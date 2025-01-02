紐奧良新年攻擊　FBI：加薩戰爭後「恐攻威脅大增」

▲紐奧良市一輛皮卡車高速衝撞跨年人群事件。（圖／路透）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國德州男子賈巴在紐奧良法國區駕車衝撞參加新年派對人群，造成15人死亡。美國聯邦調查局（FBI）官員警告，加薩戰爭後，國際恐怖主義威脅已顯著上升。

美聯社報導，警方表示，他們在犯案皮卡車內赫然發現極端組織「伊斯蘭國」（IS）黑色旗幟。當局將調查賈巴（Shamsud-Din Jabbar）是否受這個中東暴力組織或它們全球至少19個附屬組織中的任一所感召。

美國總統拜登1日晚間表示，FBI告訴他「就在攻擊案發生前幾個小時，賈巴在社群媒體發布影片，顯示他受到伊斯蘭國啟發」。

以美國為首的聯軍在5年多前擊潰伊斯蘭國在敘利亞和伊拉克創建的「哈里發國」，這個激進組織一直聚焦於在中東攫取領土，而不是對西方發動蓋達組織（Al-Qaeda）式的大規模恐攻。

然而在其勢力範圍內，伊斯蘭國仍樂見任何斬首美國人和其他外國人的機會；儘管近年來影響力有所減弱，但伊斯蘭國仍成功激勵世界各地受其意識形態吸引的人們對無辜平民恐攻。

伊斯蘭國現況如何

伊斯蘭國也被稱為IS和ISIS，或伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIL），最初是自蓋達組織出走的團體。

在巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）領導下，到2014年底時IS在伊拉克和敘利亞占領面積龐大的土地。在其掌控勢力範圍內，IS不是殺害就是迫害其他信仰者，也會針對偏離其嚴格伊斯蘭教法的遜尼派穆斯林（Sunni Muslims）同胞。

到2019年，美國領導的軍事干預將IS趕出他們占領的最後一寸領土。同年，巴格達迪在美軍即將逮獲他時引爆自殺炸彈背心身亡，還殃及附近兩名孩童喪命。

目前，IS主體雖遭大幅削弱且漸漸消散，但它們仍致力在敘利亞和伊拉克恢復戰力和重奪土地。專家警告，IS正在當地重新站起。

IS的旗幟通常是一面純黑布條上印有白色阿拉伯字母，傳達伊斯蘭信仰的核心教義。全球各地無數穆斯林認為，IS帶來的威逼與暴力是對伊斯蘭教的扭曲。

伊斯蘭國目前影響力如何

有些專家認為，IS今日依然極具影響，部分原因是作為一個金字招牌，感召好戰組織和個人發動攻擊，組織本身可能並未在其中發揮任何實際作用。

IS的殘酷信條和軍事成功助長亞、非和歐洲的附屬組織萌芽，現已是個高度去中心化的聯盟。

IS的許多分支都發動過血腥恐攻，例如2024年3月，IS的阿富汗分支發動恐攻，在俄羅斯莫斯科（Moscow）一家劇院奪走約130條人命。

IS在美煽動暴力紀錄

紐奧良（New Orleans）一案是IS多年來在美國土地上所發動最致命的攻擊。

過去10年的攻擊事件，包括一對夫妻檔2014年在加州聖伯納地諾（San Bernardino）以突擊步槍濫射，造成14人喪命，以及2016年佛羅里達州奧蘭多（Orlando）一家同志夜店驚爆血案，釀成49死。

巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月對以色列發動攻擊，引來以色列反擊加薩（Gaza）開啟新一輪以哈戰爭，FBI官員過去一整年都在警告國際恐怖主義威脅顯著上升。