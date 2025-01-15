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祥蛇獻瑞　台電台南暖心關懷獨老送年菜紅包

▲台電台南區處同仁自行籌募捐助金額共16萬元整，於年節前夕由黃明舜處長代表至創世基金會及華山基金會捐贈救助金，並一同拜訪及關心獨居長輩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台電台南區處同仁自行籌募捐助金額共16萬元整，於年節前夕由黃明舜處長代表至創世基金會及華山基金會捐贈救助金，並一同拜訪及關心獨居長輩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台電台南區處捐助急難救助金行之有年、不遺餘力，在歲末年終之際，同仁自行籌募捐助金額共16萬元整，於年節前夕由黃明舜處長代表至創世基金會及華山基金會捐贈救助金，並一同拜訪及關心獨居長輩的健康狀況，並預祝新年快樂。

▲台電台南區處同仁自行籌募捐助金額共16萬元整，於年節前夕由黃明舜處長代表至創世基金會及華山基金會捐贈救助金，並一同拜訪及關心獨居長輩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

華山基金會今年舉辦常年服務暨第22屆「愛老人愛團圓—當我變老請你愛我」公益活動，關懷「失能、失智、失依」三失老人，台電台南區處同仁串聯愛的力量，共計捐助華山基金會8萬千元整，讓孤老安心過年，一同伸出援手幫助老人。華山基金會中西區社區愛心天使站站長吳品儀表示，這些長輩多是因為親人早逝而獨居，隨著年紀漸長身體多有病痛，更需要社會大眾的關懷。

▲台電台南區處同仁自行籌募捐助金額共16萬元整，於年節前夕由黃明舜處長代表至創世基金會及華山基金會捐贈救助金，並一同拜訪及關心獨居長輩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南區處處長黃明舜率員於15日一早與華山基金會吳站長一同拜訪及關心獨居長輩的健康狀況，除送上年節禮品與紅包，並叮囑長輩定時用藥、注意保暖，祝福爺爺奶奶們常保身體健康、心情愉快，一起歡喜迎接農曆新年。吳站長表示感謝台電長期支持關懷獨老的慈善活動，讓長輩年節前夕感到特別暖心。

▲台電台南區處同仁自行籌募捐助金額共16萬元整，於年節前夕由黃明舜處長代表至創世基金會及華山基金會捐贈救助金，並一同拜訪及關心獨居長輩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

創世基金會今年舉辦第35屆植物人常年服務暨寒士吃飽30活動，台南區處同仁捐助共計7萬6千元整，支持基金會將禮品及應急紅包送至弱勢家庭，結餘款項則轉作為植物人常年服務及物資使用。創世基金會台南分院院長孫淑媛表示，近年來受經濟不景氣衝擊，大眾捐款的意願大大的降低及減少，造成弱勢團體生活狀況更顯嚴峻，在此再次感謝台電雪中送炭，持續對弱勢團體付出關心。

▲台電台南區處同仁自行籌募捐助金額共16萬元整，於年節前夕由黃明舜處長代表至創世基金會及華山基金會捐贈救助金，並一同拜訪及關心獨居長輩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台電台南區處同仁每逢歲末年終之際，皆會自願發起捐款活動，期望為弱勢族群貢獻一己之力，讓收到的家庭能感受社會的關懷與溫暖。台電台南區處期許藉由這些活動，能引起大眾共鳴及響應，一同為弱勢族群付出更多溫暖與愛心。

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