、特別費將提案全刪。

張啓楷說，財政部於112年8月1日起推出「新青年安心成家購屋優惠貸款」，上路後不到半年，就造成房市過熱、助長炒房、違規貸款、不動產貸款集中度過高等現象，製造房市混亂，因此相關業務費刪除7000萬、凍結3000萬。

針對中央政府總預算，張啓楷聚焦各部會高達101億水電費「一定大砍」，黨團也提案全數刪除經濟部撥補台電的1000億元，不再無止境撥補台電黑洞，並且要減少燃煤發電量，就需從根本著手，民眾黨團提案燃料費減列150億元，以確實推動減少燃煤發電300萬噸。

針對農業部預算，張啓楷重申公糧收購議題，農業部違背對立法院與農民的承諾，因此民眾黨團要刪首長特別費預算，農業部長個人一年特別費47萬非常不合理，「農民生計都不顧了，首長憑什麼還要請客送紅包？」包括農業部長、3位次長的特別費預算全數刪除；另原本農業部業務費預算8億6384萬，民眾黨團提案刪減3億4554萬、凍結2億多元，直到農業部願意將公糧收購價格調高為一公斤5塊錢，相關預算才會解凍。

黃國昌強調，統整民眾黨這次提案刪減數字，包含通刪，減列2061億、凍結974億，大概佔總預算10%，民眾黨團站在人民立場，當刪即刪，絕不允許民進黨政府浪費人民血汗納稅錢。

▲▼台灣民眾黨召開 預算灌水到不行 民眾黨不砍不行 記者會 黃國昌 麥玉珍 陳昭姿 林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挨批「敗類」求償200萬　陳時奮一審慘敗還倒賠
「30歲以上」免費健檢！　估320萬人受惠
女助理情慾大噴發！傳訊「想跟你上床」性侵男碩生未遂　結果出爐
林秉文未列重要查緝對象！刑事局、新北院互踢　網站查無原因曝
27歲火舞表演者遭拐去詐騙園區　今搭機返台
漢堡王全門市「即日起停賣薯條」　附餐改搭洋蔥圈
快訊／台灣虎航年終開獎！　創航空業新高
快訊／黃仁勳抵台！傳未搭專機桃園入境
大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

