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不滿「955個物種禁養」飼主集結抗議　農業部：未定案

▲寵物權益捍衛聯盟上街 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲不滿農業部訂定955個物種禁養，特寵飼主集結抗議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部動物保護司日前開會研擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，包含狐獴、浣熊、鱷龜等，引發爭議，儘管農業部強調沒有預定實施時間表，仍引發部分動物團體和飼主不滿，今（11）日在立法院旁青島東路集結抗議，要求動保司重新評估禁養政策，確保公平與科學依據，若因禁令造成大量棄養，或產業轉向地下化，反而衝擊動物福利。

動保司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」會議，研擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，引發動保團體、飼主和網紅不滿，組成寵物權益捍衛聯盟，今號召超過300名飼主上街抗議，現場高喊「飼養自由，特寵無罪」，並遞交陳情書給立委助理和動保司長江文全。

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寵物權益捍衛聯盟指出，動保司研擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，部分物種於民間持有基數已十分龐大，若因禁令而造成大量棄養，或產業因此轉而地下化，反而造成動物福利負面影響，並造成大量民眾在不知情的情況下被動違法，在政府配套專業人員不足的情況下，動物監管將變得更難以控制。

飼主YUKI表示，自己養了六、七年的緬甸蟒，一度被列入農業部禁止的955個物種名單內，讓她相當恐慌，「有沒有危險性，不是官員說了算」，而且一旦被禁止飼養，未來就只能飼養目前的緬甸蟒，無法再有新成員，剝奪飼養自由，希望政府在合理管制下，也能重視飼主心聲。

寵物權益聯盟動物專家柯心平指出，全台特寵飼主至少有上萬人，雖然人數比不上犬貓，但不能因為人少，政府就大小眼，應該比照犬貓標準討論禁止飼養與安樂死，此外，政府在拋出禁止名單前，應先做好分級分類管理，而且禁止名單標準訂定應該更嚴謹。

▲寵物權益捍衛聯盟上街 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲動保司長江文全上台說明政策，台下民眾不斷高呼「司長下台」。（圖／記者楊惠琪攝）

動保司長江文全在現場一片「司長下台」聲中上台喊話，強調目前禁止飼養名單與分類方式都還在討論階段，尚未定案，就算未來以依據合理科學證據提出禁養黑名單，既有飼主權益也不會受到影響，也不會進行安樂死，並指出網路傳出的禁止名單並不完全正確，像是鸚鵡就沒有在禁止之列。

江文全表示，農業部認為市面部分寵物飼養會衍生生態、飼養的公共安全或人畜共通疾病帶來影響，因而提出分級管理制度，現在提出的黑名單，是針對有劇毒、大型具有攻擊性等高風險物種採取較強的管制措施，經過專家綜合評估，目前提出的955個物種中，有7成在2023年因貿易法相關規定已禁止輸入，只有3成物種會討論禁止輸入與飼養，清單會做滾動調整，但目前尚在討論階段，周三將召開協調會聽取各界意見。

寵物權益捍衛聯盟提出五大訴求，包括禁養名單基本未經充分論證，應有必要的科學證據與法律支持；全面禁養並非根本解決方案，反而衍生寵物逃逸、棄養與不當對待問題；重視民意，避免政策偏見；合理推動飼養規範，而非一味禁養；重視社會溝通，避免政策失衡。

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