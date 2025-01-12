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妻拿走16萬年終「只留2000元包給公婆」　夫一聽原因：我心寒了

▲▼ 孝親費,零用錢,人夫,開銷。（圖／記者劉維榛攝）

▲老婆拿走15萬8000元年終。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我心寒了！」一名人夫表示，他年終領到16萬，老婆以繳房貸和包紅包給娘家為由，只留2000元包給公婆。事實上，老婆也有賺錢與年終，且都是自己花用，反觀原PO月薪8萬8000元要繳家庭開銷，因此每月只有6000元零用錢，如今年終幾乎被掏空，讓原PO悲嘆「我只是家裡的提款機！」

一名男網友在臉書《靠北老婆》透露，他今年領到16萬年終，心裡盤算著，要拿6萬包紅包給爸爸、媽媽，沒想到老婆一開口就要15萬8000元，理由是要繳房貸，以及想多包點給娘家爸媽，加上弟弟生了小孩也得多包一點。

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也就是說16萬年終，原PO只能拿2000元自行運用，氣得他質問老婆「年終領多少？」沒想只得到一句「我領多少你管不到」的答案，讓原PO心寒到不行。

原PO悲嘆，目前薪水8萬8000元，要繳房貸、家用開銷、孩子教育費後，每月只剩6000元零用錢，已經很緊繃了，反觀老婆的收入完全是自己花用，且結婚這麼多年，也完全不知道老婆真實薪水與年終。

原PO內心感到無比失落，原本以為這樣的日子可以繼續過下去，但年終幾乎被掏空的件事，導致他徹底對這段婚姻死了心，「老婆當我是養家及養小孩及養娘家的提款機！」

底下網友回應，「笑你不敢離」、「你可以不要給！孝順自己爸媽天經地義」、「支持你離婚！加油」、「為什麼這種有責任感的好男人...娶的老婆都很自私自利」、「是你自己把她寵壞了，怪誰」、「這樣太過份了啦！你賺的錢...至少你父母和她父母包一樣啊」、「下次告訴她沒有年終獎金，或只有1萬，接受不到就考慮離吧」、「所以夫妻結婚之前把錢拿出來談清楚真的很重要」。

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