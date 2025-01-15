　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓史上首次！從戒嚴到逮捕　總統尹錫悅「關鍵43天」一次看

記者張方瑀／綜合報導

南韓總統尹錫悅去年12月3日無預警宣布戒嚴，在短短43天內，南韓國會迅速投票通過彈劾，檢方也已叛亂罪嫌立案調查，並在對其發布2次逮捕令後，正式將尹錫悅逮捕，而他也成為南韓史上首位被逮捕的現任總統。

南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）15日證實，尹錫悅於上午10時33分遭逮捕，成為南韓史上首位被逮捕的現任總統。目前，公搜處正將尹錫悅移送至京畿道果川市的政府大樓，抵達後預計將立即展開調查。

無預警戒嚴　國會190票通過彈劾

尹錫悅去年12月3日晚間無預警發布戒嚴令、派遣軍隊闖入國會，儘管在6小時後就因190名國會議員投票後宣布解除，但仍引發國際譁然。南韓在野6黨隨即提交總統彈劾案，但第一次因未達表決法定人數，投票沒有通過。

▲▼ 南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅成為南韓史上首位被逮捕的現任總統。（圖／達志影像／美聯社）

戒嚴令解除後，尹錫悅神隱3天後於12月7日現身，發表短短110秒的聲明稱，頒布戒嚴是出於急迫性，但坦承過程中造成國民不安與不便，對此誠摯道歉，承諾不會逃避所有法律及政治責任，且強調絕對不會二度戒嚴。

檢方12月8日以叛亂嫌疑立案調查尹錫悅，法務部12月9日針對尹錫悅下達「限制出境」指令。

南韓在野黨共同民主黨11日宣布再次發起彈劾案，尹錫悅在全國演說中強調，自己發布戒嚴是正當的。南韓國會最終在14日投票通過彈劾案，尹錫悅也立刻停止總統職務。

多次傳喚未果　法院批准逮捕令

檢方特別調查本部12月11日、12月16日向尹錫悅發出2次傳喚通知，但他皆未到案，而檢方特別調查本部決定將尹錫悅叛亂案移交至公搜處。

與此同時，公搜處12月16日、12月20日、12月26日向尹錫悅發出3次出席調查通知，他也皆未出庭。

公搜處於12月30日向首爾西部地方法院申請尹錫悅「叛亂首謀」嫌疑的逮捕令，法院12月31日簽發逮捕令，創下南韓憲政史首次記錄。

公搜處今年1月3日首次嘗試執行逮捕令失敗，在總統官邸對峙約5小時30分後撤離；首爾西部地方法院於1月7日再次簽發延長有效期的逮捕令。

南韓憲政史上首位遭逮捕現任總統

公搜處於今（15日）凌晨4時20分左右，抵達位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸前，並於5時20分左右，開始與警護處對峙，嘗試強行進入官邸過程中，雙方爆發肢體衝突。

▲▼ 南韓總統尹錫悅15日抵達公搜處 。（圖／路透）

▲尹錫悅15日抵達公搜處 。（圖／路透）

警方在上午7時左右開始使用剪線器切斷鐵絲網，並於上午7時30分和公搜處人員成功越過官邸出入口，並緊接著在上午7時33分、7時48分、7時57分突破至第3道防線，並與尹錫悅的辯護律師團及總統秘書室長進行協商。

最終，在長達2小時的協商後，公搜處和警方於上午10時33分執行逮捕令，逮捕尹錫悅。

►尹錫悅被捕後首發聲！　控訴「國家法律完全瓦解」
►尹錫悅要被逮了！　支持群眾「躺地上」崩潰哭喊：不可以
►疑似「尹錫悅」步入公搜處畫面曝　黑車擋媒體

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中國跳票不買宏都拉斯白蝦「藍委砍4億外交預算」　綠營傻眼批太
快訊／鼎越自砍京華城20％容積獎勵　拚3個月內完成變更設計
10歲也染性病！　青少女梅毒病例暴增53倍
精舍殺人關鍵原因曝！　王薀眼睜睜看她遭虐死
邀女友玩台南　打死她棄屍變白骨！無期改判15年
南韓史上首次！從戒嚴到逮捕　尹錫悅「關鍵43天」一次看
男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫曝病因嘆：已成台灣最大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

