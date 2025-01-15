遊客失控霸占馬路！　北海道砍掉「整排白樺樹林」

記者張方瑀／綜合報導

日本北海道美瑛町知名的「白樺樹林」是許多遊客必去的景點，但由於遊客穿越馬路拍照等亂象不斷，最終在農民與美瑛町公所協商後，決定將這38棵白樺樹全部砍掉。

綜合日媒報導，位於美瑛町丘陵上的38棵白樺樹林，因為靠近知名的「七星之樹」，所以也成為知名的觀光景點，吸引許多遊客造訪，但這一整排白樺樹卻在14日上午被全部砍掉，原因就是過多遊客造成的亂象，嚴重影響到當地農民生活。

由於附近的停車場難以容納所有車輛，因此遊客們為了拍攝整排樹林，會將車子停在禁停區，甚至直接坐在馬路上拍照，完全不顧來往車輛通行，造成當地居民相當大的困擾。

此外，該處有非常多大型農具機械車通行，農民為了閃避遊客，駕駛時必須十分小心，造成相當大的困擾，再加上白樺樹遮蔽日照，導致農作物減產，最終農民與美瑛町公所協商後，決定將這38棵白樺樹全部砍掉。

美瑛町在9年前也利用大型機具推倒當時非常受歡迎的「哲學之樹，當時因為觀光客與攝影師擅自進入農田拍照，讓農作受損，即使立牌敬告禁止闖進私有土地，但仍無法杜絕，加上哲學之樹因為年老脆弱，有傾倒的危險，最後決定將其推倒。

對於美瑛町的觀光景點再度消失，美瑛町公所農林課長平間克哉表示，不能僅僅優先考慮觀光發展，「如果說這樣（景點消失）的缺點太多，那麼農業和觀光的平衡將變得更加困難，因此我們希望能夠在維持平衡的情況下繼續前進。」