快訊／韓媒：尹錫悅將自行走出官邸　韓公搜處抵達第3防線

▲南韓公搜處15日凌晨準備再次執行逮捕總統尹錫悅的命令。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）15日凌晨4時許，偕同警方再次前往總統尹錫悅官邸執行逮捕令，目前已經抵達第3道防線前，準備進入官邸內院。有韓媒消息指出，尹錫悅將自行主動走出官邸。

韓媒YTN消息指出，預計尹錫悅將自行主動走出官邸，但無法確認是否遭逮捕。

尹錫悅律師團代表律師石東炫表示，「由於公搜處和警方大規模強行進入，傳來一些市民在官邸外受傷的消息，此外，若警護處與警方發生衝突，可能會引發重大事件，因此，律師團正在與公搜處協商，考慮讓尹總統主動前往公搜處。」

根據《中央日報》報導，為執行對尹錫悅的第2次逮捕令，公搜處15日凌晨4時許和警方前往位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸，並於當地時間8時左右抵達第3道防線前，準備進入官邸內院大門，目前僅剩最後一道防線。

公搜處和警方於上午7時30分左右，利用梯子進入官邸內部，通過由多名人員、6部車輛組成的第1道防線後，隨即抵達由多名人員、小型警車與大型SUV車輛組成的第2道防線。

但公搜處和警方在沒有與總統警護處發生大規模衝突的情況下，順利通過第2道防線，抵達由由多名人員、大型SUV車輛組成的第3道防線前，目前距離官邸內部僅剩由國民力量黨議員組成的人牆和鐵絲網