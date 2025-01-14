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還會有強烈搖晃！日本宮崎昨晚地震「只能算餘震」　憂發生世紀強震

▲▼九州宮崎縣日向灘13日晚間發生地震，日本氣象廳緊急召開記者會。（圖／達志影像）

▲九州宮崎縣日向灘13日晚間發生地震，日本氣象廳緊急召開記者會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本九州宮崎縣昨（13）日晚間發生規模6.6的地震，震央位於東側海域日向灘，地震深度介於30至36公里。自從去年8月宮崎縣日向灘發生規模7.1的強震後，日本政府便擔憂隨時會發生「南海海槽大地震」，巨大地震規模恐威脅首都圈。專家分析，此次地震不排除是去年8月強震後所衍生的餘震。

根據《日本放送協會》，自從13日晚間宮崎縣日向灘發生地震後，日本氣象廳緊急召開檢討會議，以國內外數據為基礎，針對與「南海海槽大地震」之間的關聯性進行調查，最後因地震規模僅6.7，尚未達到巨大地震警報所要求的地震規模7.0以上之標準，而得出最終結論，認為引發強震的可能性不比平常時還要高。

儘管如此，東京大學地震研究所榮譽教授佐竹健治還是認為，13日晚間的地震不排除是去年8月8日規模7.1強震之延續。他表示，「我認為，此次地震不排除是去年8月地震後引發的餘震。未來短時間內仍有可能出現相同搖晃程度的地震，因此大家務必提早做好防災準備、遠離海岸。」

▲▼九州日向灘13日地震，造成當地JR部分路線暫停行駛。（圖／達志影像）

▲九州日向灘13日地震，造成當地JR部分路線暫停行駛。（圖／達志影像）

京都大學防災研究所講師山下裕亮分析，「此次地震在板塊交界處（歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊）發生。至於震央，則是去年8月震央位於日向灘的規模7.1地震之震央區域邊緣。」

對於此次地震，是否將會對「南海海槽大地震」的發生造成影響？山下裕亮表示，「（此次）地震的能量只有去年8月地震時的2分之1，因此不太會造成影響」；不過，由於此次地震的規模逼近7.0，因此未來仍有可能會出現相同搖晃程度的地震。

據悉，由於日向灘是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的交界，因此過多次發生規模達到7.0前後的強震。

包括去年8月8日發生規模7.7強震時，宮崎縣日南市觀測到震度6弱的搖晃；1968年（昭和43年）發生規模7.5的地震，四國觀測到高達3公尺以上的海嘯；1984年（昭和59年）發生規模7.1的地震；1996年（平成8年）則發生規模6.9的地震。

因此，專家預估每隔100至150年會發生一次「南海海槽大地震」，從日本首都圈西側的靜岡縣外海、四國南部、九州東部為日本南海海域。日本政府分析，南海海槽未來30年以內發生規模8至9的強震，其機率達到70至80%。

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