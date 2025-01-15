業務費被砍到剩1元　農業部急喊：恐影響52萬人領老農津貼

▲立委提案將農業部業務費被砍到剩1元，農業部急喊，恐影響52萬人領老農津貼。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院現正進行總預算大清倉，傳出立委提案將農業部業務費刪減只剩下1元。農業部今（15日）表示，農業部業務費涉及老農福利津貼申領及核發等，目前請領老農福利津貼約52萬人，農民職業災害保險在保人數為34.5萬人，若刪減至只剩1元，將大幅衝擊農民生計及農民工作保障，並造成各項農政業務推動、服務陷入立即停擺危機，將是史無前例地讓政府機關關門。

立法院目前進入本會期總預算最後審議階段，國民黨團出手大砍總預算，包括數位部、NCC、陸委會業務費傳出刪減為1元，更有在野立委提案將農業部業務費刪減只剩下1元。

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農業部今天回應，業務費除包含日常營運所需水電、物品等相關費用，更涉及老農福利津貼申領及核發、農產銷履歷系統平台維運、飼料或飼料添加物查驗、農民職業災害保險等農政業務及農民福利。

農業部指出，目前請領老農福利津貼人數約52萬，農民職業災害保險在保人數34.5萬人，若照委員提案刪減至只剩1元，將大幅衝擊農民生計及農民工作保障。另行政預算刪減將造成各項農政業務推動、服務陷入立即停擺的危機，這將史無前例地讓政府機關關門。

對於立委預計將文宣費全額刪減，農業部表示，文宣費主要用於向民眾說明農業施政情形及辦理相關業務推廣。例如在國際陸續傳出非洲豬瘟疫情時，農業部投入相關預算，向民眾說明防檢疫宣導，籲請大眾共同遵守防疫規定，台灣才能在去年從非洲豬瘟疫區除名，進而拓展台灣豬肉外銷市場，保障豬農收益。

農業部強調，虛心接受國會指教與監督，也會持續與委員溝通協商，但業務費減列為1元，或將文宣預算全部刪除，這將讓台灣農業發展停滯、農民生計受衝擊、民眾生命安全受影響，影響層面甚廣。農業部籲請立院應考量台灣農業發展現況，共同守護農民生計及台灣農業發展。