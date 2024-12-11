小五兒「想刺青」當流氓！老爸1招讓他後悔大哭　全場讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名父親昨日表示，小五的兒子突然透露，未來想要當流氓、做老大，還打算全身刺青，令他不解又意外；然而，有別於一般家長的阻止或勸導，他直接用一招讓兒子打退堂鼓，除了獲得大票網友盛讚，連老師們都佩服不已。

這名父親在Dcard發文提到，兒子目前就讀國小五年級，某天竟告訴他，以後要當流氓、做老大，因為這樣可以刺青，而且還打算刺全身，「對此我蠻擔憂的，老婆是音樂老師，我是銀行職員，身邊朋友也都和這些人八竿子打不著，不知道他從哪裡來的想法。」

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不過，原PO認為，與其直接阻止或勸導，還不如讓他體驗看看，「所以我和老師告知後，就買了那種可以持續一兩個禮拜不掉的紋身貼紙，裡面有龍有鳳，前一天晚上幫小孩用完，他還非常高興，甚至可以用囂張來形容，連走路都開始邁著六親不認的步伐，結果下午接他放學的時候，直接哭著上車了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

兒子透露，同學們有的嘲笑、有的遠離，甚至有科任老師當眾嘲諷。聞言，父親先是安慰他、抱抱他，接著才進行一番教育，說道「刺青沒有不好，有的人刺青是藝術，有的是警惕自己，有的是緬懷親人，這些取決於你怎麼選擇，但你得去思考，刺青後碰到像今天一樣的事情，你能不能承受得起，而且流氓不是每個都有刺青，也不是每個刺青的人都是流氓，你不能用有色的眼光去看待他人，知道嗎？」

最後，兒子也童言童語地說，自己不刺青了，以後也不要當流氓老大，「這個刺青貼紙能幫我洗掉嗎？」而他則開玩笑回，沒辦法喔，這個會黏在身上半個月，結果兒子竟崩潰大哭。

對此，網友們紛紛回應，「爸爸的教育方式好讓人窩心」、「順便幫大家測試哪些老師不適任」、「你的教育能力非常之好，建議重整我們的教育界」、「身為老師看到爸爸對孩子說的話覺得很棒」、「我學到了...謝謝」、「世界上需要更多這種家長」、「收藏！以後可能用得到」。