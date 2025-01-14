不只捐50萬！李多慧還花15萬「送粉絲禮物」　網見1舉動：熱淚盈眶

記者曾筠淇／綜合報導

啦啦隊女神李多慧不僅外型甜美，跳起舞來也超有魅力，來台後狂圈粉。李多慧平時除了應援，也有經營YouTube頻道，近日就有網友直呼，李多慧是不是新一代流量鬼才？頻道的訂閱者已經接近100萬了。貼文曝光後，掀起網友討論。

李多慧日前上傳影片，透露她的頻道收益，並說自己捐了約莫50萬元給兒童福利機構。她說這是她25年來，第一次一次性使用如此大筆的金額，心情非常激動。她還鞠躬道謝，說這筆捐款不僅來自她一人，同時也包括了許多支持她的觀眾。

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▲李多慧向粉絲道謝。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）

李多慧的舉動，吸引不少網友留言大讚，其中還有人抖內表達感謝，「第一次的超級感謝，與您一起做善事」、「一次捐50萬，是大部分台灣觀眾都沒做到過的」、「謝謝多慧的善良付出，無論是花蓮地震還是這次」、「啦啦隊中的慈善家楷模」、「謝謝你為台灣做的一切」。

除了捐50萬元，李多慧其實還花了約15萬元買禮物，要送給100位粉絲，她也在影片示範領取禮物的方式。

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「李多慧是不是新的流量操作之鬼」為標題發文，提到李多慧YouTube頻道的訂閱人數已經快要100萬（截稿前為91.7萬）了，而從最新一支影片可見，李多慧一次花光頻道賺到的收入，扣除捐款的50萬元，把其餘的錢都拿來買禮物給粉絲。

▲李多慧還買禮物送粉絲。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）

原PO表示，應該很少會有YouTuber捐出全部的收益，而李多慧這一捐，又吸引不少網友抖內，還再圈一票粉絲，這樣能不能算是流量鬼才？

貼文曝光後，不少網友都直呼，「有捐有推」、「她這樣做反而好感度更高」、「有賺有回饋，就值得讚許」、「操作又怎麼樣？怎麼不叫其他人也捐」、「有做好事給推」。

▲李多慧捐款給兒童福利機構。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）

也有網友回應，「她的YT影片 真的特別有質感」、「頻道經營很有腦」、「她YT拍攝真的很用心啊」、「她真的是我唯一喜歡的外國人，願意做公益+學中文，X打一票外國YTr」、「我就是那個孝子之一，我就算年收破千萬也不太可能一年捐50～80萬啦！所以我只能小額贊助我達不到的高度，幫她回血一下」、「她是蠻厲害的，啦啦隊主要是帶來正面能量，她真的有做到這點」。

此外，還有網友表示，「她那YT品質扣除成本能賺到什麼？等於是自掏腰包捐款了吧！然後還對著螢幕前鞠躬說是大家一起捐的，看到這一幕都要熱淚盈眶了」。

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