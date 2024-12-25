　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

訂製「聖誕節送1物」男友臉垮了！妹子怒分手：才知自己是小三　

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO崩潰發現自己才是小三。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「聖誕節前發現自己是小三！」一名妹子透露，訂製情侶手機殼給男友，沒想到對方遲遲不願意換殼，甚至狂滑手機、神情不安，怪異舉止讓原PO起疑心，果真在手機發現其他女生喊男友為寶寶，逼問之後，男友坦承早有女友，而且正在外國讀書，聖誕節要回來台灣，讓原PO暴怒分手。

一名女網友在Dcard表示，與男友交往以來，兩人相同的興趣與價值觀，以及無微不至的關心，讓她以為找到了一輩子的伴侶。即便遠距離，假日才能見面，她仍深信彼此真心付出，然而，聖誕節前夕，男友以工作忙碌為由，說無法當天見面，只能提前慶祝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管有些失落，但原PO仍給予體諒，甚至訂製情侶手機殼，上有兩人合照圖像，既有意義又好看。豈料見面當天，男友吃飯不時滑手機，嘴上說沒事，但神情和動作都顯得有點異常，而到了重頭戲，原PO把「這個驚喜」送給男友時，對方就露出難為情的表情，開始以「等等回家再說」、「太麻煩了先吃飯」理由拒絕。

原PO接著說，周末快要結束，男友也準備返程高雄，仍未將手機殼換上，這讓她心生疑惑，結果真相真的崩潰了，男友洗澡時，手機忽然跳出訊息，看到有女生傳來「寶寶午餐吃什麼」、「有想我嗎」等對話。

「看到對話紀錄...後我整個坐在地上反覆乾嘔！」原PO氣得對男友逼問，對方洗完澡出來也不斷支支吾吾，最後才坦承早已有女友，但對方去年已出國讀書，聖誕節就要回來台灣了。

一番話讓原PO難以接受，「才發現小丑竟是我，到底造什麼孽？氣到理智線斷掉」，她也當機立斷分手、封鎖，甚至把情侶手機殼丟掉，並悲嘆「完全沒想過這種芭樂劇情我會遇到。」

底下網友回應，「真的會氣死欸！一片真心，結果只是他不甘寂寞跑來騙，害別人誤當小三，這種人太惡劣了」、「年底發生這種事也太哭了」、「還好發現的早，恭喜你」、「我去年也是在聖誕節前發現前任劈腿，就好好整頓自己，再認識新人吧」、「真心換絕情，真是渣男」；但也有人質疑真實性，「業成這樣大家還認真回覆安慰，有夠不值」、「業配文進化了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
強烈冷氣團殺到　最寒時間曝
哈薩克墜機已找到「4具遺體」　官方估罹難者超過30人
年度最強手機排行出爐！iPhone系列「跌落神壇」
快訊／17歲女輕生案　北市勞動局「開罰麥當勞100萬」
羽田撞機5死！日航客機「379人全員脫困」重要因素曝光
併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

訂製「聖誕節送1物」男友臉垮了！妹子怒分手：才知自己是小三　

聖誕節送愛！高雄飯店暖送300份驚喜禮包　邀40童吃肉嗑海鮮

你心累了嗎？超準心測一張圖揭秘你的壓力來源

「茶之魔手」東京澀谷店開幕！烏龍奶+珍珠800日圓　他讚：會回訪

併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議感到失望

台中警車進校園「帶走小六生作筆錄」　教育局：校長申誡2支

中國霾害污染物明天來襲　環境部：周末空品亮紅燈

長庚1月接手大同醫院！胸腔權威林孟志出任院長　停開體雕醫美診

公務員不香了？16類科「到考人數比錄取少」　4類掛0沒人考

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

曾國城褲子藏黃金蟒「再大的蛇都裝得下」

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

訂製「聖誕節送1物」男友臉垮了！妹子怒分手：才知自己是小三　

聖誕節送愛！高雄飯店暖送300份驚喜禮包　邀40童吃肉嗑海鮮

你心累了嗎？超準心測一張圖揭秘你的壓力來源

「茶之魔手」東京澀谷店開幕！烏龍奶+珍珠800日圓　他讚：會回訪

併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議感到失望

台中警車進校園「帶走小六生作筆錄」　教育局：校長申誡2支

中國霾害污染物明天來襲　環境部：周末空品亮紅燈

長庚1月接手大同醫院！胸腔權威林孟志出任院長　停開體雕醫美診

公務員不香了？16類科「到考人數比錄取少」　4類掛0沒人考

長安隊長王元甫先挨轟後守勝　個人獎名單出爐勇奪大會MVP

副業女王丫頭詹子晴宣布韓國潮牌進駐　飛往澳洲迎接第一道曙光

台灣小吃站上國際！　「首位台籍三星主廚」何順凱揭庶民美食人情味

韓韶禧親媽「非法開賭場」判刑出爐！　檢方不服提上訴

就職兩週年民調高　張善政：工程師治理市政不拚聲量

北市長安延長賽險勝桃園新明　勇奪城市盃隊史第二冠

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

未來2年近半船舶需要改善碳強度　台船修船廠將迎接改裝業務

中環再買陽明4332張　從餘額看近月賣出3250張

北屯巨蛋好宅動土！　台中社宅將破萬戶

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

父子目睹「女老師晚上還在教室」　隔天一問結果超驚訝

把握今好天氣！　「全台有雨」最冷時間曝

耶誕節快樂！LINE「7款免費貼圖」限時下載

為何「麥當勞不調查性侵？」律師逆風曝1原因

北捷月台互毆！　阿北插隊上車「女乘客不爽」大打出手

女友上大學仍與父親「共浴」！他喊噁：刷新我三觀

「耶誕老人」武嶺舉牌打廣告　網笑翻

女網紅爆「4女共侍富商」　暈船想扶正

美魔女平安夜洩辣照　「白蕾絲透視內衣」幾近全裸

流感碰上奇蹟9連休　醫提醒飛日本「2件事先做」

更多熱門

相關新聞

聖誕節送愛！高雄飯店邀40童啃肉嗑海鮮

聖誕節送愛！高雄飯店邀40童啃肉嗑海鮮

聖誕節是充滿愛的節日。高雄H2O水京棧國際酒店為傳遞溫暖給需要幫助的孩子，日前邀請南區兒童之家的小朋友們到飯店過節日，並送上40份聖誕禮物，並請小朋友到西餐廳用餐，讓孩子們度過不一樣的節日。高雄洲際酒店則與雅文基金會舉辦聖誕手工餅乾裝飾活動，送上可愛的小熊當作節日禮物，讓聽損兒童感受滿滿的溫暖。

秘魯警察太狂　cosplay逮捕毒販家庭

秘魯警察太狂　cosplay逮捕毒販家庭

女童平安夜失蹤惹母驚　北投警速尋回

女童平安夜失蹤惹母驚　北投警速尋回

慢飛天使清境農場歡度聖誕

慢飛天使清境農場歡度聖誕

NASA帕克探測器刷新紀錄！平安夜與太陽最近距離僅610萬公里

NASA帕克探測器刷新紀錄！平安夜與太陽最近距離僅610萬公里

關鍵字：

聖誕節小三女友手機殼分手渣男

讀者迴響

熱門新聞

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布！2導火線吵到哭

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

男歌手轉行變華航機長　超猛現況曝光

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

快訊／4張7-8月千萬發票無人領　明年1／6到期

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

女星「親投104履歷」打工　老闆google才知她身份

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面