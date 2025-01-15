尹錫悅要被逮了！　支持群眾「躺地上」崩潰哭喊：不可以

▲尹錫悅的支持者聚集在官邸外抗議，更一度與警方發生推擠衝突。（圖／路透，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）15日凌晨4時許，前往總統尹錫悅官邸執行第2次逮捕令，目前正在協商是否由尹錫悅自行離開官邸，前往公搜處辦公室接受調查。不過，當聚集在官邸外的支持群眾得知協商一事，立刻激動痛哭高喊，「不可以！」

根據《韓聯社》報導，當地時間15日上午8時40分左右，聚集在官邸外的支持群眾得知，尹錫悅正在協商出面接受調查一事，約有30名支持者隨即躺在漢南小學前的馬路上抗議，他們高喊著「不可以」、「把李在明（共同民主黨黨代表）抓走」，同時高呼著尹錫悅的名字。

另外，在路德教會前通宵參加支持尹錫悅集會的支持者們，雙手合十祈禱，大聲喊著，「警察和公調處立即停止非法拘捕」、「你們難道不怕國民嗎」等口號，並試圖向官邸方向移動，但遭到警方阻攔。

另一方面，要求逮捕尹錫悅的彈劾與逮捕集會支持者，則爆出熱烈的歡呼聲，支持者們在聽到警方突破官邸內部防線的消息後高喊「公搜處和警方幹得好」，並在看到警察與公搜處的車輛離開官邸時發出歡呼聲。

根據警方消息，目前保守派與進步派團體的集會參與者之間，尚未發生重大衝突，現場也未有任何人員被捕的情況。