呂坤修接陸軍司令晉升上將　鍾樹明調任國防部軍備副部長

遭吳思瑤酸沒政績　徐巧芯怒打臉：我每期都發放12頁的政績手冊

痛批中央預算浮編！民眾黨大砍10％總預算　刪光政院、農業部特別費

藍委提「中配取身分證6年變4年」　列週五院會議程

不解民進黨中央「葫蘆賣什麼藥」　周玉蔻批：被政敵嘲諷什麼都不做

爆近賴人士稱柯文哲坐牢「賴清德開心死」　徐巧芯：2028沒對手

大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元

40年「正藍軍」挺罷免？　國民黨掀背景打臉：該男有民進黨黨證

被蔡壁如點選新竹市長！黃國昌：全黨上下一心規劃　著眼不只新竹

賴清德下令協調會議「升級召開」　謝龍介曝3用意：柯建銘準備祭旗

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

騎士見阿姨蹲路中撿菜 立馬下車幫忙超暖心

【當2個男人帶娃時】兒子被當聖駕起轎出巡XD

呂坤修接陸軍司令晉升上將　鍾樹明調任國防部軍備副部長

遭吳思瑤酸沒政績　徐巧芯怒打臉：我每期都發放12頁的政績手冊

痛批中央預算浮編！民眾黨大砍10％總預算　刪光政院、農業部特別費

藍委提「中配取身分證6年變4年」　列週五院會議程

不解民進黨中央「葫蘆賣什麼藥」　周玉蔻批：被政敵嘲諷什麼都不做

爆近賴人士稱柯文哲坐牢「賴清德開心死」　徐巧芯：2028沒對手

大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元

40年「正藍軍」挺罷免？　國民黨掀背景打臉：該男有民進黨黨證

被蔡壁如點選新竹市長！黃國昌：全黨上下一心規劃　著眼不只新竹

賴清德下令協調會議「升級召開」　謝龍介曝3用意：柯建銘準備祭旗

屏東警方1／17起農曆春節酒駕大執法　確保交通安全

快訊／台中租客消失多日...房東報警緊急破門！驚見陳屍屋內

粗鄙但具脈絡！挨批「敗類」求償200萬　陳時奮一審慘敗還倒賠

除舊布新大掃除「廢家具先聯絡」　台東清潔隊籲落實分類

「30歲以上」免費健檢開跑！對象擴大320萬人受惠　每5年享1次

涉協助潛逃者？港民研所主席鐘庭耀遭查　港警澄清無關民調

台東警農曆年前無預警防搶演練　過程超逼真

7-11「16款賀年LINE貼圖」免費下載！集結OPEN家族8角色超應景

福斯最美「旅行車、掀背車」正式停產！台灣降價30萬出清完畢準備下架

一表看7都「地王」周邊房價　竹縣「全國電子」漲逾9成最猛

政治熱門新聞

鄭淑心想以死謝罪　爆柯竊國賣國

救柯文哲要藍白合！館長：綠2028下台一半抓去關

快訊／黃國昌宣布選民眾黨主席

被爆助柯P接觸中國對口　鎢鋼大王背景曝

八炯被撞急嘆遭報應！詹江村：罪有應得

曝111釘孤枝讓藍白紛爭翻頁　郭正亮：「這兩人」2026不會有角色了

自爆拒領18%！只領國民年金685元　謝長廷：別遺忘生存邊緣的一群人

苦苓勸徐巧芯」　沈富雄曝背後攻防

還原與蔡壁如2次見面細節！　王婉諭：可以救柯文哲的不會是我

大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元

第一槍！藍營擺攤罷免連署　綠委反列「9藍委」：鎖定這三類罷免

潛艦國造20億預算不砍了！　國民黨拍板凍結18億通過海測就可動支

點名黃國昌選新竹市長　蔡壁如稱「主帥親征」鼓舞士氣

天威部隊滲透變幹架　特種單位高手多

更多熱門

相關新聞

被蔡壁如點選新竹市長！黃國昌這樣說

被蔡壁如點選新竹市長！黃國昌這樣說

民眾黨前立委蔡壁如14日表示，2026新竹市長若由黃國昌當黨主席、主帥親征，也能帶起一股選戰趨勢，鼓舞整黨士氣，「我還是支持、鼓勵他選新竹市」。面對被蔡壁如親自點名，代理黨主席黃國昌回應，2026選戰策略，全黨會上下一心討論跟規劃，著眼的不是只有新竹市而已。

館長稱2028藍白合救柯文哲　陳玉珍這樣說

館長稱2028藍白合救柯文哲　陳玉珍這樣說

潛艦國造20億預算不砍了！　國民黨拍板凍結18億通過海測就可動支

潛艦國造20億預算不砍了！　國民黨拍板凍結18億通過海測就可動支

選民眾黨主席理由？黃國昌沈默凝望遠方14秒

選民眾黨主席理由？黃國昌沈默凝望遠方14秒

讚「111釘孤枝大成功」青鳥不能比　蔡正元：柯文哲低潮停在這時

讚「111釘孤枝大成功」青鳥不能比　蔡正元：柯文哲低潮停在這時

關鍵字：

民眾黨黃國昌預算立法院農業部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍2死

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

今晚「全台有雨」下最大時間曝　冷氣團又來

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

鄭淑心想以死謝罪　爆柯竊國賣國

妻裸死前夫家！他「得知1事」拒付喪葬費被告

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

搭高鐵待太久「要罰2500元」　自由座最危險

男生誇女生「1形容詞」遠勝於漂亮！

快訊／上班快改道！　國1今晨事故管制封閉

三觀超正星座！TOP 1是人間清醒

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

更多

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面