痛批中央預算浮編！民眾黨大砍10％總預算　刪光政院、農業部特別費

▲民眾黨召開「預算灌水到不行 民眾黨不砍不行」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民進黨政府編列114年度總預算3兆1325億元成史上最高，立院民眾黨團14日上午召開記者會，痛批中央整天哭窮，還說《財劃法》修法恐影響中央施政，結果預算浮編「灌水到不行」，並公布要刪減、凍結的項目，總共減列2061億、凍結974億元。

立院民眾黨團14日上午召開「預算灌水到不行，民眾黨不砍不行」記者會，由立委黃國昌、麥玉珍、陳昭姿、林國成等人出席。黨團總召黃國昌表示，執政黨114年總預算膨脹至3.1兆，浮濫編列、灌水到不行，「行政院長卓榮泰說不能夠浪費公帑，那這個浮濫的預算怎麼編出來的？」預算功能不彰、充斥毫無用處的計畫，浪費公帑排名第一的組合就是「賴清德和卓榮泰」雙人組。

黃國昌說明，114年度監察院在國家人權業務編列4240萬，但民進黨過去簽了《聯合國反腐敗公約》，卻年年跳票未履行承諾，民眾黨團提案刪除該預算的一半2120萬、並凍結50%預算；行政院發言人李慧芝帶頭散播假訊息說《財劃法》通過後總預算要重編，過去民眾黨團已要求撤換不適格發言人，卻遭到行政院已讀不回，因此新聞傳播業務編列的5195萬，提案刪減4156萬「沒得談」。

黃國昌提及，民眾黨態度絕對支持民防，但內政部的「全社會防衛韌性訓練工作」中有民防訓練場地維運費3億，「訓練場在什麼地方？需要多少人力？多少維護費？內政部所提出來的計畫根本隨便亂寫！」更離譜的是，還編列與民防毫不相干的「親子園遊會」，完全無法容忍納稅錢被拿去餵養綠營側翼「特定學院」，民眾黨團提案刪除4000萬、凍結20%。

黃國昌說，文化部的Taiwan Plus，本應將台灣聲音傳到國際，但數據顯示其APP下載地區多為亞洲，只是大內宣工具，顯背離當初設置目的，不當報導美國大選更致使國家形象受損，因此10億元預算中，黨團將提案刪除20%、凍結30%。

黃國昌也痛批，文化部每年數億補助《中央社》，但《中央社》卻在2024年由盈轉虧，駐外記者費用遽增13%，新聞產出卻下滑，人均貢獻度也降低，《中央社》預算多來自國家預算捐助，除肩負國家通訊、客觀平衡多元報導任務外，更應秉持零基預算精神，消除不必要之成本、控制不當支出，民眾黨團提案刪除15%、凍結15%。

林國成指出，數發部喜歡在每項預算加上「民主」兩字，以為這樣立委就不敢刪，但不是寫民主就是民主，就像「民主網路之連結與創新」預算書計畫標題和內容完全是兩回事，因此民眾黨團提案凍結2億；數發部的獎補助預算，去年編列預算1億8000萬，今年暴增三倍到6億多，補助誰、為什麼補助都講不清楚，民眾黨團刪減4億。

林國成補充道，數發部底下的數位產業署更離譜，計畫多有重疊，編列40億用到哪邊？該做的不做，黨團直接刪減20億、凍結10億。

林國成說，NCC主管監督媒體業務，但做得好還是壞，人民心裡有數，例如像張淑娟案，許多人檢舉假新聞，NCC卻稱是言論自由，看的出來NCC「鬼混到什麼程度！」難怪全民好感度僅10%，這種不務正業的機關業務費還編7000多萬，民眾黨團要求減列一半、刪3758萬再凍結10%。

針對勞動部及衛福部預算，陳昭姿提到，本應該用來提升勞工福祉的就業安定基金，被濫用到首長個人辦公室裝潢、開部長個人演唱會，挪用金額高達8000多萬元，還有各種「擦脂抹粉」大內宣支出，「基金運用業務」顯然沒有好好使用，原本編列1253萬8000元，黨團主張減列50%、凍結20%金額，並要求提出相關書面報告說明後，才會同意解凍。

陳昭姿稱，針對含依托咪酯「喪屍菸彈」橫行問題，衛福部竟拖延並時隔半年才召開「管制藥品管理會議」，宣布列為毒品來進行管理；另在醫院管理部分，包括醫療分級、醫院評鑑，都沒有依照醫療網相關規畫具體落實，衛福部原先編列綜合規劃業務預算3000萬元，民眾黨提案刪除1000萬、凍結1000萬。

麥玉珍表示，針對內政部及行政院本部相關預算，原先內政部編列業務費達25億7000多萬，黨團提案刪除2億5000多萬，並凍結10%；卓榮泰領導下的行政院施政荒腔走板、製造社會對立、帶頭散播假訊息，導致全民對政府的不信任，院長業務費、特別費將提案全刪。

張啓楷說，財政部於112年8月1日起推出「新青年安心成家購屋優惠貸款」，上路後不到半年，就造成房市過熱、助長炒房、違規貸款、不動產貸款集中度過高等現象，製造房市混亂，因此相關業務費刪除7000萬、凍結3000萬。

針對中央政府總預算，張啓楷聚焦各部會高達101億水電費「一定大砍」，黨團也提案全數刪除經濟部撥補台電的1000億元，不再無止境撥補台電黑洞，並且要減少燃煤發電量，就需從根本著手，民眾黨團提案燃料費減列150億元，以確實推動減少燃煤發電300萬噸。

針對農業部預算，張啓楷重申公糧收購議題，農業部違背對立法院與農民的承諾，因此民眾黨團要刪首長特別費預算，農業部長個人一年特別費47萬非常不合理，「農民生計都不顧了，首長憑什麼還要請客送紅包？」包括農業部長、3位次長的特別費預算全數刪除；另原本農業部業務費預算8億6384萬，民眾黨團提案刪減3億4554萬、凍結2億多元，直到農業部願意將公糧收購價格調高為一公斤5塊錢，相關預算才會解凍。

黃國昌強調，統整民眾黨這次提案刪減數字，包含通刪，減列2061億、凍結974億，大概佔總預算10%，民眾黨團站在人民立場，當刪即刪，絕不允許民進黨政府浪費人民血汗納稅錢。