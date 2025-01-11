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王鴻薇控「綠側翼教授」8年拿3億　農業部：27研究案不到3千萬

▲▼立委王鴻薇 羅智強 林沛祥 召開揭黑熊學院違法募資 排擠公益勸募做政治活動 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇指顏聖紘拿到27件研究案，總經費達3億，農業部澄清不到3千萬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨日痛批，中山大學顏聖紘是「側翼教授」，散布假訊息，民進黨執政8年讓他拿了27案，總經費高達3億。農業部今（11日）表示，8年補助顏聖紘27件研究案，總經費為2946萬，並非3億元，且顏聖紘歷年研究有助於防杜疫病蟲害入侵我國，對我國疫病蟲害具有十足貢獻。

中山大學生命科學系副教授顏聖紘近日透露，「因為財劃法修惡金額超過12%，材料費、差旅費分生實驗維修費通通沒了。」該文引發王鴻薇不滿，昨日痛批顏聖紘是側翼教授、散布假訊息，更指民進黨執政8年讓他拿了27案，總經費高達3億。

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對此，農業部今天回應，指財劃法三讀通過後，中央整體預算須縮減，農業部因應經費縮減，事先通知所屬各機關單位依原規劃額度辦理計畫審查，並檢討相關計畫優先順序，評估本年度受影響將不執行項目，以及擬繼續執行的項目與估計調減經費。

農業部指出，經過調查近10年（104-113）補助顏聖紘共有30案，總經費約3386萬，平均每個計畫約112萬；若扣除104至105年3件計畫則為27件，與報載中王鴻薇所述27件計畫相符，但總經費約為2946萬，與王委員所述3億元差距甚大。

農業部表示，顏聖紘歷年研究有助於防杜疫病蟲害入侵我國，並多次協助農業部進行具入侵風險之國外新興害蟲及風險評估與鑑識，提出對於我國輸入植物檢疫規定內有害生物清單增訂及修改的建議，並協助我國機場及港口等邊境查驗檢出鱗翅目類有害生物的鑑定及分析，對我國疫病蟲害具有十足貢獻。

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