北韓20士兵「手榴彈炸臉」陳屍俄戰場！毀容式自殺　原因曝光

▲烏軍日前俘虜2名北韓士兵，然而卻有更多的北韓士兵在被捕獲前，選擇持手榴彈自殺。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭政府官員與軍方透露，在俄羅斯西部庫斯克州接連尋獲多具被炸爛的北韓士兵遺體。據調查，這些參戰的北韓士兵為了逃避被俘虜的下場，直接使用手榴彈自殺，且故意將炸彈靠近臉部，使屍體徹底毀容，讓烏方難以從外貌辨別他們的身分，企圖藉此隱瞞北韓軍隊在此參戰的事實，截至目前為止已有接近20具自殺北韓士兵的遺體被尋獲。

根據《共同社》報導，烏克蘭官員與烏軍人士14日透露，在庫斯克州接連發現近20具北韓士兵遺體，而這些屍體的統一特徵就是臉部被徹底燒毀、炸爛。烏克蘭當局研判，北韓軍方可能早已下令，要求士兵不可成為俘虜，在必要時必須「自我了結」。

烏軍表示，這些遺體由於被近距離炸毀，因此難以辨認身分。南韓情報機構透露，從北韓士兵的隨身物品中發現了要求他們在被俘虜前自殺的軍方備忘錄。

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）



根據烏克蘭前線士兵提供的證言顯示，北韓士兵在彈藥耗盡或是重傷無法撤退時，經常使用手榴彈自殺。不僅如此，他們還會在引爆手榴彈時，故意將爆炸物靠近臉部，就是為了讓自己容貌全毀，使找到屍體的烏軍難以從外貌辨識他們的身分。

烏克蘭軍方表示，目前自殺的北韓士兵數量接近20人，而北韓政府此舉，就是為了要隱瞞北韓軍隊在俄烏戰爭參戰的事實。除此之外，也有士兵被上級直接處決的案例。一位政府官員認為，北韓士兵集體出現同樣行為，應該是來自北韓領導層下達的命令，且是一種「洗腦」行為。

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