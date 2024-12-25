訂製「聖誕節送1物」男友臉垮了！妹子怒分手：才知自己是小三　

▲原PO崩潰發現自己才是小三。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「聖誕節前發現自己是小三！」一名妹子透露，訂製情侶手機殼給男友，沒想到對方遲遲不願意換殼，甚至狂滑手機、神情不安，怪異舉止讓原PO起疑心，果真在手機發現其他女生喊男友為寶寶，逼問之後，男友坦承早有女友，而且正在外國讀書，聖誕節要回來台灣，讓原PO暴怒分手。

一名女網友在Dcard表示，與男友交往以來，兩人相同的興趣與價值觀，以及無微不至的關心，讓她以為找到了一輩子的伴侶。即便遠距離，假日才能見面，她仍深信彼此真心付出，然而，聖誕節前夕，男友以工作忙碌為由，說無法當天見面，只能提前慶祝。

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儘管有些失落，但原PO仍給予體諒，甚至訂製情侶手機殼，上有兩人合照圖像，既有意義又好看。豈料見面當天，男友吃飯不時滑手機，嘴上說沒事，但神情和動作都顯得有點異常，而到了重頭戲，原PO把「這個驚喜」送給男友時，對方就露出難為情的表情，開始以「等等回家再說」、「太麻煩了先吃飯」理由拒絕。

原PO接著說，周末快要結束，男友也準備返程高雄，仍未將手機殼換上，這讓她心生疑惑，結果真相真的崩潰了，男友洗澡時，手機忽然跳出訊息，看到有女生傳來「寶寶午餐吃什麼」、「有想我嗎」等對話。

「看到對話紀錄...後我整個坐在地上反覆乾嘔！」原PO氣得對男友逼問，對方洗完澡出來也不斷支支吾吾，最後才坦承早已有女友，但對方去年已出國讀書，聖誕節就要回來台灣了。

一番話讓原PO難以接受，「才發現小丑竟是我，到底造什麼孽？氣到理智線斷掉」，她也當機立斷分手、封鎖，甚至把情侶手機殼丟掉，並悲嘆「完全沒想過這種芭樂劇情我會遇到。」

底下網友回應，「真的會氣死欸！一片真心，結果只是他不甘寂寞跑來騙，害別人誤當小三，這種人太惡劣了」、「年底發生這種事也太哭了」、「還好發現的早，恭喜你」、「我去年也是在聖誕節前發現前任劈腿，就好好整頓自己，再認識新人吧」、「真心換絕情，真是渣男」；但也有人質疑真實性，「業成這樣大家還認真回覆安慰，有夠不值」、「業配文進化了」。