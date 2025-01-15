快訊／警護處次長遭逮！　公搜處：不考慮讓尹錫悅「自願到案」

▲韓公搜處人員和警方15日凌晨4時前往總統尹錫悅官邸執行第2次逮捕令。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）15日凌晨4時許，偕同警方前往總統尹錫悅官邸執行第2次逮捕令，並在過程中逮捕了警護處次長金成勳。尹錫悅律師團表示，目前正在協商讓尹錫悅自行離開官邸，但公搜處回應，目前不考慮讓尹錫悅「自願到案」接受調查。

根據YTN報導，公搜處在當地時間15日上午9時記者會，說明尹錫悅逮捕令的執行狀況，提到現場有40名公搜處人員，執行逮捕令後，尹錫悅將被移送至公搜處辦公室，總統警護處目前要求協商公搜處大樓的安檢程序。

公搜處也強調，包括副處長檢察官在內的檢察官已進入官邸區域，正就逮捕令執行相關事宜進行協調，「執行逮捕令是目標和目的，不考慮讓尹錫悅總統自願到案接受調查。」

8時24分許，媒體捕捉到警方人員撤退，總統警衛人員開始準備護送尹錫悅離開，可能前往位於京畿道果川市的公調處接受調查。

尹錫悅律師團代表律師石東炫稍早表示，「由於公搜處和警方大規模強行進入，傳來一些市民在官邸外受傷的消息，此外，若警護處與警方發生衝突，可能會引發重大事件，因此，律師團正在與公搜處協商，考慮讓尹總統主動前往公搜處。」

此外，總統警護處次長金成勳（音譯）被外界認為是保衛尹錫悅的強硬派，警方在3度傳喚未獲回應後，向首爾西部法院聲請逮捕令狀，並於13日獲法院批准。公搜處人員也在今（15日）上午8時30分對其執行逮捕令，目前正以小巴士進行押送。