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台61線新年味　雲林口湖鰻魚烏魚子飄香全台

▲澎湃年味！縣長張麗善強力推薦口湖休息站推出的春鰻福氣。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲澎湃年味！張麗善強力推薦口湖休息站推出的春鰻福氣。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

春節將至，雲林小農聯盟福利中心與雲林縣政府共同於雲林口湖休息站舉辦「 賀新春鰻福氣，幸福61澎湃年味」雲林鰻魚烏魚子及雲林良品年節促銷活動，縣長張麗善與小農聯盟福利中心執行長吳瑞忠、口湖鄉長李龍飛共同行銷雲林優質農產鰻魚、白蝦、烏魚子，讓您過個澎湃又美味的春節。

張麗善表示，台灣鰻魚養殖歷史悠久，已有50年左右，而雲林的口湖鄉鰻魚養殖面積及產量均為全國第一，全台第一座台61線雲林口湖休息站是年節期間返鄉及出遊人潮必經的休息地點，感謝吳理事長用心為雲林農特產行銷推廣，休息站內滿滿都是雲林良品及雲林各式農漁產品，為雲林農友創造商機，也為雲林良品打響口碑。

▲澎湃年味！縣長張麗善強力推薦口湖休息站推出的春鰻福氣。（圖／記者王悉宇翻攝）

張麗善指出，澎湃年味的雲林山海平原年菜料理 ，有「活力甜心鮮白蝦、富貴烏魚子米糕、年年有餘鰻魚雙拼、養生鰻魚三鮮湯、平安喜樂烏魚子串、烏金鰻香過好年」等等，所使用的鰻魚、烏魚子、白蝦、西螺米、苦茶油等等皆是雲林在地最優質食材，真情推薦大家來到口湖休息站，千萬不要空手而歸。

▲澎湃年味！縣長張麗善強力推薦口湖休息站推出的春鰻福氣。（圖／記者王悉宇翻攝）

小農聯盟福利中心執行長吳瑞忠表示，台61線雲林口湖休息站是過年期間出遊人潮聚集站點，更是遊客採買雲林美味的熱點，今年加入新竹新豐休息站、台中大安休息站、讓南來北往的國人都能夠體驗最優質最在地的雲林良品，希望大家經過這幾處休息站的時候別忘了聞香下車品嚐絕美的雲林好滋味。這一次透過串聯休息站的模式不僅有助於提升我們的品牌知名度，也為我們的農民創造了更多的商機。

▲澎湃年味！縣長張麗善強力推薦口湖休息站推出的春鰻福氣。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲口湖休息站的烏魚子爆米花「烏金爆球」也是南北往來遊客最喜愛的產品之一。（圖／記者王悉宇翻攝）

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雲林口湖鄉農產品春節促銷年菜鰻魚烏魚子口湖休息站

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