凱特王妃宣布癌症緩解　重返醫院擁抱癌友：這真的很難

焚風狂襲！洛杉磯又爆新野火「控制率0%」　火勢恐爆炸性成長

尹錫悅關押地點曝光！　檢方展開訊問「問題厚達200頁」

卡車司機幸運贏4千萬大獎翻身富翁　卻因「沒分錢」被4同事提告

川普力挺！美眾院218票通過法案　禁跨性別者參賽惹反彈

加薩停火有望！消息：以哈已原則上同意協議　今明將發布聯合聲明

南韓史上首次！從戒嚴到逮捕　總統尹錫悅「關鍵43天」一次看

Meta重手裁員！祖克柏「狠砍5％績效墊底員工」：2025是緊張的一年

快訊／尹錫悅「步入公搜處」畫面曝　黑車擋媒體

快訊／尹錫悅被捕後首發聲！　控訴「國家法律完全瓦解」

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

心碎搶救畫面曝！高雄惡火「3歲童受困亡」　夫妻崩潰相擁

凱特王妃宣布癌症緩解　重返醫院擁抱癌友：這真的很難

焚風狂襲！洛杉磯又爆新野火「控制率0%」　火勢恐爆炸性成長

尹錫悅關押地點曝光！　檢方展開訊問「問題厚達200頁」

卡車司機幸運贏4千萬大獎翻身富翁　卻因「沒分錢」被4同事提告

川普力挺！美眾院218票通過法案　禁跨性別者參賽惹反彈

加薩停火有望！消息：以哈已原則上同意協議　今明將發布聯合聲明

南韓史上首次！從戒嚴到逮捕　總統尹錫悅「關鍵43天」一次看

Meta重手裁員！祖克柏「狠砍5％績效墊底員工」：2025是緊張的一年

快訊／尹錫悅「步入公搜處」畫面曝　黑車擋媒體

快訊／尹錫悅被捕後首發聲！　控訴「國家法律完全瓦解」

新北11人喬50萬賭債大亂鬥！刑警聚餐順手壓制　小弟身上掉出槍

MyVideo過年片單來了！李現「私下狂誇楊紫」-8度拍戲敬業過程曝光

尾牙大獎勢在必得！　開運5招一次看

凱特王妃宣布癌症緩解　重返醫院擁抱癌友：這真的很難

展望2025年兩岸關係　陸國台辦「著眼台海形勢變化」：堅定反台獨

女兒被騙到緬甸　陸「鋼鐵爸爸」飛去救女：背後有強大祖國

全民英檢新平台導入「AI自動評分」　6月底前免費使用

焚風狂襲！洛杉磯又爆新野火「控制率0%」　火勢恐爆炸性成長

土地被鄰竊佔1坪！嘉義女求償1180萬　法官判她每月可拿29元

林采緹：花瓶好當嗎！公開「每月保養費」洗護髮佔5千 心虛吐真實金額

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

國際熱門新聞

即／尹錫悅被捕！　南韓檢方證實

即／尹錫悅被捕後首發聲！

1星期收入逾6萬　女創業賺翻：30歲要退休

水豚發狂！　把她壓到水下猛啃咬

快訊／韓媒：尹錫悅將自行走出官邸

北韓20士兵手榴彈炸臉！毀容式自殺原因曝

公車夾殺行人　他縫隙中奇蹟生還

川普：洛杉磯野火災情　比被核攻擊還慘

韓公搜處今2度嘗試逮捕尹錫悅！　官邸前爆發肢體衝突

AV女優12小時千人斬　每人只有41秒

首批「美國製」台積電晶片量產倒數

《睡魔》作者爆性侵　要22歲保母喊主人：當個好女孩

從戒嚴到逮捕　尹錫悅「關鍵43天」一次看

即／尹錫悅「步入公搜處」畫面曝

更多熱門

相關新聞

即／疑似「尹錫悅」步入公搜處畫面曝

即／疑似「尹錫悅」步入公搜處畫面曝

南韓公搜處15日二度前往總統官邸執行逮捕令，並於當地時間上午10時33分逮捕尹錫悅，而載著尹錫悅的車輛與維安車輛上午10時52分抵達公搜處。由於尹錫悅是南韓史上首名現任總統被逮，因此公搜處與警護處協商，特意在尹錫悅上下車時，阻斷媒體視線，用黑色車輛遮擋。不過根據韓媒所捕捉到的畫面，仍然拍到疑似尹錫悅的身影走進公搜處。

北韓20士兵手榴彈炸臉！毀容式自殺原因曝

北韓20士兵手榴彈炸臉！毀容式自殺原因曝

即／尹錫悅被捕！　南韓檢方證實

即／尹錫悅被捕！　南韓檢方證實

尹錫悅將被逮　支持者躺地哭喊：不可以

尹錫悅將被逮　支持者躺地哭喊：不可以

即／公搜處：不考慮讓尹錫悅自願到案

即／公搜處：不考慮讓尹錫悅自願到案

關鍵字：

南韓戒嚴尹錫悅日韓要聞彈劾逮捕

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

即／尹錫悅被捕！　南韓檢方證實

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

女控店員跨越癲癇客人　真相大逆轉

「全台明天大降溫」轉濕冷　連3天有望追雪

輝達近8成員工身價破3300萬　高壓工作陷「金手銬」不敢離職

夏克立恢單有女伴！氣質長髮女相伴貼緊緊

今雨擴全台！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面