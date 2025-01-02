跨年恐攻15死！紐澳良嫌服役美軍多年　稱受ISIS啟發、有殺人慾望

▲賈巴駕車衝撞跨年群眾並開槍，最後在與警方交火過程中彈身亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐奧良市1日凌晨一輛皮卡車高速衝撞跨年人群事件增至15死，嫌犯來自德州的42歲美國公民賈巴。賈巴過去曾在美軍服役多年，在案發之前，他曾經發布影片自稱受到伊斯蘭國（ISIS）的啟發，且有殺人慾望。

美聯社、ABC新聞等報導，賈巴（Shamsud-Din Jabbar）在美國出生，是一名退役軍人，退伍前曾在美軍擔任多種職務，待過人力資源以及資訊技術（IT）部門。紀錄顯示，他曾於2015年至2017年在喬治亞州立大學就讀，取得電腦資訊系統學位，似乎也當過房地產人員，但持有執照已於2021年到期。

▲賈巴在美國出生，是名退役軍人，且近期行為反覆無常，總是獨來獨往。（圖／路透）

依據親友的說法，賈巴從小就是基督徒，但後來皈依伊斯蘭教，且近期行為反覆無常。大約在1年前，賈巴搬到休士頓北部穆斯林社區租屋生活，但鄰居透露，賈巴總是獨來獨往。

就在1日，賈巴開著一輛皮卡車衝撞跨年群眾並開槍，造成至少15人死亡，與警方交火過程中彈身亡。賈巴車上被搜出聖戰士團體「伊斯蘭國」旗幟，並在冷藏箱中發現多個疑似簡易爆炸裝置的物品。警方表示，賈巴企圖輾壓盡可能多的人，在行兇時「鐵了心要進行大屠殺」。

▲整起事件造成至少15人死亡。（圖／翻攝自X）

美國聯邦調查局（FBI）宣布全案朝恐怖攻擊犯罪發現進行調查，認為賈巴並非單獨犯案，正在尋找線索調查同夥身分。官員透露，當局認為賈巴是在過去數年變得激進，且以哈戰爭可能讓他變得更加激進化。

執法部門人員透露，FBI正在研究賈巴從德州開車前往路易斯安那州時錄製的影片，賈巴並未在鏡頭前露面，但有談及離婚以及殺害家人的慾望，也有提到伊斯蘭國。

▼美國聯邦調查局（FBI）宣布全案朝恐怖攻擊犯罪發現進行調查，並認為賈巴並非單獨犯案。（圖／路透）