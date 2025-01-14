被逮前最後身影！尹錫悅被拍到在官邸「悠哉散步」　氣得提告韓媒

경호처 내부균열 확산…野에 제보, 경찰에 관저 기밀 전달https://t.co/muq7q6wLp1 — 동아일보 (@dongamedia) January 13, 2025

記者羅翊宬／編譯

南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）、警察廳國家搜查本部預計明（15）日清晨，將派遣1000名警力前往位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，執行總統尹錫悅令。在此之際，南韓保守派媒體卻在官邸拍攝到，身穿藍色外套的尹錫悅優閒散步的模樣。對此，總統辦公室氣得喊告。

南韓保守派大報《東亞日報》昨（13）日在總統官邸附近，透過媒體鏡頭清楚拍到，在官邸悠閒散步的尹錫悅。只見尹錫悅身穿一襲深藍色長板外套、戴手套，在總統辦公室某關係人士的陪伴下，在總統官邸散步約100公尺。

尹錫悅今（14）日並未前往憲法裁判所（憲法法院）出席第一次辯論。在公搜處、警察廳試圖執行逮捕令時，他以人身安全受到威脅為由，拒絕出庭為自己辯護。

《東亞日報》將拍攝到的尹錫悅在官邸散布照片，放在14日刊登報紙的第1、3頁，此舉激怒總統辦公室。總統辦公室指出，已針對《東亞日報》的舉動進行舉發。

總統辦公室透過聲明表示，「總統官邸一帶是現任總統兼國家元首所居住的軍事設施保護區域，絕不容許任何型態的拍攝或影像報導。先前已經數度警告，若隨意進行拍攝，恐遭到處罰。在此強調，未經允許隨意拍攝官邸一代並進行報導，是威脅國家安全的違法行為。針對類似違法行為，未來將仍採取強烈措施應對。」

據悉，先前韓媒《Oh Mynews》也曾於8日曝光在官邸拍攝到的尹錫悅影像，遭到總統辦公室舉發。而3日公搜處、警方首度試圖執行逮捕令時，JTBC、MBC、SBS也曾空拍總統官邸一帶，遭到總統辦公室舉發。