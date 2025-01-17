重現911恐攻？航空公司廣告「飛機直衝鐵塔」　巴基斯坦下令徹查

▲巴基斯坦國際航空的最新廣告引發爭議。（圖／翻攝X@Official_PIA）



記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦國際航空（PIA）10日起復飛巴黎航班，宣傳海報卻顯示一架飛機「直衝」艾菲爾鐵塔，讓人聯想起美國911恐怖攻擊事件，招致各界猛烈抨擊，還被巴基斯坦總理下令徹查。

BBC等外媒報導，這張海報旨在宣傳航班復飛，卻引發巨大爭議。除了飛機衝向艾菲爾鐵塔的圖像，還配上標語「巴黎，我們今天要來了。」

由於畫面與911恐怖攻擊相似，迅速引發各界反彈。X網友直言，「這是廣告還是威脅？」還有人呼籲應該開除行銷經理。

巴基斯坦記者、該國前外交部長媒體顧問庫蕾西（Omar Quraishi）也表示，他對於這篇廣告「真的很無言」，「航空公司管理層都沒有審查嗎？」巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）已經下令調查此事，副總理達爾（Ishaq Dar）也對廣告發表批評。

目前，巴基斯坦國際航空公司尚未回應，但也尚未刪除X貼文。

2001年9月11日，以蓋達組織（al-Qaida）為首的恐怖份子挾持4架客機，分別撞上紐約市世貿雙子星大樓、華府近郊五角大廈、賓州西南部一塊田地，一共造成近3000人死亡。