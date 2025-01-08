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兒摔斷手竟勒索麥當勞7千萬！消防夫妻判刑定讞　2人將入獄

▲▼消防夫妻蔡一郎、黃櫻惠，兒子摔斷手向麥當勞勒索7千萬遭起訴判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲消防夫妻蔡一郎（右）、黃櫻惠（左），向麥當勞勒索7千萬遭判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前新北市消防局預防科隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，2017年間帶兒子到土城區麥當勞遊戲區，結果兒子跌斷手。2人趁機向麥當勞索討7060萬元的賠償，遭檢方起訴。一審將2人分別輕判1年2月，但上訴二審後，高院改重判5年6月、5年2月的刑度。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，2夫婦將入獄服刑。

本案發生於2017年3月間，當時2夫婦帶著當時5歲大的兒子到土城區麥當勞裕民分店，兒子在兒童遊戲區嬉戲時，從溜滑梯末端攀爬護擋時不慎摔傷，右手遠端肱骨骨折。2夫婦花費6700元治療兒子，並利用職權檢視麥當勞的安檢紀錄，最後向麥當勞索討7060萬元的賠償。麥當勞隨即報警。

檢方偵辦後，發現當時蔡男向麥當勞的主管表明身分，並利用職務上查詢「消防安全管理系統」的機會，明確列出麥當勞裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，並檢附於賠償申請書中，提交給麥當勞。而區區6700元醫藥費的案件，2夫婦拒絕麥當勞賠償醫藥費與承諾改善遊戲區的提議，反而獅子大開口索賠7060萬元。而蔡男之後又稱，可以降低賠償為6000萬元，其中500萬元可以餐券支付。

檢方認為2人涉犯《貪污治罪條例》「藉勢藉端勒索財物罪」，提起公訴。不過一審法院審理後，改認定2夫婦犯下刑法的「恐嚇取財未遂罪」，分別輕判1年2月。案件上訴高等法院二審審理。

二審審理時，2夫婦非但不認罪，還詭辯「孩子在父母心中無價」、「金額不會很大、九牛一毛」等等。另外檢方則公開2人與友人間的通訊紀錄，提到蔡男曾與朋友說到，「如果拿到錢以後，可以買房買車，也能規劃妻子的退休金，300萬的債務也可以歸還」。蔡男也曾傳訊給妻子：「逼死他們，如果翻臉，決定讓他們重傷。」他還另外傳訊給一名學長：「最終目標是讓櫻惠退休。」

高等法院二審改認定2夫婦犯下「藉勢藉端勒索財物罪」，分別重判5年6月、5年2月的刑期。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，2夫婦將入獄執行。

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