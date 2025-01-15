韓媒：今天凌晨將再嘗試逮捕尹錫悅　已取得官邸外圍出入許可

▲3日逮捕尹錫悅行動失敗告終。（圖／路透）



文／中央社

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）14日表示，將針對總統尹錫悅執行逮捕令的相關人員14日已經取得總統官邸外圍出入許可。但尹錫悅方取得相關公文指出，公調處並未取得許可，若強行進入官邸為違法行為。

公調處表示，為執行逮捕令的公調處所屬檢察官、搜查官，以及國家搜查本部、國防部調查本部所屬搜查官，昨天向負責總統官邸外圍警衛工作的陸軍首都防衛司令部55警衛團申請官邸出入許可獲准。

根據韓國總統警衛法，55警衛團受警衛處指揮，負責總統官邸外圍警衛工作，韓國公調處和警方組成的聯合偵查組3日首次嘗試執行逮捕令時，就是在官邸外圍遭55警衛團阻擋。

▼若調查人員成功執行逮捕令，尹錫悅將是南韓第一位被捕的在位總統。（圖／路透）



韓聯社推測，若55警衛團允許聯合偵查組進入外圍大門，公調處可能在15日凌晨5時左右第2次嘗試執行逮捕令，但警衛處是否會讓聯合偵查組進入官邸內部仍是未知數。

甚至尹錫悅的辯護律師團稍早發布緊急聲明，稱公調處實際上並未取得出入許可，尹錫悅方公布的55警衛團公文中表示，因申請區域屬於軍事設施、同時也是國家保安設施警衛區域，警衛團無法發給許可，要求公調處向警衛處提出申請。

警衛處昨天上午與公調處、警方共同發表聲明稱三方協議沒有特別進展；警衛處下午又發布聲明表示，在總統官邸等特定警衛區域，會根據現行規定應對違法行為，所有出入人員都必須向負責單位事前申請，聲明也表示，執行逮捕令時，無論什麼情況，警衛處都會盡全力防止發生物理衝突。