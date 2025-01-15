南韓史上首次！從戒嚴到逮捕　總統尹錫悅「關鍵43天」一次看

記者張方瑀／綜合報導

南韓總統尹錫悅去年12月3日無預警宣布戒嚴，在短短43天內，南韓國會迅速投票通過彈劾，檢方也已叛亂罪嫌立案調查，並在對其發布2次逮捕令後，正式將尹錫悅逮捕，而他也成為南韓史上首位被逮捕的現任總統。

南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）15日證實，尹錫悅於上午10時33分遭逮捕，成為南韓史上首位被逮捕的現任總統。目前，公搜處正將尹錫悅移送至京畿道果川市的政府大樓，抵達後預計將立即展開調查。

無預警戒嚴 國會190票通過彈劾

尹錫悅去年12月3日晚間無預警發布戒嚴令、派遣軍隊闖入國會，儘管在6小時後就因190名國會議員投票後宣布解除，但仍引發國際譁然。南韓在野6黨隨即提交總統彈劾案，但第一次因未達表決法定人數，投票沒有通過。

▲尹錫悅成為南韓史上首位被逮捕的現任總統。（圖／達志影像／美聯社）



戒嚴令解除後，尹錫悅神隱3天後於12月7日現身，發表短短110秒的聲明稱，頒布戒嚴是出於急迫性，但坦承過程中造成國民不安與不便，對此誠摯道歉，承諾不會逃避所有法律及政治責任，且強調絕對不會二度戒嚴。

檢方12月8日以叛亂嫌疑立案調查尹錫悅，法務部12月9日針對尹錫悅下達「限制出境」指令。

南韓在野黨共同民主黨11日宣布再次發起彈劾案，尹錫悅在全國演說中強調，自己發布戒嚴是正當的。南韓國會最終在14日投票通過彈劾案，尹錫悅也立刻停止總統職務。

多次傳喚未果 法院批准逮捕令

檢方特別調查本部12月11日、12月16日向尹錫悅發出2次傳喚通知，但他皆未到案，而檢方特別調查本部決定將尹錫悅叛亂案移交至公搜處。

與此同時，公搜處12月16日、12月20日、12月26日向尹錫悅發出3次出席調查通知，他也皆未出庭。

公搜處於12月30日向首爾西部地方法院申請尹錫悅「叛亂首謀」嫌疑的逮捕令，法院12月31日簽發逮捕令，創下南韓憲政史首次記錄。

公搜處今年1月3日首次嘗試執行逮捕令失敗，在總統官邸對峙約5小時30分後撤離；首爾西部地方法院於1月7日再次簽發延長有效期的逮捕令。

南韓憲政史上首位遭逮捕現任總統

公搜處於今（15日）凌晨4時20分左右，抵達位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸前，並於5時20分左右，開始與警護處對峙，嘗試強行進入官邸過程中，雙方爆發肢體衝突。

▲尹錫悅15日抵達公搜處 。（圖／路透）



警方在上午7時左右開始使用剪線器切斷鐵絲網，並於上午7時30分和公搜處人員成功越過官邸出入口，並緊接著在上午7時33分、7時48分、7時57分突破至第3道防線，並與尹錫悅的辯護律師團及總統秘書室長進行協商。

最終，在長達2小時的協商後，公搜處和警方於上午10時33分執行逮捕令，逮捕尹錫悅。

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